實測「釜山通行證」現省近4千元！39個景點免費玩　使用攻略必看

撰文攝影/混血珊莎的奇幻旅程

坐落在海邊的迷人城市「釜山」,從首爾搭國內飛機航程1小時就能到,而釜山通行證 VISIT BUSAN PASS 是自由行最佳選擇, 一卡在手就能免費入場釜山39個旅遊景點,包含海雲台海邊小火車、釜山樂天世界、Busan X the Sky、Skyline Luge 釜山、松島海上纜車等等,珊莎這次實玩48小時通行證,發現最多可省下約3843元,使用通行證真的超划算,讓我們免煩惱輕鬆暢遊釜山啦!

最新消息:實體通行證已於2025/02/01起,重新販售四款實體卡通行證並且新增新景點。

是什麼?

釜山通行證是韓國為了外國觀光客,方便用一張卡的方式暢遊釜山觀光景點的方案,主要分成 24H/48H 計時型跟 BIG 3/BIG 5 計次型的自由通行證,包含很多觀光客常去的熱門景點,概念跟大阪周遊卡很類似,而首爾也有首爾轉轉卡的方案,就能輕鬆展開首爾之旅啦!

適合誰?

什麼的人適合買釜山通行證呢?簡單的判斷如下,只要你想體驗的行程有包含海雲台海邊小火車、釜山樂天世界、Busan X the Sky、Skyline Luge 釜山、松島海上纜車等等,而釜山通行證48H票價是1954元,只要能玩3-4個景點以上,基本上票價就回本了,珊莎三天兩夜就跑了10個景點,因此比較適合沒有去過這些景點的朋友,購買釜山通行證會更划算!

哪裡買?價格多少?

釜山通行證以 24H/48H 計時型跟 BIG 3/BIG 5 計次型,這四種自由通行證為主,實體通行證已於2025/02/01起,重新販售四款實體卡通行證!這兩種類型的售價都是一樣的,交通卡功能僅適用於實體卡,手機版通行證不能使用交通卡,但可以線上確認免費設施與剩下的使用時間等資訊,也不需要找特定地點兌換,對於自由行的我們來說,選擇手機版通行證比較方便。

VISIT BUSAN PASS 24H 通行證可以在 24 小時內免費使用紫色(Group A )跟藍色(Group B)景點,而48H 通行證是在 48 小時內免費使用(每個景點限使用一次優惠),通行證將在第一個免費景點兌換入場券後啟用,有效期限為24/48 小時。

使用方式

釜山通行證的免費設施皆為不需要事前預約即可使用,而開始使用時間自使用設施後開始,例如兌換景點門票,即開始倒數使用時間。

景點:找到售票處櫃台,並出示釜山通行證,兌換票券之後即可進入。

範例:1 / 1 上午 09:00 使用 24H 通行證進入第一個免費景點,則可以享有入場優惠至 1 月 2 日上午 08:59 為止。

範例:1 / 1 上午 09:00 使用 48H 通行證進入第一個免費景點,則可以享有入場優惠至 1 月 3 日上午 08:59 為止。

免費景點有哪些?

可以參考官網最新免費景點資訊,也可參考KKday的釜山通行證地圖來安排路線,而珊莎認為大致可分成海雲台區+廣安里區+南埔站區這三區,如果是海雲台+廣安里可以安排1-2天,而南埔站區的景點距離都比較遠,建議可以安排一日遊一次玩完!

免費景點推薦

釜山天際斜坡滑車 (Skyline Luge 釜山)

Skyline Luge 釜山是知名的遊樂景點,正旁邊就是釜山樂天世界,持釜山通行證可以免費玩兩次斜坡滑車跟空中纜車,斜坡滑車操作很簡單,體驗兩條不同路線馳騁而下的快感,大人小孩都可以玩得很開心,膽子夠大的話,這裡也有空中滑索可以加購試試,推薦大家一定要來這裡體驗看看!

交通:距離地鐵松亭站,約10分鐘車程即可抵達。

門票費用:新台幣523元起。

參觀時間:約90分鐘可以完成。

地址:205 Gijanghaean-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:10:00-18:30

海雲台藍線公園海岸列車

海雲台海岸列車是必搭的觀光列車,共有6個站,沿途會停靠尾浦站、迎月步道站、青沙浦站、天空展望台站、九德浦站、松亭站,持釜山通行證可以在海雲台尾浦、青沙浦跟松亭三個站兌換免費車票,搭乘時面向海邊的座位區,可以沿途欣賞東釜山美麗的海岸風光,不少海鮮餐廳跟海景咖啡廳都位在附近,安排一日遊相當適合。

