吃一頓道地客家風味餐！老饕激推北埔20年老店　Q香豬蹄膠質滿嘴

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

來一頓道地的客家風味饗宴吧！新竹北埔一帶聚集了許多客家聚落，北埔老街更是以擂茶、客家小炒等料理而聞名，今天要介紹的是這間已經開業20年之久的「北埔食堂」，從店家外觀到室內空間都是將古厝的樣子完整保留，彷佛回到了那純樸的年代，料理則是傳統客家風味，鹹香滋味讓人胃口大開。

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▲裝潢非常具有「北埔」風格。

▲店內隨處可見各種老照片與客家花布。

帶著客家記憶的古早味餐廳

「北埔食堂」位於新竹縣北埔老街內，北埔慈天宮旁，店門口還曬著客家福菜，整體建築都將以前的特色給保留起來，店內的木頭圓桌、客家花布等，都彰顯著它身為老店的證明，店內提供單點，人多的話也有店家準備好的特色套餐可以選擇。

▲充滿豐富配料的客家鹹湯圓。

▲白斬雞與紅糟鴨，客家桔醬與紅糟手法都是很傳統的客家風味。

▲芋頭控真的不能錯過這道蒸芋頭，搭配肉燥與韭菜一起吃，香氣十足。

▲糖醋魚酸酸甜甜十分下飯。

店內人氣餐點一次看

客家鹹湯圓除了有熟悉的油蔥酥，還有青菜、香菇肉絲等超多料，客家白斬雞十分油亮，旁邊還有桔醬以及蒜頭醬油可以沾。紅糟鴨本身調味有著紅糟甜香，紅顏色看起來很吸引人，蒸芋頭就是芋籤蒸過後上面鋪滿肉燥跟韭菜，香氣十足、芋頭控真的不能錯過。

▲滷豬蹄膀軟Q入味，帶有滿滿膠質。

▲粄條蒸蝦丸用客家粄條裹著蝦漿，鹹香中帶點微辣。

▲經典客家菜薑絲炒大腸，大腸相當肥美。

▲柿子雞湯，食材精華全都融於湯中。

滷豬蹄是老饕的最愛

滷豬蹄，肥瘦比例適中的蹄膀燉煮到軟Q入味，咬下去有滿滿膠質，搭配筍絲很解膩，軟中帶點紮實的肉感。粄條蒸蝦丸用客家粄條裹絞肉與蝦漿，蒸過後滑嫩軟Q的粄條與蝦丸一口吃下，有著鹹香帶點微辣的調味，柿子入雞湯！柿子精華都在湯裡，甜鹹之餘還有著柿子香氣。

▲甜品是冰鎮過的綠豆西米露甜湯。

▲店內保留下來的復古櫥櫃。

北埔食堂

地址：新竹縣北埔鄉北埔街4號

電話：（03）580－1156

時間：11：00－19：00（每周四公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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