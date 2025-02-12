東京周邊住宿推薦！大宮「平價奢華」飯店　雙人房一晚只要兩千多

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

大宮雖然位於琦玉，但離東京算近，搭車到市區約半小時到40分鐘，大宮站也是重要的交通車站，要搭新幹線去北陸、長野、新潟、東北，或覺得東京市區房價太貴的話，也可以考慮住大宮。不但住得更便宜，環境各方面更是寬敞舒適多了，加上大宮站周邊也很熱鬧，生活圈豐富，是省住宿費的另一種選擇！

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交通位置

▲我還蠻推薦這家飯店的，距離大宮站步行約7分鐘左右，周邊也有Bic Camera還有至少四家便利商店。



外觀

▲飯店大樓也很新穎，平日雙人房一晚房價約兩千多元台幣，很划算。



▲飯店周邊有提供停車位。



▲原本想說還蠻平價的，就不太奢求品質，結果看到這麼新又氣派的飯店，確實有點驚喜。



飯店環境

▲飯店大廳要直達13樓，可以看到至少180度落地窗環景，晚上的話更美，可以看到大宮夜景。



▲雖然是平價飯店，但這華麗的吊燈跟裝潢，是不是很有賺到的感覺。



▲大廳、櫃台、跟餐廳都在同一層。



▲早餐需要另外加價購買。



▲餐廳豐盛的擺盤。



▲飯店內有提供簡單的酒跟食物販賣。



▲日本飯店配合環保需求，一些備品不主動提供，有需要在大廳自行索取。



房間介紹

▲當時訂的時候大床房一晚約兩千左右。假日會比較貴，約三千多，住了兩次，就算旺季，價格差距也不會很大。



▲而且還有沙發呢！這在東京市區的話，離車站這麼近，這等級房型肯定四五千以上。



▲整個房間都還蠻新的，沒有霉味或濕氣重等等的問題。



▲還有附上睡衣。



▲簡單的備品。



▲拖鞋蠻好穿的。



▲電視是壁掛，衣架也是開放式的，節省空間。



▲沙發旁設計了一個小吧台，有點可愛。



▲小冰箱。



▲瓶裝水。



▲有浴缸！而且很寬敞。



▲除了簡單的牙刷牙膏，跟沐浴洗漱用備品以外，其他都不主動提供喔！有需要可以去大廳自取。



頂樓大浴場





▲大浴場有分男女，需要刷房卡才可進入。







▲高樓層的風景泡湯更有感覺。



▲回來查資料才看到原來屋頂還有一個大露台休息空間。



琦玉 大宮光芒飯店



地址：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目401番地1

交通：大宮站出站徒步7分左右

出走是為了更深刻回到原來的位置

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