大稻埕40年古早味！炒米粉加爆蒜泥　大腸豬血湯料超多可免費續湯

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

吃過幾家大稻埕慈聖宮的小吃後，發現這裡的人好愛吃蒜泥，乾麵線、米粉炒、炒麵都加超多蒜泥，讓我味覺有點衝擊，但也因此特別有記憶點，吸血鬼應該會討厭這裡。慈聖宮的小吃一條街，除了被韓國白種元報導過的葉家肉粥與許記豬腳以外，這家「吳媽媽古早味豬血湯」也是在地經營40年以上，傳承到第三代的老店！賣的是很家常的米粉炒跟豬血湯，雖然簡單但雋永，樸實古早味料多味美，價格也親民。

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位置

距離捷運大橋頭站約5分鐘。店家編號7，在許記豬腳隔壁。開車的話可以停放在重慶北路二段與涼州街轉角的嘟嘟房收費停車場，走過來大約3分鐘左右。

菜單

以觀光區來說，價位很親民，吳媽媽豬血湯有賣9種品項，有綜合湯、豬血湯、炒麵、米粉炒等等，價位落在40－80元之間。

▲賣的品項都是我們熟悉的家常料理。

餐點

米粉炒

▲這家的米粉炒是古早味的作法，獨特在於加了很多蒜泥，蒜味十足。

▲口感偏乾也略鹹，但因為蒜味十足所以挺有記憶點的。

豬血大腸湯

▲豬血很軟嫩，大腸也乾淨無異味，給的料蠻多的還可以免費續湯。

總結

銅板價小吃，雖然家常但很雋永美味。就好像是媽媽煮的一樣，怕你吃不飽，給料不手軟。

大稻埕 吳媽媽古早味豬血湯

地址：台北市大同區保安街49巷17號

電話：0910－392357

時間：08：30－17：00（周三公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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