實測「釜山通行證」現省近4千元！39個景點免費玩　使用攻略必看

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

坐落在海邊的迷人城市「釜山」，從首爾搭國內飛機航程1小時就能到，而釜山通行證 VISIT BUSAN PASS 是自由行最佳選擇， 一卡在手就能免費入場釜山39個旅遊景點，包含海雲台海邊小火車、釜山樂天世界、Busan X the Sky、Skyline Luge 釜山、松島海上纜車等等，珊莎這次實玩48小時通行證，發現最多可省下約3843元，使用通行證真的超划算，讓我們免煩惱輕鬆暢遊釜山啦！

最新消息：實體通行證已於2025／02／01起，重新販售四款實體卡通行證並且新增新景點。

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是什麼？

釜山通行證是韓國為了外國觀光客，方便用一張卡的方式暢遊釜山觀光景點的方案，主要分成 24H／48H 計時型跟 BIG 3／BIG 5 計次型的自由通行證，包含很多觀光客常去的熱門景點，概念跟大阪周遊卡很類似，而首爾也有首爾轉轉卡的方案，就能輕鬆展開首爾之旅啦！

適合誰？

什麼的人適合買釜山通行證呢？簡單的判斷如下，只要你想體驗的行程有包含海雲台海邊小火車、釜山樂天世界、Busan X the Sky、Skyline Luge 釜山、松島海上纜車等等，而釜山通行證48H票價是1954元，只要能玩3－4個景點以上，基本上票價就回本了，珊莎三天兩夜就跑了10個景點，因此比較適合沒有去過這些景點的朋友，購買釜山通行證會更划算！

哪裡買？價格多少？

釜山通行證以 24H／48H 計時型跟 BIG 3／BIG 5 計次型，這四種自由通行證為主，實體通行證已於2025／02／01起，重新販售四款實體卡通行證！這兩種類型的售價都是一樣的，交通卡功能僅適用於實體卡，手機版通行證不能使用交通卡，但可以線上確認免費設施與剩下的使用時間等資訊，也不需要找特定地點兌換，對於自由行的我們來說，選擇手機版通行證比較方便。

VISIT BUSAN PASS 24H 通行證可以在 24 小時內免費使用紫色（Group A ）跟藍色（Group B）景點，而48H 通行證是在 48 小時內免費使用（每個景點限使用一次優惠），通行證將在第一個免費景點兌換入場券後啟用，有效期限為24／48 小時。

使用方式

釜山通行證的免費設施皆為不需要事前預約即可使用，而開始使用時間自使用設施後開始，例如兌換景點門票，即開始倒數使用時間。

景點：找到售票處櫃台，並出示釜山通行證，兌換票券之後即可進入。

範例：1 / 1 上午 09：00 使用 24H 通行證進入第一個免費景點，則可以享有入場優惠至 1 月 2 日上午 08：59 為止。

範例：1 / 1 上午 09：00 使用 48H 通行證進入第一個免費景點，則可以享有入場優惠至 1 月 3 日上午 08：59 為止。

免費景點有哪些？

可以參考官網最新免費景點資訊，也可參考KKday的釜山通行證地圖來安排路線，而珊莎認為大致可分成海雲台區＋廣安里區＋南埔站區這三區，如果是海雲台＋廣安里可以安排1－2天，而南埔站區的景點距離都比較遠，建議可以安排一日遊一次玩完！

免費景點推薦

釜山天際斜坡滑車 (Skyline Luge 釜山)

Skyline Luge 釜山是知名的遊樂景點，正旁邊就是釜山樂天世界，持釜山通行證可以免費玩兩次斜坡滑車跟空中纜車，斜坡滑車操作很簡單，體驗兩條不同路線馳騁而下的快感，大人小孩都可以玩得很開心，膽子夠大的話，這裡也有空中滑索可以加購試試，推薦大家一定要來這裡體驗看看！

交通：距離地鐵松亭站，約10分鐘車程即可抵達。

門票費用：新台幣523元起。

參觀時間：約90分鐘可以完成。

地址：205 Gijanghaean-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：10：00－18：30

海雲台藍線公園海岸列車

海雲台海岸列車是必搭的觀光列車，共有6個站，沿途會停靠尾浦站、迎月步道站、青沙浦站、天空展望台站、九德浦站、松亭站，持釜山通行證可以在海雲台尾浦、青沙浦跟松亭三個站兌換免費車票，搭乘時面向海邊的座位區，可以沿途欣賞東釜山美麗的海岸風光，不少海鮮餐廳跟海景咖啡廳都位在附近，安排一日遊相當適合。

