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中原最強手工湯包！皮薄餡香易爆汁　早上開到半夜人潮不停歇

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

不僅僅是夜市美食，從早上開到半夜，不管何時都有排隊人潮，就連在地人也很愛吃！目前是我心目中桃園第一名的純手工鮮肉湯包！從桿麵皮到包餡蒸熟都是當日現做，每一顆小籠湯包的皮都薄到吹彈可破，吃的時候要小心湯汁亂噴，新鮮溫體豬肉餡鮮甜，還有濃郁蔥香，超愛這家銅板美食！

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

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交通位置

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲御冠園鮮肉湯包專賣店在中原夜市內，實踐路與日新路口，車子可以停在中原國小地下停車場。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲即使營業時間長，排隊人潮依舊很驚人。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲中原大學的學生和在地人也很愛吃。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲現場手工製作，可以看到製作過程。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲蔥跟肉餡幾乎一比一。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲皮真的很薄。

菜單

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲湯包現在已經漲價到每籠70元了喔！紅茶、奶茶沒漲價一樣是10元。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲所有調味料都有分裝處理，方便外帶，內用也可以自己拿。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲不管內用外帶都要依順序出籠，內用須排隊點餐再入座，不過內用座位不多。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲每一顆小籠湯包的皮都吹彈可破。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲湯汁真的爆多！怕燙到的話，可以先放湯汁再吃。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲肉餡還蠻多的，真材實料。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲推薦一定要加辣醬，很香。小籠湯包算蠻大顆的！

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲皮還能這麼薄，真的很不容易。

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲▼御冠園鮮肉湯包專賣店。（圖／Mika授權提供）

▲新鮮溫體豬肉餡非常鮮甜，還有濃郁蔥香。

御冠園鮮肉湯包專賣店

地址：桃園市中壢區實踐路88號
電話：0932－282335
時間：06：00至23：00（每周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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