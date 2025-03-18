台中「摩洛哥風城堡餐廳」吸睛登場！麵條裹滿熬煮墨魚醬香辣入味

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

「托斯卡尼尼義大利庭園餐廳」插旗台中了！全新開幕獨棟裝潢，加入地中海山城元素，外觀是赭紅色摩洛哥風格，用餐環境猶如置身異國的氛圍感，台中北屯店是隱身在北屯的北非小花園，一開幕就引起熱烈討論，未來將成為台中聚餐約會的首選，想要感受不一樣的儀式感，就來托斯卡尼尼吧！

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位置＆停車資訊

位在北屯區廍子路651巷66號，鄰近台中景點紙箱王創意園區，很適合安排半日或一日遊。可以參考店家的地圖指引，Google導航搜尋托斯卡尼尼義大利庭園餐廳－台中北屯店，到路口就會看到餐廳指引牌。

▲門口就有專屬停車場，來這裡用餐不用再找停車位，光是這點就大加分！

環境

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳旗下共有六間分店，包含桃園店、中壢店、竹科店、竹北店、新竹高鐵店，跟新開幕的台中北屯店，每一間餐廳都有大眾喜愛的歐風元素。台中北屯店帶有伊斯蘭國家的神祕特質，也有浪漫的歐洲人文風格，讓人一走進店裡就被氛圍感所吸引。

▲不用出國也能體驗神秘的異國風情，這裡不只裝潢美，餐點也是有口皆碑的好吃，想必之後會成為台中新地標。

▲室內用餐環境很舒適，裝潢配色豐富又有質感，半開放式廚房還能看到廚師忙碌的身影，猶如來到異國餐廳一般，很適合情侶約會、家庭聚餐跟朋友慶生等等。

菜單

以單點跟套餐為主，提供小點、沙拉、義大利燉飯、義大利麵、經典排餐、厚片脆皮披薩等等，不知道怎麼點的話，也可參考托斯卡尼尼人氣排行榜。點選任一主餐加價149元即可升級超值套餐，套餐包含麵包、濃湯、甜點跟飲品，CP值相當高，這也是托斯卡尼尼一直受饕客喜愛的原因。

餐點

▲之前就有去過托斯卡尼尼中壢店，這次跟家人來台中北屯店聚餐，餐點的擺盤很精緻，視覺上更是一大饗宴！

脆皮小法國麵包

套餐附的脆皮小法國麵包，有法國傳統的外脆內軟特色，搭配自製新鮮鮪魚抹醬，如慕斯般的滑順口感，搭配一起吃的滋味更加迷人。

千層酥皮濃湯

濃湯只要加價55元，就能升級千層酥皮濃湯。餐廳用的是比較好吃的千層酥皮，吃之前用湯匙輕輕敲破，讓酥皮的碎屑與湯汁交融，濃湯喝起來綿密又滑順，帶著濃郁的奶香，形成一種外酥內滑的獨特口感，香香甜甜的療癒滋味，大小朋友都會愛上！

維也納水果冰茶

▲飲品我們點了維也納水果冰茶，是一杯將茶香與果香完美融合的飲品，酸甜比例拿捏得恰到好處，滋味清爽又解膩。

義大利花茶

▲另一杯飲品是熱的義大利花茶，入口時還有花茶的香氣率先在鼻腔展開，茶湯呈現出淡雅的金黃色，留有一絲絲甘甜的餘韻。

呂根島－蜜香契努克啤酒花

佐餐啤酒很推薦這款「呂根島 蜜香契努克啤酒花」，來自德國的啤酒廠製造，大口喝下是迷人的啤酒花香氣，苦味並不會很突出，尾韻是多層次的熱帶水果香，暢快清爽的風味搭配肉類或海鮮都很適合！

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櫻桃鴨沙拉

五彩繽紛的配色讓人一看就很有食欲，加入新鮮生菜、櫻桃鴨、橘子果瓣、紫洋蔥跟番茄等等，再淋上油醋，很適合當作開胃前菜，櫻桃鴨口感彈牙有嚼勁，水嫩甜脆的沙拉很討人喜歡，同時也可以平衡義式料理的濃郁感。

南義煙燻奶油淡菜

▲淡菜新鮮肥美，吃起來滑嫩又鮮甜，搭配奶油醬汁滋味協調，濃濃海味讓人回味！

香檸奶油雞義大利麵

這道也是我們的最愛，擠上檸檬汁增添開胃清香，餐廳選用的是肯迪亞法國奶醬，讓義大利麵散發法式細膩乳香，讓我們可以享受濃郁感又不膩口。搭配軟嫩入味的雞肉，重點麵條份量也給得很多，餐點現點現炒又價格親民，讓人想一訪再訪！

羅馬辣雞翅

▲適合當開胃小點，吃之前必須擠上新鮮檸檬汁，雞翅肉質鮮嫩多汁，每口都帶有檸檬微酸清香，香辣口感讓人越吃越上癮。

火烤墨魚黑汁義大利麵

店家人氣NO.1，火烤墨魚炙烤後的外皮微微焦脆，口感Q彈富有嚼勁，其中醬汁是用新鮮墨魚囊、番茄、蒜頭與法國奶油當日新鮮熬煮，義大利麵裹滿墨魚醬汁後，呈現出誘人的漆黑色澤，搭配橄欖油炒香的蒜片與九層塔，為整體風味增添微辣香氣，每一口有豐富的層次感，好吃到根本停不下來！

▲因為這天穿的是白色衣服，店家還有提供圍兜兜，讓我大啖美食也不擔心。

義式炸魚條

呈現外酥內嫩的金黃色，外層炸衣薄而均勻，入口時發出酥脆的聲響，塔塔醬的酸甜奶香帶來提味的效果，炸魚條外酥內嫩，沒有魚刺好入口，連長輩跟小朋友也可以輕鬆享用美食。

義式甜點

▲▼飯後甜點是義式生乳跟巴斯克乳酪蛋糕，兩款的口感香甜不膩口，軟綿滋味讓人愛不釋手。

心得

來到托斯卡尼尼義大利庭園餐廳，除了可以品嚐道地義法美食，還可以順道打卡拍美照。台中北屯店很有摩洛哥異國風情，親民價格擄獲許多食客的心跟胃，很適合列入台中義式餐廳推薦的口袋名單，周末假日就來這，享受遠離塵囂的悠閒感。

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳－台中北屯店

地址：406台中市北屯區廍子路651巷66號

電話：04－22391566

營業時間 ：周一至周五11：30－15：00、17：00－21：00；周六至周日11：30－21：00

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