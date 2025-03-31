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入選CNN「日本最美場所31選」！千坪紫藤花隧道花期＆票價攻略

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

九州必去的「河内藤園」被美國CNN選為「日本最美場所31選」之一，也是福岡最具代表性的紫藤花景點，有占地約1850坪的紫藤花花架與紫藤花隧道，一年中只有春天的紫藤花季與秋天的楓葉季有開放。

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紫藤花最佳觀賞期為4月下旬－5月中旬
這裡多達20幾種紫藤花，但因為不同花種的花期不均，像我們這次就遇到長藤開不到兩成，但部分花種已經盛開的狀況。其中長度80公尺與110公尺的藤花隧道是這裡必看，漸層深淡紫色、白色及粉紅色等紫藤真的美到好夢幻，一生必來一次。

交通
可搭乘火車，再轉搭巴士前往河內藤園，或自行駕車前往。若從八幡車站搭乘巴士，車程15分鐘，下車後需再步行約55分鐘，方可到達河內藤園。如果搭乘計程車，單程車資大約3500日圓。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲這裡交通不便利，建議自駕前往，停車位是免費而且佔地大。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

票價資訊

紫藤入園費
成人（18歲以上）1500日圓，可免費攜帶最多兩名高中生或以下學生。門票制期間（每年4月下旬－5月8日左右），需要在便利店提前購買指定日期入園券，詳情請登錄官方網站進行確認。預約票成人1張500日圓，根據開花情況需要追加1000日圓（當日支付）。

楓葉入園費
成人（18歲以上）500日圓，可免費攜帶最多兩名高中生或以下學生。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲為緩解人潮，藤花花期內將採預約門票制，因此請務必記得先購買指定日期和時段的門票，才能順利入園。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲我們是請包車司機事先幫我們預約，還特別避開假日與黃金週來，不過還是來早了。

環境＆花況

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲最重要的長藤花隧道還開不到兩成。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲不過至少有短藤花隧道可以看，一樣有漸層花色，只是沒有長藤這麼壯觀。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲紫藤花期不太好預測，比較保險的盛開日是落在五月初，但那時間剛好是日本黃金週！所以想避開黃金週又想追紫藤花的話，就可能遇到像這樣遺憾的花況。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲而我們還剛好遇到大濃霧，拍照就更有挑戰性了。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲這裡除了紫藤花以外，還有楓葉也很漂亮，每年11月中旬至12月上旬，園區內約有700棵楓葉，是最佳觀賞期。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

這裡位於北九州南部的丘陵地
所以帶小朋友或老人的話會比較費力，上下小陡坡很多，加上天氣潮濕不好走，因此不適合推車或輪椅，來這裡建議穿運動鞋會比較好走。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲長藤花幾乎都開不到兩成。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲短藤部分幾乎都有盛開。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲一串串如葡萄般的紫藤花巨型花穹。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲可以看到紫藤花架旁邊的都是楓葉，下次改來九州賞楓吧！感覺這裡也會超美。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲白色短藤花比較沒這麼亮眼。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲這裡楓葉真的好多，白藤花襯著綠楓葉，顯得更嬌嫩。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲看來看去還是深紫藤花最漂亮。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲這角度藤花隧道如果盛開的話，看下去會像一整片花田。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲可能因為這裡算山區，所以長藤花比平地更晚開花。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

總結
回程看到不少人在等計程車，這裡交通確實不方便，搭乘巴士還需要步行一段距離。因此大家會選擇搭計程車，但車看起來也不多，如果假日人多的話更難等車。推薦自駕或包計程車來回，不然會浪費很多時間在等待！然後務必記得先購買指定日期和時段的門票，才能順利入園。

▲▼北九州市河内藤園|美國CNN選為「日本最美場所31選」之一,唯美夢幻還有漸層花色的紫藤花隧道。。（圖／部落客mika授權提供）

河内藤園

地址：福岡県北九州市八幡東区河内2－2－48
電話：093－652－0334
營業時間：
【藤】4月下旬－5月上旬左右08：00－18：00
【楓葉】11月中旬－12月初09：00－17：00
（開園時間每年都在變動，請務必在官方網站上確認。）
官網：北九州市八幡東区河内藤園｜公式サイト

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