交通：距離地鐵中洞站，約3分鐘車程即可抵達。

門票費用：新台幣146元起。

參觀時間：約30分鐘可以完成。

地址：13 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：09：00－20：30

釜山 X the SKY

釜山 X the SKY位於韓國第二高的海雲臺 LCT Land Mark Tower，這裡是能同時享受海景和市景的韓國最大觀景台。持釜山通行證可以免費兌換門票，每一層樓都設計得非常棒，可以欣賞到海雲臺海灘、城市夜景、廣安大橋、釜山港大橋、二妓台和迎月嶺等釜山景點。此外，這裡還有一些獨特的設施，比如可以放鬆休息的「X the Lounge」、以海景為背景拍照的「X the Photo」，以及能買到特色紀念品的「X the Gift」，全世界最高的星巴克也在這裡喔！

交通：距離地鐵中洞站，約3分鐘即可抵達。

門票費用：新台幣 446元起。

參觀時間：約60分鐘可以完成。

地址：30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：10：00－21：00

釜山YACHT HOLIC遊艇

持釜山通行證可以免費兌換遊船喔！從水營灣遊艇4號碼頭出發，大約60分鐘，沿途會經過廣安大橋和廣安海水浴場，路線會根據季節和時間調整！珊莎很推薦預約晚上的場次，那天出海的遊艇不少，大家會停在廣安大橋前輪流放煙火，形成絢麗奪目的煙火表演，遊艇有提供飲品喝到飽，回程還能欣賞超美夜景，真的大推必來！

遊艇交通：距離地鐵冬柏站，步行約13分鐘即可抵達。

門票費用：新台幣 697元起。

參觀時間：約60分鐘可以完成。

地址：84 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：12：00－22：00

Club D Oasis（海雲台 LCT 水上樂園）

五星級海景汗蒸幕 CLUB D OASIS，位於釜山最高樓海雲臺LCT的3到6樓，結合高級SPA跟水上樂園，最多可同時容納3500人。在這裡可以享受無邊際海景的戶外足浴湯，還有私密小屋的三溫暖露臺酒吧區，還有各種主題熱療和SPA。5樓不僅有室內三溫暖，露天湯池可以穿著泳衣泡湯，這裡跟知名咖啡廳清水堂合作，提供多種飲品，4樓則有美食街和室內水上樂園，持釜山通行證可以免費進場4小時，很值得安排一下午來遊玩！

交通：距離地鐵中洞站，約3分鐘即可抵達。

門票費用：新台幣 370元起。

體驗時間：持釜山通行證可以免費進場4小時 。（最晚20：30入場）

地址：30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：10：00－21：30

新世界 SPA LAND 汗蒸幕

說到汗蒸幕，絕對不能錯過近年超火的新世界Spa Land！這裡可不同於傳統的汗蒸幕，Spa Land有最新穎的設備和各種主題蒸房，加上放鬆的休閒娛樂區，真的是逛街累了放鬆的好地方。它位於Centum City站的新世界百貨裡，還被稱為五星級汗蒸幕，釜山的汗蒸幕首選！

Spa Land裡面有多達13種不同主題的桑拿，門口還會標示每間房的溫度、功效等資訊。除了傳統汗蒸幕的基本桑拿和浴池外，這裡還有臉部按摩、半身按摩、坐浴、半身浴等服務，非常齊全，持釜山通行證可享免費入場，很適合逛完街，來這裡放鬆一下！

交通：距離地鐵Centum City站，步行約5分鐘即可抵達。

門票費用：新台幣 474元起。

體驗時間：持釜山通行證免費體驗4小時 （最晚21：00入場）

地址：35 Centum nam-daero, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：09：00－22：00

Hotel Aqua Palace 汗蒸幕

正對廣安大橋的Hotel Aqua Palace，持釜山通行證可以免費兌換入場，這間的汗蒸幕位置超棒，海景視野一流，室內空間也很寬敞，活動起來非常自在。而且平日的時候人潮不多，環境悠閒舒適。面海的地方有大片落地窗，無論是在浴室泡湯還是在大廳吃東西，都能輕鬆享受到美麗的海景，白天和夜晚各有各的魅力，雖然環境設施不夠新穎，但好處是24小時營業，且有各種溫度的汗蒸幕跟休息空間，隨時想來都OK！每年釜山國際煙火節時，這裡也是欣賞煙火的熱門地點喔。

交通：距離地鐵廣安站，步行約13分鐘即可抵達。

門票費用：成人12000韓元、兒童9000韓元。

地址：225 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：24小時（汗蒸幕24小時開放，三溫暖清潔時間每日23：00－03：00）

