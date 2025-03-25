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釜山22間住宿區＆飯店推薦清單！從平價到奢華、暢遊城市與海灘

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃鄒承恩

釜山以海濱美景聞名，更是在地人的度假勝地，珊莎精選了22間釜山住宿與飯店推薦清單。無論是要尋找海景第一排的景觀飯店，還是高級時尚的飯店都有。從城市的喧囂到海濱的寧靜、高檔飯店或平價便宜住宿通通有，讓你輕鬆規劃完美的釜山之旅。

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旅遊地圖

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

推薦住宿區域

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

西面站（Seomyeon）：商業和娛樂中心，擁有繁華的購物中心、餐廳和夜生活場所，適合喜歡購物和夜間活動的旅客。
南浦洞（Nampo）：位於市中心，擁有許多購物區、市場和觀光景點，是體驗釜山市中心文化的理想地點。
海雲台（Haeundae）：享有釜山最著名的海灘之一，擁有豪華飯店、度假村和活動，是度假和休閒的理想選擇。
釜山火車站周邊：交通便利，擁有各種價格和風格的住宿選擇，適合需要方便前往其他地區的旅客。

住宿如何選
預算：確定你的預算範圍，這將有助於縮小選擇範圍。
位置：考慮你計劃在釜山逗留的主要區域或景點，選擇靠近你感興趣地點的住宿地點會更方便。
設施：確保你的住宿擁有你需要的設施，例如泳池、健身房、海景飯店、停車場等。

住宿多少錢
釜山的飯店住宿價格因地點、設施、季節和預訂時間而異。基本的商務飯店或旅館的房價通常在每晚1000元至2000元之間。而高檔飯店、度假村或豪華飯店的房價則可能在每晚3000元以上。

釜山住宿－廣安里

Hotel 1膠囊飯店
飯店從房間就能欣賞廣安大橋美景，不論白天夜晚都相當讓人驚艷，飯店頂樓還有露天平台可以打卡拍照，一樓大廳也有咖啡廳，住宿都有附簡單的麥片跟泡麵早餐。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離地鐵廣安站，步行約18分鐘即可抵達。
房型價格：雙人床TWD2000元起
地址：203 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午16：00
退房時間：上午11：00

釜山住宿－海雲台

ELYSIA BOUTIQUE HOTEL 艾麗西婭精品酒店
此酒店位置就位在海雲台沙灘正對面，平均每晚每人只要千元出頭，雙面海景房可以俯瞰整個沙灘，視野真的相當厲害，櫃檯是24小時服務，正樓下就有7－11，走路到海雲台夜市只需3分鐘。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離地鐵海雲台站，步行約9分鐘即可抵達。
房型價格：雙人床TWD2000元起
地址 ：49 Gunam-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

Paradise Hotel Busan
這是韓國天堂集團旗下的五星級飯店。一樓大廳旁還有一間咖啡廳，採用了挑高透明窗戶，使整個環境更加明亮。在晚上，這個咖啡廳還會變身成為Lounge Bar。從房間內就能欣賞到整個海雲台的海景！飯店還有海洋溫泉、游泳設施以及賭場。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離海雲台站，約2分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD3400元起
地址 ：296 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午12：00

拉昂酒店 Hotel Laon
飯店坐落在海雲台，鄰松亭海水域場，離松亭車站大概要走15分鐘路程。飯店的裝潢時尚且乾淨整潔，每個客房都有獨特風格，偏向輕奢華。房間裡不僅能看到廣闊無邊際的海景，還能欣賞到壯麗的海天一色景致，同時還能看到火車的步道。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離海雲台站，約10分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD2100元起
地址：39 Songjeonggwangeogol-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

Hound Hotel Signature
飯店坐落在海雲台，走路僅需5分鐘就能到達海雲台地鐵站。除了靠近海灘，附近還有許多美食餐廳、咖啡店等。飯店以時尚的木系設計為主，帶有濃厚的日式風情，客房景觀超開揚。有些還配備了露台和私人戶外風呂，秋冬時可以泡澡邊欣賞釜山城市景色，而屋頂還有游泳池和酒吧區。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離海雲台站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1700元起
地址 ：15 Haeun-daero 594beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

