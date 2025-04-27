隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！阿奇儂一公升冰淇淋每桶70元

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

超便宜隱藏版冰品販賣部在哪裡？天氣熱大家都在瘋台電冰棒，小編在Dcard上面發現鄉民分享「雙葉食品工廠」隱藏版冰品販賣部，在地人都不去瘋台電冰棒，而是默默來到「雙葉食品冰品販賣部」買冰，台灣60年冰品廠冰棒最便宜一盒只要60元，1公升冰淇淋每桶也只要70元，因為鄰近工業區的關係，所以也有不少卡車司機會來買冰，趕緊來跟大家開箱。

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▲剛好靠近在林口龜山交界這一帶工業區裡面，距離林口長庚醫院也不遠，開車或騎車來比較方便，來到這裡就是找路邊停車。

▲外觀就是一般工廠，要不是現在網路發達，不然還真的很難知道，這裡居然隱藏著冰品販賣部。

▲小編來到食品工廠門口，剛好看到有人從裡面提著大袋小袋走出來，還自備保冰袋非常專業，就位在進門的左手邊。

販賣部銷售現場

進到現場有三個大冰櫃，雙葉食品有阿奇儂、雙葉、古娃娃系列等等，冰櫃上面都會有標示價格，店內只有一位店員，所以人多都要排隊，我看他一個人都快忙不過來了。

整盒最便宜60元

這櫃整盒冰品只要60元～80元，熱門的冰棒口味這裡通通都有，像是紅豆牛奶冰棒、紅豆粉粿、布丁風味冰棒、花生冰棒、蘇打風味冰棒等等，價錢都不貴。

▲這櫃冰品每盒100元，這裡有古娃娃聯名冰棒，換算下來也是比超商買更加划算。

▲店員說早上很多人來買冰，買超多都來不及補，我看他一個人真的很忙，所以要結帳可能都要稍稍等一下。

▲這櫃有阿奇儂冰沙、阿奇儂雪沙每杯只要25元。

▲我看一位卡車司機一個人就拿了兩桶初鹿牧場黑巧伴牛奶、香莓伴牛奶。

▲阿奇儂1公升冰淇淋每桶70元，來到這裡居然還看到我常常買的鮮乳坊冰淇淋。

▲很受小朋友歡迎的東京聖代只要15元。

▲小編每次都會全聯買初鹿牧場牛奶冰淇淋，沒想到這裡就有賣還比較便宜，我想都沒想趕緊就入手，旁邊的香芋伴牛奶也好吃。

現場冰櫃裡面也有麵包

上雙葉食品官網發現原來也有阿奇儂麵包，我還看到經典肉桂捲上面寫著野上麵包，大家有喜歡不妨可以問問多少價錢，我這次來就是通通買冰品為主。

整體心得

提醒來到「雙葉食品冰品販賣部」記得先準備好保冰袋，我帶來的保冰袋太小，沒想到會那麼好買，要不是有鄉民在網路上面分享，真的外地人很難發現這裡，甜甜價錢天氣熱大家可以衝一波。

雙葉食品股份有限公司

地址：桃園市龜山區頂湖路10號

電話：03－3282316

營業時間：08：00－17：00（假日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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