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置身浩瀚水母宇宙！破萬隻同時漂浮太美　世界最大水母水族館開箱

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

熱愛水族館的我，光是這裡我就來了兩次，雖然很偏僻，但因為有巨大水母展示缸，好像一座很浩瀚的水母宇宙牆，真的很美很好拍而且超療癒所以來不膩，畢竟這裡是世界上最大的水母水族館，展出種類數量也是最多喔！

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▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

交通
1.從JR「鶴岡」站搭乘庄内交通路線巴士40分鐘，至「加茂水族館」下車即達。
2.從JR「鶴岡」站搭乘計程車30分鐘。
3.從山形自動車道鶴岡交流道開車約15分鐘。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲就在鶴岡市海岸邊，是山形縣唯一的水族館。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

MENU

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲大人（高中生以上）1500日圓，兒童500日圓，幼兒免費。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲館內展示的水母種類多達60種以上，是飼育及展示水母種類為全球第一的知名水族館。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲以規模來說這家水族館真的不算大，但收藏的水母種類已經是世界最多也是最大的了。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲就連門票也是水母照片。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲除了水母以外，還有約104種在山形縣庄內地區外海棲息的生物。

第一個展示區
主要展出水族館所在的「庄內地區」的海水魚與淡水魚，水槽旁除了有和一般水族館相同的水槽內魚類簡介外，更介紹了這些魚是如何與人們的生活產生關聯，包含捕撈、養殖、以及烹飪方式等等。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲水母展區才是重點。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲來自世界各地的水母，種類多達60種以上。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲水母漂浮速度非常緩慢，有一種優雅的美感。

不管是大型橢圓水槽、中型的方形水槽或是圓柱形的小型水槽內，全都飄著各式各樣的水母在漂浮著，這就是我為什麼這麼喜歡水母，光是靜靜的看著就很療癒。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

必看重點「水母夢幻劇場」展示缸

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲就是直徑五公尺，約1萬隻海月水母在巨型展示缸內漂浮著，真的有夠壯觀，超級好拍。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲這天因為人少可以盡情拍照，人多的話就需要排隊才能拍，建議平日來。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲真的好像浩瀚的水母宇宙。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲館內還有海獅和海豹表演，可惜我們因為時間關係沒看到。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲館內餐廳還可以吃水母喔！提供水母拉麵、生魚片、冰淇淋等特色料理。

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼鶴岡市立加茂水族館。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

 鶴岡市立加茂水族館

地址：山形縣鶴岡市今泉字大久保657-1
營業時間：09：00－17：00（最晚入場為16：00）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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