HOTEL INTRO
整間飯店以黑、白為基調，透過燈光的巧妙運用，打造出不同的氛圍，超時尚的冷淡風格或INS風格。連浴袍、備品和衣櫃欄杆都是沉穩的黑、灰、藍色，部分房型還有浴缸，而且設計超用心。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離海雲台站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1000元起
地址：10-10 Haeundaehaebyeon-ro 197beon-gil, U-dong, Haeundae-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：下午12：00

MS Hotel Haeundae
這家是連鎖飯店，櫃台人員英文流利，服務親切。整間飯店的裝潢風格以深色木質為主，房間空間寬敞、乾淨整潔。吸引人的是標準海景房裡有超大片的窗戶，從房間裡就能欣賞到海景。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離海雲台站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1200元起
地址：271 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午12：00

De Homme Hotel
飯店坐落在廣安里海灘旁邊，附近還有便利超市和商店。從客房望出去就能看到無敵大海和廣安大橋。飯店裝潢設計非常新穎，且客房寬敞。有些客房窗邊配備了極美的日式木式浴池，隨時都可以在陽光下泡晨浴，且房價不貴，還包含免費早餐。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離海雲台站，約9分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1000元起
地址：南韓 Busan, Gwanganhaebyeon-ro 278beon-gil, 42 KR A동 3층 오션브릿지
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

MATIE Osiria
飯店位於海岸路附近，周圍有樂天名牌折扣OUTLETS東釜山店和海東龍宮寺等景點。開車只要7分鐘就能到達松亭海灘。飯店風格時尚簡約，客房以木質和白色為主，空間寬敞。客房設有大落地窗，可以欣賞城市和海景，景觀非常開揚。飯店還有泳池，欣賞無際的海洋美景。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離海雲台站，約14分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD2400元起
地址：17 7-ro, Dong-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

釜山住宿－西面站

釜山樂天飯店 Lotte Hotel Busan
飯店就在地鐵西面站，步行只需5分鐘。旁邊就是熱鬧的樂天百貨，機場巴士也能直達飯店門口。周邊有很多美食和餐廳。樂天飯店最高可到28樓，飯店內還有健身房、室內外游泳池，還有專屬外國旅客的賭場。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離西面車站，約2分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD3500元起
地址 ：772 Gaya-daero, Busanjin-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午14：00
退房時間：下午12：00

SPACE & MOOD
飯店位於西面商圈，步行到地鐵西面站只要3分鐘，且到札嘎其站和海雲台站也只要15至30分鐘的車程。飯店整體裝潢非常有設計感，特別是中間還有一條超長的純白色迴旋樓梯。而客房帶有微微歐美度假風情，還提供獨特的閣樓房型，就算一家四口入住也沒問題。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離西面車站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD2800元起
地址 ：南韓 Busan, Busanjin-gu, Saessak-ro, 22-1 13F
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

阿爾班市酒店 Arban City Hotel
位於鬧市中心，交通方便，步行5分鐘內就可抵達地鐵站，前往南浦洞、海雲台都非常方便相。也相當靠近便利商店、美食街，例如韓國炸雞、人蔘雞湯、炸醬麵等，旁邊也有樂天百貨及免稅商店。而酒店客房以淺木色系設計，採用簡約風格，令人有種居家的溫馨感，且空間偏寬敞，房浴室則偏向奢華，配備超大按摩浴缸。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離西面車站，約7分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1400元起
地址 ：20 Bansong-ro, Yeonje-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

Seomyeon Denbasta Central Hotel
飯店坐落在釜山西面站樂天百貨附近，周圍有許多餐廳美食，且距離地鐵西面站只需步行7分鐘。飯店提供多種客房選擇，包括客房、套房、別墅和閣樓，最多可容納8人。客房空間偏寬敞，風格時尚簡約，窗戶採光良好，有些客房還配有私人泳池和燒烤爐等。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離西面車站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1800元起
地址：53 Jungang-daero 691beon-gil, Busanjin-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

阿班飯店 Arban Hotel
位於西面站的熱鬧區域，從地鐵站步行只需五分鐘。房間很寬敞、裝潢也很新穎，明亮典雅，燈光營造出溫馨的氛圍。周圍美食林立，從早餐到宵夜，從攤販到餐廳應有盡有，且離樂天百貨也相當近。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離西面車站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1700元起
地址 ：32 Jungang-daero 691beon-gil, Busanjin-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