交通:距離地鐵中洞站,約3分鐘車程即可抵達。

門票費用:新台幣146元起。

參觀時間:約30分鐘可以完成。

地址:13 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:09:00-20:30

釜山 X the SKY

釜山 X the SKY位於韓國第二高的海雲臺 LCT Land Mark Tower,這裡是能同時享受海景和市景的韓國最大觀景台。持釜山通行證可以免費兌換門票,每一層樓都設計得非常棒,可以欣賞到海雲臺海灘、城市夜景、廣安大橋、釜山港大橋、二妓台和迎月嶺等釜山景點。此外,這裡還有一些獨特的設施,比如可以放鬆休息的「X the Lounge」、以海景為背景拍照的「X the Photo」,以及能買到特色紀念品的「X the Gift」,全世界最高的星巴克也在這裡喔!

交通:距離地鐵中洞站,約3分鐘即可抵達。

門票費用:新台幣 446元起。

參觀時間:約60分鐘可以完成。

地址:30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:10:00-21:00

釜山YACHT HOLIC遊艇

持釜山通行證可以免費兌換遊船喔!從水營灣遊艇4號碼頭出發,大約60分鐘,沿途會經過廣安大橋和廣安海水浴場,路線會根據季節和時間調整!珊莎很推薦預約晚上的場次,那天出海的遊艇不少,大家會停在廣安大橋前輪流放煙火,形成絢麗奪目的煙火表演,遊艇有提供飲品喝到飽,回程還能欣賞超美夜景,真的大推必來!

遊艇交通:距離地鐵冬柏站,步行約13分鐘即可抵達。

門票費用:新台幣 697元起。

參觀時間:約60分鐘可以完成。

地址:84 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:12:00-22:00

Club D Oasis(海雲台 LCT 水上樂園)

五星級海景汗蒸幕 CLUB D OASIS,位於釜山最高樓海雲臺LCT的3到6樓,結合高級SPA跟水上樂園,最多可同時容納3500人。在這裡可以享受無邊際海景的戶外足浴湯,還有私密小屋的三溫暖露臺酒吧區,還有各種主題熱療和SPA。5樓不僅有室內三溫暖,露天湯池可以穿著泳衣泡湯,這裡跟知名咖啡廳清水堂合作,提供多種飲品,4樓則有美食街和室內水上樂園,持釜山通行證可以免費進場4小時,很值得安排一下午來遊玩!

交通:距離地鐵中洞站,約3分鐘即可抵達。

門票費用:新台幣 370元起。

體驗時間:持釜山通行證可以免費進場4小時 。(最晚20:30入場)

地址:30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:10:00-21:30

新世界 SPA LAND 汗蒸幕

說到汗蒸幕,絕對不能錯過近年超火的新世界Spa Land!這裡可不同於傳統的汗蒸幕,Spa Land有最新穎的設備和各種主題蒸房,加上放鬆的休閒娛樂區,真的是逛街累了放鬆的好地方。它位於Centum City站的新世界百貨裡,還被稱為五星級汗蒸幕,釜山的汗蒸幕首選!

Spa Land裡面有多達13種不同主題的桑拿,門口還會標示每間房的溫度、功效等資訊。除了傳統汗蒸幕的基本桑拿和浴池外,這裡還有臉部按摩、半身按摩、坐浴、半身浴等服務,非常齊全,持釜山通行證可享免費入場,很適合逛完街,來這裡放鬆一下!

交通:距離地鐵Centum City站,步行約5分鐘即可抵達。

門票費用:新台幣 474元起。

體驗時間:持釜山通行證免費體驗4小時 (最晚21:00入場)

地址:35 Centum nam-daero, Haeundae-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:09:00-22:00

Hotel Aqua Palace 汗蒸幕

正對廣安大橋的Hotel Aqua Palace,持釜山通行證可以免費兌換入場,這間的汗蒸幕位置超棒,海景視野一流,室內空間也很寬敞,活動起來非常自在。而且平日的時候人潮不多,環境悠閒舒適。面海的地方有大片落地窗,無論是在浴室泡湯還是在大廳吃東西,都能輕鬆享受到美麗的海景,白天和夜晚各有各的魅力,雖然環境設施不夠新穎,但好處是24小時營業,且有各種溫度的汗蒸幕跟休息空間,隨時想來都OK!每年釜山國際煙火節時,這裡也是欣賞煙火的熱門地點喔。

交通:距離地鐵廣安站,步行約13分鐘即可抵達。

門票費用:成人12000韓元、兒童9000韓元。

地址:225 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:24小時(汗蒸幕24小時開放,三溫暖清潔時間每日23:00-03:00)

