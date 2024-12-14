撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者蘇相云
這家甜點屋實在太隱密了！要不是有朋友跟我說，我真的不知道龍潭石門山這邊，居然還有這樣一家在社區裡面的住家型的甜點屋，而且一周只賣2天，他們家的可麗露也非常好吃，讓我相當驚艷。
▲位置非常隱密，就在住宅的轉角處，離石門水庫也不遠；假日的時候，剛好遇到有好幾組客人前來，一下就客滿了。
▲每天製作的甜點都會有點不同，就看採買到什麼樣的食材，也會因應當季的水果下去製作甜點，更因為是只有闆娘一個人製作甜點，所以一旦客滿的話，可得要耐心等候。
桑椹汁 70元
▲剛好有低消，桑椹汁甜甜的好好喝，我很喜歡。
香蕉牛奶 100元
▲奶味比較重，不是我愛的。
輕烏龍白櫻桃蛋糕 220元
看到白櫻桃，覺得好像還不錯，就點來吃看看，光看切面那不少的櫻桃，還有最上面的兩顆櫻桃，心情就很好，茶香味還蠻濃郁的，裡面的卡士達醬配上白櫻桃，味道還不錯，而且茶葉的微苦配上櫻桃的甜，我覺得還蠻好吃的。
伯爵麝香葡萄蛋糕 220元
香甜可口，搭配巧克力蛋糕，中間用的伯爵茶奶油醬，我是覺得吃起來茶香味不重，但也因為茶香味不重，所以葡萄的香甜就很明顯，是清爽型的風格。
柑橘烏龍茶生乳捲 170元
不得不說，我是為了這個柑橘生乳捲來的，他的造型是真的讓我一眼就深刻，我個人很喜歡這一款甜點，這裡的蛋糕體都很溼潤，一點都不會乾硬，而這個柑橘生乳捲的茶香味也不會太濃郁，裡面的卡士達醬配上柑橘塊，很好吃，柑橘好甜，裡面還給了兩大塊，超幸福。
達克瓦茲
▲有四種口味，我隨意的挑了兩種，內餡還不錯，外皮是比較軟的口感。
可麗露 80元
如果你跟我一樣是可麗露愛好者，那我真的很推薦點藏的可麗露，真的很好吃，而且我是等全部的東西都上來了，拍完後才吃，所以也有放了一陣子，但是那個可麗露的酥脆口感依舊有，真的是有符合我喜歡的可麗露口感，外皮相當的酥脆，內裡不會乾硬，甜度我個人是覺得有比較高。
焦糖布丁 75元
▲吃起來奶味比較明顯，口感也是比較軟嫩又綿密些，焦糖的部份不會太甜，整體來說，是個不錯的布丁。
心得
整體來說，我覺得點藏的蛋糕算是蠻有水準的，蛋糕體很溼潤，夾層奶油也很清爽，可麗露真的有讓我驚艷到，下次有機會，我會想來試試那個肉桂捲。
點藏Dian Cang
電話：03－4115579
地址：桃園市龍潭區民治四街66號
營業時間 ： 周六周日 12：30～18：30（周一至周五公休）
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