釜山商務酒店 Busan Business Hotel
房間都特別強調隔音效果，適合喜歡安靜的人。飯店步行到西面站地鐵只需6分鐘，到樂天百貨只需4分鐘。且因為定位為商務酒店，所以房內插座設有台灣110V插座和USB充電孔。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離西面車站，約2分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1700元起
地址：67 Bujeon-ro, Busanjin-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

釜山住宿－南浦洞

南浦獵犬特級飯店 Nampo Hound Hotel Premier
飯店整體裝潢以溫暖的咖啡色為主，房間寬敞不會有壓迫感，備品應有盡有，也設有浴缸。距離札嘎其地鐵站步行不到五分鐘，且5號出口有電梯，不用擔心拖著行李爬樓梯。附近還有機場巴士往返機場，且離札嘎其傳統市場也非常近。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離南浦車站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1300元起
地址：24 Bosu-daero, Jung-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

格里芬灣酒店 Griffinbay Hotel
飯店距離南浦站步行只需4分鐘，馬路對面就是DAISO大創，且附近還有南浦光復路和釜山唐人街。飯店裝潢溫馨，提供海景房，從玻璃窗可以看到釜山城景或海景，客房還有提供日式床墊的暖炕客房或洋房可供選擇，暖炕客房還有浴缸，有些客房還有小廚房。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離南浦車站，約2分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1000元起
地址：6 Jagalchi-ro 59beon-gil, Jung-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午15：00
退房時間：上午11：00

SOYU Hotel
飯店就在南浦洞大街附近，距離南浦站只需步行3分鐘。周圍有24小時的便利店和南浦商圈等購物區。飯店的客房風格有點型格，空間寬敞，乾淨舒適，且每個客房還配有超大浴缸。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離南浦車站，約4分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1000元起
地址：23 Daecheong-ro 126beon-gil, Jung-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午14：00
退房時間：下午12：00

Shiftdoor Residence Hari
飯店坐落在釜山影島，步行4分鐘就能到達太宗台公園，開車5分鐘就到英國國家航海博物館。飯店的客房設計像公寓一樣，色彩柔和自然，感覺舒適、和諧。每個客房都有小廚房、陽台和大窗戶，有些房間還能看到一部份海景，飯店還有高層室外泳池。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離南浦車站，約20分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD 1200元 起
地址：58 Dongsam Ocean-ro, Yeongdo-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午16：00
退房時間：上午12：00

Aventree Hotel Busan
飯店步行到札嘎其地鐵站只需6分鐘，周圍有光復路步行街、BIFF廣場、札嘎其市場及釜山塔等，都是步行10分鐘內就能抵達，有些房間甚至可以從窗戶直接看到釜山塔。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離南浦車站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1800元起
地址：6 Gwangbok-ro 39beon-gil, Jung-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午14：00
退房時間：上午11：00

釜山住宿－釜山站

釜山阿斯蒂酒店 ASTI Hotel Busan Station
飯店在釜山站，一出站就能立刻看到它。樓層高的優勢帶來了絕佳的窗景，尤其距離海邊不遠，再加上高層的視野，從飯店房間的落地窗就能欣賞到蔚藍的海景。飯店周圍的生活機能也很好，無論是餐廳、小吃店，還是想找個地方放鬆一下、喝杯酒的，周邊都能滿足你的需求。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離釜山車站，約1分鐘車程即可抵達。
房型價格：雙人床TWD2200元起
地址：7-8 Jungang-daero 214beon-gil, Dong-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午14：00
退房時間：下午12：00

東橫INN 釜山站1號店
從釜山站一出來就能找到此飯店。外觀是典型的現代風格，內部卻散發著濃厚的日式服務精神。整體環境非常乾淨、整潔，員工禮貌親切，外語能力也很不錯，且飯店還提供免費早餐。

▲▼精選釜山住宿全攻略，從豪華飯店到平價選擇，規劃完美旅程。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

交通：距離釜山車站，步行約2分鐘即可抵達。
房型價格：雙人床TWD1600元起
地址 ：12 Jungang-daero 196beon-gil, Dong-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午16：00
退房時間：上午10：00

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客
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關鍵字： 釜山 韓國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 韓國特色系列 混血珊莎的奇幻旅程

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