釜山樂天世界冒險樂園

釜山樂天世界位於釜山機張區,佔地超過50萬平方公尺,大小是首爾樂天世界的3到4倍!這裡的主題是 LOTTY 搭救女主角 Lorry 的「童話王國」,帶遊客展開一場童話冒險的闖關故事,園區分成六大主題區,還有24項遊樂設施,而且每天都有華麗熱鬧的遊行可以觀賞,持釜山通行證可以免費兌換入場,很適合來這裡一日遊。

交通:距離地鐵蠶室站,步行約3分鐘即可抵達。

門票費用:新台幣 814元起。

地址:42 Dongbusangwangwang-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:10:00-20:00

松島海上纜車 松島Sky Park

松島海上纜車真的相當壯觀,持釜山通行證兌換免費水晶纜車來回票,不用跟一般纜車人擠人排隊,一下子就能搭到86米高的纜車,水晶纜車是全透明的,俯瞰松島海水浴場、巖南公園、影島、南港大橋、龍頭山公園等美景。晚上還可以看到海水浴場前碼頭船隻的燈光和南浦洞城市的霓虹燈,這條纜車路線從松島海水浴場東邊的松林公園出發,到西邊的巖南公園,全長約1.62公里。纜車下方還有一條天空步道,走在上面可以欣賞壯觀海景,吸引了不少外國遊客特地前來體驗。

交通:距離地鐵札嘎其站,約7分鐘車程即可抵達。

門票費用:新台幣 186元起。

參觀時間:約30分鐘可以完成。

地址:181 Amnamgongwon-ro, Seo-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:09:00-22:00

松島龍宮空中步道 (龍宮雲橋)

搭完松島海上纜車之後,可以順道來這裡走走,松島龍宮天空步道全長127公尺寬2公尺,持釜山通行證兌換免費門票,走在上面就像在海上漫步,既刺激又能欣賞到無敵海景,還有各種天然的奇岩怪石,這裡也是歐爸、歐膩們IG上的打卡熱點,白天可以享受徐徐海風,晚上則能欣賞絕美夜景,須注意這邊風很大,要小心帽子跟裙子喔。

交通:距離松島海上纜車,步行約6分鐘即可抵達。

門票費用:成人: 1000韓元

參觀時間:約30分鐘可以完成。

地址:620-53 Amnam-dong, Seo-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:09:00-17:30

太宗臺

太宗台遊園區裡有茂密的松林、奇形怪石、陡峭的懸崖和一望無際的藍海,整個景色非常壯觀,園區內有一條環狀步道,全長約4.3公里,走完整趟大概需要2個小時。為了方便遊客參觀,釜山觀光公社特別設置了DANUBI列車,而持釜山通行證兌換免費遊園車票,列車票價成人只要3000韓元,除了起點和終點站,列車在3個景點停靠,分別是觀景台(母子雕像)、影島燈塔(遊覽船)和太宗寺站。乘客可以隨時上下車,建議大家可以搭到第一站觀景台下車參觀,再步行到第二站參觀,之後再搭車到太宗寺站,平日約每20分鐘發一班,繞行一圈大約20-25分鐘。

交通:距離THRILL ON THE MUG!咖啡廳,約3分鐘車程即可抵達。

DANUBI列車的票價:成人/3000韓元。

參觀時間:約120分鐘可以完成。

地址:1017-1 Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:09:00-18:00

釜山甘川文化村

釜山甘川文化村早期是因戰爭形成的釜山難民村,近幾年在韓國政府的整頓下,已轉型成觀光客打卡的文化村,一年約有185萬人次造訪,來到這裡也可以使用釜山通行證,到甘川浪漫韓服免費租借韓服1小時,甘川文化村到處都有各式各樣的藝術作品,最有名的就是小王子跟沙漠狐狸,這裡也有不少咖啡廳,很適合來這裡半日遊。

交通:距離地鐵土城站,約5分鐘車程即可抵達。

地址:203 Gamnae 2-ro, Saha-gu, Busan, 南韓(地圖)

營業時間:09:00-18:00

VISIT BUSAN PASS 24小時攻略

釜山通行證24小時票價是1256元,因為一天時間行程比較緊湊,建議可以玩海雲台這邊的路線,如果還想要玩南浦站的路線,建議可以買48小時,而珊莎總計24小時景點門票行程總花費192000韓元(約$4453台幣),等於至少省下約$3197元,因此釜山通行證真的相當划算,兩天就能安排很豐富的行程!

VISIT BUSAN PASS 48小時攻略

釜山通行證48小時票價是1954元,而珊莎總計48小時景點門票行程總花費是250000韓元(約5797台幣),等於至少省下約3843元,安排三天兩夜就能盡情使用釜山通行證,幾乎把釜山熱門景點都跑完了,因此建議第一次來釜山的朋友可以買48小時,輕鬆玩好玩滿喔!

嗨~我是珊莎,本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