釜山樂天世界冒險樂園

釜山樂天世界位於釜山機張區，佔地超過50萬平方公尺，大小是首爾樂天世界的3到4倍！這裡的主題是 LOTTY 搭救女主角 Lorry 的「童話王國」，帶遊客展開一場童話冒險的闖關故事，園區分成六大主題區，還有24項遊樂設施，而且每天都有華麗熱鬧的遊行可以觀賞，持釜山通行證可以免費兌換入場，很適合來這裡一日遊。

交通：距離地鐵蠶室站，步行約3分鐘即可抵達。

門票費用：新台幣 814元起。

地址：42 Dongbusangwangwang-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：10：00－20：00

松島海上纜車 松島Sky Park

松島海上纜車真的相當壯觀，持釜山通行證兌換免費水晶纜車來回票，不用跟一般纜車人擠人排隊，一下子就能搭到86米高的纜車，水晶纜車是全透明的，俯瞰松島海水浴場、巖南公園、影島、南港大橋、龍頭山公園等美景。晚上還可以看到海水浴場前碼頭船隻的燈光和南浦洞城市的霓虹燈，這條纜車路線從松島海水浴場東邊的松林公園出發，到西邊的巖南公園，全長約1.62公里。纜車下方還有一條天空步道，走在上面可以欣賞壯觀海景，吸引了不少外國遊客特地前來體驗。

交通：距離地鐵札嘎其站，約7分鐘車程即可抵達。

門票費用：新台幣 186元起。

參觀時間：約30分鐘可以完成。

地址：181 Amnamgongwon-ro, Seo-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：09：00－22：00

松島龍宮空中步道 （龍宮雲橋）

搭完松島海上纜車之後，可以順道來這裡走走，松島龍宮天空步道全長127公尺寬2公尺，持釜山通行證兌換免費門票，走在上面就像在海上漫步，既刺激又能欣賞到無敵海景，還有各種天然的奇岩怪石，這裡也是歐爸、歐膩們IG上的打卡熱點，白天可以享受徐徐海風，晚上則能欣賞絕美夜景，須注意這邊風很大，要小心帽子跟裙子喔。

交通：距離松島海上纜車，步行約6分鐘即可抵達。

門票費用：成人: 1000韓元

參觀時間：約30分鐘可以完成。

地址：620-53 Amnam-dong, Seo-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：09：00－17：30

太宗臺

太宗台遊園區裡有茂密的松林、奇形怪石、陡峭的懸崖和一望無際的藍海，整個景色非常壯觀，園區內有一條環狀步道，全長約4.3公里，走完整趟大概需要2個小時。為了方便遊客參觀，釜山觀光公社特別設置了DANUBI列車，而持釜山通行證兌換免費遊園車票，列車票價成人只要3000韓元，除了起點和終點站，列車在3個景點停靠，分別是觀景台（母子雕像）、影島燈塔（遊覽船）和太宗寺站。乘客可以隨時上下車，建議大家可以搭到第一站觀景台下車參觀，再步行到第二站參觀，之後再搭車到太宗寺站，平日約每20分鐘發一班，繞行一圈大約20－25分鐘。

交通：距離THRILL ON THE MUG！咖啡廳，約3分鐘車程即可抵達。

DANUBI列車的票價：成人／3000韓元。

參觀時間：約120分鐘可以完成。

地址：1017-1 Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：09：00－18：00

釜山甘川文化村

釜山甘川文化村早期是因戰爭形成的釜山難民村，近幾年在韓國政府的整頓下，已轉型成觀光客打卡的文化村，一年約有185萬人次造訪，來到這裡也可以使用釜山通行證，到甘川浪漫韓服免費租借韓服1小時，甘川文化村到處都有各式各樣的藝術作品，最有名的就是小王子跟沙漠狐狸，這裡也有不少咖啡廳，很適合來這裡半日遊。

交通：距離地鐵土城站，約5分鐘車程即可抵達。

地址：203 Gamnae 2-ro, Saha-gu, Busan, 南韓（地圖）

營業時間：09：00－18：00

VISIT BUSAN PASS 24小時攻略

釜山通行證24小時票價是1256元，因為一天時間行程比較緊湊，建議可以玩海雲台這邊的路線，如果還想要玩南浦站的路線，建議可以買48小時，而珊莎總計24小時景點門票行程總花費192000韓元（約$4453台幣），等於至少省下約$3197元，因此釜山通行證真的相當划算，兩天就能安排很豐富的行程！

VISIT BUSAN PASS 48小時攻略

釜山通行證48小時票價是1954元，而珊莎總計48小時景點門票行程總花費是250000韓元（約5797台幣），等於至少省下約3843元，安排三天兩夜就能盡情使用釜山通行證，幾乎把釜山熱門景點都跑完了，因此建議第一次來釜山的朋友可以買48小時，輕鬆玩好玩滿喔！

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