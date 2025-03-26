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被戲稱「便所麵」苗栗在地人從小吃到大！必點餛飩乾麵隱藏版組合

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

這家真的是很隱藏版，苗栗在地人才懂的美味，就位於菜市場內公廁旁，是我們從小吃到大的小麵攤，那肉燥香氣真的是不得了，原本常戲稱便所麵的無名麵攤，喊著喊著倒也成了正式名稱了！而如今已經交給第二代甚至第三代傳承，幸好熟悉的肉燥香氣至少還在。

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山腳便所麵｜交通位置

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

店家就在山腳菜市場裡面公廁旁，有路邊停車位但需要找一下，建議避開早上時間過來，畢竟這裡是菜市場，早上會比較多人。

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲因為在公廁旁，因此在地人都戲稱便所麵，叫著叫著就成了正式名字了。

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲座位倒是不少，不用擔心沒位子。

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

山腳便所麵｜MENU

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲這裡賣的東西倒是很單純，反正就是很純樸的古早味小麵攤，必吃就是陽春麵搭配豆腐肉跟餛飩、貢丸。

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲那一鍋肉燥香氣就是靈魂，又油又香。

黑白切

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

豆腐貢丸湯

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲北部比較少見豆腐肉，其實就是豆腐鑲肉，我們中部人常吃，這家除了豆腐肉以外，貢丸也好吃。

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

餛飩乾麵＋豆腐肉＋貢丸

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲鹹香油亮，麵體偏軟但很入味，吸飽了肉燥精華，一定要攪拌均勻，最好加點辣椒醬，一點就好，那辣椒醬偏鹹。

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

▲豆腐肉跟貢丸就是好兄弟，少了一個都不完整。

▲苗栗苑裡山腳便所麵，便所旁邊的小麵攤，在地古早味市場必吃、激推隱藏版必點。（圖／Mika提供）

總結
反正推薦吃法都教你們了，來這裡就這樣吃最對味。當然陽春湯麵跟餛飩湯麵也不錯，一樣＋豆腐肉、貢丸也很澎派。反正這裡可以都自行加點，很客製化的，難得來，點好點滿就對了！

苑裡 便所麵

地址：苗栗縣苑裡鎮舊社里41之7號
電話：（03）774－4006
時間：06：00－18：00；周日06：00－14：00（每周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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