桃園八德珍藏的懷舊滋味！在地40年麵包車穿梭街巷　承載童年味道

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

麵包車可以說是許多人的童年回憶，以前總是會有許多發財車在路上叫賣，後來這些餐車越來越少見，沒想到桃園還有麵包車出沒！在地開賣40年的「歐咪呀給手感烘焙」，除了麵包車之外，也有店面提供選購，麵包、點心通通都有。

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門市位置

▲歐咪呀給手感烘焙隱藏在八德區重慶街社區裡，鄰近八德大湳森林公園，開車來可以找路邊停車。

麵包車販售

麵包車後車廂擺滿各式各樣的麵包、點心，總共超過60種，很多品項都超經典，而且是他們自家生產，不是從中央麵包廠批發來的。店家表示有可能之後麵包車會收起來，以經營店面為主。

▲麵包車共有兩台，店主一人開一台在外面販售。



門市販售

菜單品項光是麵包就有60種之多，像是芋頭餅、甜甜圈、菠蘿麵包、肉鬆麵包、奶酥麵包、沙拉麵包、果醬夾心麵包、紅豆麵包、墨西哥麵包、小餐車、吐司等等，很多選擇。

▲克林姆麵包應該是許多人喜歡的麵包之一，加了卡士達醬的麵包，外觀很像橄欖球，搭配酥香葡萄奶酥內餡。



▲漢堡在以前算是麵包車裡面最貴的，光是吃一個就可以飽餐一頓，還有沙拉船營養三明治。



推薦品項

▲▼喜歡芋頭的朋友，應該會很懷念麵包車的芋頭餅，內餡是滿滿芋頭泥，外層酥酥脆脆，吃起來又香又油。

▲這個在我們小時候叫螺雷麵包，外表麵包捲成螺旋貝狀，裡面填入奶油餡。

▲草莓麵包。

▲草莓夾心蛋糕。

▲甜甜圈。

總結

歐咪呀給手感烘焙是在地開賣超過40年的麵包車，隨著便利商店的出現，麵包車跟著柑仔店一起逐漸沒落，但對不少人來說卻是充滿人情味的存在，大家有機會不妨可以來回味一下。

歐咪呀給手感烘焙

地址：桃園市八德區重慶街167號

電話：03－3623850

營業時間：周一至周四 07：00－19：00（19：00後會開麵包車出去） ；周五 07：00－15：30（六日休息）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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