夢幻海底世界用餐！富國島最美水族館餐廳　含服務費只要千元出頭

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

富國島珍珠遊樂園餐廳首推Deep Sea Restaurant，這是一間位在珍珠樂園的富國島水族館餐廳，在這裡用餐，有種置身海底世界的氛圍感，很適合在炎熱的中午時段，來這裡吹冷氣吃中餐，這天我們到訪時，還有小提琴手的現場演奏，用餐氛圍感真的很棒，邊用餐邊欣賞迷人的海洋風光，堪稱最特別的體驗啦！

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怎麼去？

免費接駁車VinBus

從飯店就可以搭乘免費接駁車

這次入住Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc，從飯店就可以搭乘免費接駁車VinBus，前往遊樂園，最早的車次是08：25分，最晚的班次是23：55分，從飯店出發分別會停靠海邊兩處、富國大世界T1、富國大世界T2、Safari跟Vinwonders。

富國島包車

富國島常見的交通方式

分別有公車、租機車、越南計程車跟越南包車。因為越南計程車費用很便宜，大多數自由行旅客都會選擇搭計程車，而為了避免遇到不良司機抬價，建議使用叫車App就能安心搭車，Grab是東南亞很常用的App，這一款蠻適合台灣旅客，但需要在台灣先下載綁定信用卡，實際使用Grab叫車，價格很便宜也容易配對到司機，而信用卡綁定付款，不用煩惱找錢問題，對於遊客來說相當實用。

富國島也有租機車的選項

費用不高還可以四處騎車逛逛，對於自由行旅客來說，也是很好玩的體驗。另外如果多人同行的話，選擇富國島包車更方便，平均每人不到500元，就有專車接送8小時，不用浪費時間叫車跟等車，炎炎夏日一上車就有冷氣吹，包車更加方便又划算。

門票價格

珍珠遊樂園門票

除了可以透過珍珠集團飯店購買之後，也可以透過Klook線上購買，有富國珍珠遊樂園 + 珍珠野生動物園的組合套票，也有富國珍珠遊樂園＋餐券的組合套票，選擇其實蠻多的，可依照個人需求去購買。

營業時間

▲富國珍珠遊樂園的營業時間如上，全年無休天天開放，最晚入場時間是19：00，而必看的閉幕秀是18：45。

設施&園區地圖

珍珠遊樂園的佔地廣大，園區共有17萬平方公尺，主要分成以下六大主題區域 ：

►European Streetmosphere 歐洲大道 : 一進來就是歐洲大道，兩旁有商店、餐廳跟伴手禮店等等，城堡水池是晚上閉幕秀的表演場地。

►The Sea Shell 海龜水族館 : 巨大海龜造型的水族館，裡面也有餐廳跟商店。

►Typhoon World 水上樂園 : 消暑的水上設施，有人造浪海灘、飄飄河、滑水道等等。

►Fantasy World 奇幻世界 : 適合親子同遊的遊戲區，打造充滿童趣的夢幻小區。

►Mysterious Viking Village 神秘維京村莊 : 有各種攀岩走吊索等等設施，還有刺激的急流泛舟。

►Adventure World 探險世界 : 有自由落體等設施，適合喜歡刺激感的朋友，另外還有摩天輪可以俯瞰整座園區。

表演

▲珍珠遊樂園從早到晚都有表演，從入園的歡迎表演到閉園秀，如果剛好有時間前往以上區域，不妨多停留一下，可以觀看現場表演喔。

海龜水族館

▲遠遠就能看到一隻巨大海龜，裡面就是水族館喔，獨特的造型真的讓人大開眼界！

▲我們特別安排中餐來水族館用餐，既可以躲太陽，也能順道看下午的美人魚秀跟餵食秀。

富國島水族館餐廳 Deep Sea Restaurant

進入水族館之後，餐廳就位在企鵝區旁邊

這間Deep Sea Restaurant有種潛入海底世界的氛圍，絕對是富國島最美景觀餐廳之一！餐廳的座位區無法指定，需要由服務人員帶位，而我們到門口排隊時，就需要先點好餐，才能入內就座，因此我也有提供菜單給大家參考，去之前可以先研究一下。

▲當天很幸運有遇到現場演奏，聽著小提琴表演的悅耳琴聲，搭配這個夢幻的海底美景，真的太美了！

菜單

餐廳的菜單以套餐為主

都有附麵包、沙拉、濃湯、主餐、甜點跟飲料，75萬越南盾（約台幣985元）有ABC三個套餐，150萬越南盾（約台幣1971元）有A跟B兩個套餐，需要額外再8%稅金，75萬越南盾的A套餐主餐是鱸魚排，B套餐主餐香煎牛里肌，C套餐是烤蘑菇起司義大利麵。

預約方式

富國島水族館餐廳 Deep Sea Restaurant是不給預約的，必須要到現場排隊入座，因此如果想要到餐廳用餐，建議可以早一點到，我們這天抵達大約是下午一點，排隊兩至三組就順利進到餐廳。

餐點

餐前麵包

▲餐前麵包是鬆軟的餐包，搭配奶油抹醬，吃起來鬆軟中又帶有Q度。

沙拉

▲沙拉是清脆時蔬搭配鮮蝦，佐以巴薩米克醋醬，酸酸甜甜滋味很開胃。

Vigin Blue Lagoon

▲飲品我們點了這杯 Vigin Blue Lagoon 藍色潟湖，漸層藍色相當好看，藍柑橘風味很沁涼爽口。

南瓜濃湯

▲湯品是南瓜濃湯搭配香蒜麵包，口感濃郁又帶點奶香。

主餐

▲主餐是香煎牛里肌，醬料蠻特別的是越南辣椒醬，但牛排吃起來口感偏硬一點，而口味基本上還不錯。

▲另一道主餐是糖醋醬鱸魚排，魚肉是外酥內嫩，料理的熟度剛剛好。

▲套餐的份量還蠻多的，連男生也可以吃得很飽，加上這水底景色，在這邊吃飯就是很享受。

甜點

▲甜點是香甜的芒果慕斯，吃到這道已經覺得很有飽足感，吃完飯之後，緊接著還可以去看水族館的美人魚秀跟餵食秀。

評價

這間富國島珍珠遊樂園餐廳很值得一訪，正中午可以躲太陽之外，還可以愜意享用美食，一邊欣賞悠游的魚群，如果想要在海底世界待久一點，這間富國島水族館餐廳是最佳選擇，每人價位含服務費只要千元出頭，算是很高CP值的網美餐廳，兼具視覺與味覺的獨特體驗，絕對讓你印象深刻！

VinWonders Phú Quốc Deep Sea Restaurant

地址：Khu Bãi Dài, Phu Quoc, Kien Giang 92512越南（The Sea Shell 海龜水族館內）

營業時間：10：00－17：30

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