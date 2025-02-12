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東京周邊住宿推薦！大宮「平價奢華」飯店　雙人房一晚只要兩千多

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

大宮雖然位於琦玉，但離東京算近，搭車到市區約半小時到40分鐘，大宮站也是重要的交通車站，要搭新幹線去北陸、長野、新潟、東北，或覺得東京市區房價太貴的話，也可以考慮住大宮。不但住得更便宜，環境各方面更是寬敞舒適多了，加上大宮站周邊也很熱鬧，生活圈豐富，是省住宿費的另一種選擇！

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交通位置

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲我還蠻推薦這家飯店的，距離大宮站步行約7分鐘左右，周邊也有Bic Camera還有至少四家便利商店。

外觀

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲飯店大樓也很新穎，平日雙人房一晚房價約兩千多元台幣，很划算。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲飯店周邊有提供停車位。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲原本想說還蠻平價的，就不太奢求品質，結果看到這麼新又氣派的飯店，確實有點驚喜。

飯店環境

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲飯店大廳要直達13樓，可以看到至少180度落地窗環景，晚上的話更美，可以看到大宮夜景。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲雖然是平價飯店，但這華麗的吊燈跟裝潢，是不是很有賺到的感覺。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲大廳、櫃台、跟餐廳都在同一層。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲早餐需要另外加價購買。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲餐廳豐盛的擺盤。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲飯店內有提供簡單的酒跟食物販賣。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲日本飯店配合環保需求，一些備品不主動提供，有需要在大廳自行索取。

房間介紹

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲當時訂的時候大床房一晚約兩千左右。假日會比較貴，約三千多，住了兩次，就算旺季，價格差距也不會很大。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲而且還有沙發呢！這在東京市區的話，離車站這麼近，這等級房型肯定四五千以上。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲整個房間都還蠻新的，沒有霉味或濕氣重等等的問題。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲還有附上睡衣。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲簡單的備品。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲拖鞋蠻好穿的。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲電視是壁掛，衣架也是開放式的，節省空間。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲沙發旁設計了一個小吧台，有點可愛。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲小冰箱。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲瓶裝水。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲有浴缸！而且很寬敞。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲除了簡單的牙刷牙膏，跟沐浴洗漱用備品以外，其他都不主動提供喔！有需要可以去大廳自取。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

頂樓大浴場

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲大浴場有分男女，需要刷房卡才可進入。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲高樓層的風景泡湯更有感覺。

▲▼琦玉大宮光芒飯店。（圖／Mika授權提供）

▲回來查資料才看到原來屋頂還有一個大露台休息空間。

琦玉 大宮光芒飯店

地址：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目401番地1
交通：大宮站出站徒步7分左右

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 大宮光芒飯店 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 Mika

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