12間人氣釜山美食開箱！24小時血腸豬肉湯飯、韓國30%海鮮來自這

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

韓國釜山以海景聞名，因為靠海的優勢，集結豐富海鮮的釜山美食讓人選擇困難！珊莎精選了12間釜山餐廳，無論是在地人愛吃的海鮮市場、正統韓式烤肉、還是香醇暖胃的豬肉湯飯，每一間都是好評推薦，規劃釜山旅遊時，必須筆記起來！

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札嘎其市場

是釜山最大的海鮮市場，來到這裡，可以感受到阿珠媽們的熱情叫賣，還能欣賞市場各種魚貨，更重要的是，這裡有新鮮的帝王蟹等海鮮，可以現煮現吃，對於喜歡海鮮的人來說，是必訪的景點，這裡供應全韓國30%到40%的海鮮，對當地來說非常重要。市場分為露天區和室內魚市場，在露天區，你會看到許多最新鮮的魚貨整齊地擺放著，而在室內魚市場，可以買完海鮮之後，再請店家料理，堪稱海鮮控的天堂。

地 址：52 Jagalchihaean-ro, Jung-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：09：00～21：00

思味軒 韓式牛肉料理餐廳

位在西面站，獨棟三層樓餐廳，裝潢相當高級又乾淨，我們安排下午三點來用餐，店內的人潮超級多，可見店家是在地人都愛吃的，透過KKday可以線上預約，餐點吃得到韓牛跟釜山湯飯，有專人幫烤服務，只要324元就能品嚐釜山豬肉湯飯，湯飯的用料也相當實在，豬肉燉到相當軟爛又大塊，小菜配料也很多又好吃，不管是燒肉控或湯飯控來到這裡都能一次滿足。

地 址 ：19 Seomyeonmunhwa-ro, Busanjin District, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：11：00～21：30

Handasot 韓多鍋總店 （釜飯專賣店）

小紅書爆紅的Handasot 韓多鍋，最大特色就是釜飯專賣店，海雲台也有一間分店，而我們吃的是廣安里的總店，逢用餐期間排隊人潮總是滿滿，建議先用catchtable登記遠端候位，就不用等太久，點餐是自助式平板，也有中文菜單，必吃的有蟹肉釜飯跟牛排釜飯等等，附上精緻的四宮格小菜，加點的烤魚跟烤鮑魚也相當好吃。

地 址 ：101 Namcheonbada-ro 33beon-gil, Suyeong-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：11：00～21：00

太宗台 蛤蜊燒烤村

釜山影島的釜山烤貝相當出名，鄰近景點太宗台，這邊就有太宗台烤貝街、太宗台烤貝村，猶如一處迷你的海鮮市場一般，每一間都有面海的無敵景觀，而這一間是釜山在地人也愛吃的9號攤，老闆的料理選擇很多，店面也是最乾淨整齊的，綜合烤貝拼盤相當新鮮又美味，最後再來碗海鮮拉麵，超韓的在地美味值得來吃看看。

地 址：81 Gamjihaebyeon-gil, Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：11：30－22：00

伍班長烤肉

是海雲台很有人氣的韓式烤肉，座位區分成室內跟戶外，提供中文菜單，餐點都是以單點為主，有牛肉跟豬肉兩種，店員都會過來教學怎麼烤，服務態度算不錯。烤盤有蒸蛋，泡菜跟小菜也可以放在旁邊加熱，我們點了三種肉，份量其實不算多，炭火烤的調味牛排骨很推，搭配熱熱的泡菜跟生菜一起吃更美味，如果要吃飽要再單點主食之類的，可以體驗釜山韓式烤肉的熱鬧氛圍。

地 址：20 Gunam-ro 24beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：12：00～01：00

密陽血腸豬肉湯飯 海雲台店

這間密陽血腸豬肉湯飯是創立40多年的在地老店，24小時經營不休息，連晚上10點多來，用餐人潮一樣滿滿滿，必吃的經典豬肉湯飯，也有綜合湯飯（豬肉＋血腸＋內臟）可點，豬肉湯飯熱呼呼的湯頭，香醇又暖胃，本身湯頭很清爽，可以自行加蝦醬跟胡椒調味，珊莎個人覺得相當好吃，宵夜吃一碗超滿足。

地 址 ：28 Gunam-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：24小時

南浦洞 滿州城 （炸醬麵店）

釜山也有道地的韓式炸醬麵，這間滿州城就位在南浦洞商圈，店內用餐大多是韓國人，炸醬麵一碗只要6000韓元（約台幣134元），鹹甜滋味還有洋蔥的焦香，菜單上沒有的韓式餃子，只有貼在店門口宣傳，肉餡輕甜口感多汁，相當中式氛圍的餐廳，很適合逛完街來這裡填飽肚子。

地 址 ：南韓 Busan, Jung-gu, Nampo-gil, 22 1층 （地圖）

營業時間：10：00～21：00

MILLAC THE MARKET

釜山打卡景點「水邊公園 Millac the Market」，近來有餐廳跟文創商店進駐，更設置了DJ台跟夜市，成為釜山年輕人週末夜晚必去的景點，超嗨的音樂跟人潮，現場有炸雞、韓國泡麵、烤魚等等美食，夜市一路營業到凌晨三點，想要體驗釜山夜生活，來這裡準沒錯。

地 址：56 Millaksubyeon-ro 17beon-gil, Suyeong-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：10：00～03：00

THRILL ON THE MUG！（海景咖啡廳）

!就位在太宗台跟太宗台烤貝村附近，因為座落在山坡上，建議叫計程車前往，平日來的人潮也相當多，位置都是自由入座，可以找到座位後再點餐，喝下午茶一邊欣賞釜山影島絕美海景，遠方還有船隻經過，整個風景美的跟一副畫一樣，景色真的太療癒。

地 址：산32-8 Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：10：00～22：00

BBQ炸雞 海雲台店

韓國朋友推薦愛店，店內幾乎都是外國人來用餐，曾在韓劇「鬼怪」出現的BBQ炸雞，也是韓國最大的連鎖炸雞店，點半半炸雞一次就能吃到兩種口味，這次我們點的是黃金炸雞跟辣味炸雞，外酥內嫩又多汁，另一款真的會辣到噴火，帶回飯店一邊看海景一邊吃，真的好享受。

地 址 ：南韓 Busan, Haeundae-gu, Gunam-ro, 34-1 2 층 （地圖）

營業時間：12：00～23：00

Honey Ba Beoljip Ice Cream （蜂蜜冰淇淋專賣店）

海雲台傳統市場必吃就是Honeyba蜂巢冰淇淋，近來韓國很流行在冰淇淋上，再加一塊甜蜜蜜的蜂巢，搭配香濃的牛奶風味冰淇淋，一份就要6000韓元（約台幣134元），這間店闆娘還會先請我們試吃，可以當作嚐鮮的甜點，螞蟻控一定會很愛。

地 址 ：1394-95 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：11：00～23：00

海雲台糖餅 （해운대명품호떡）

位在海雲台市場入口處的「名品糖餅」，遠遠就能看到排隊人潮，這間是在地很出名的排隊美食，目前口味有 Honey跟Seed兩種，而Cheese口味要晚上6點之後才能點，現點現炸的酥脆糖餅，麵團口感是有Q度的，內餡是香甜的蜂蜜口味，讓人可以光速解決，很適合當作逛街的點心。

地 址 ：38 Jungdong 1-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓 （地圖）

營業時間：11：00～23：00

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