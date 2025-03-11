最低3000入住！富國島「五星水療飯店」海景無邊際泳池＋私人沙灘

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

富國島海貝水療飯店是一間擁有獨特梯形設計的時尚五星飯店，位置正對著大海，還有一個無邊際泳池，超有度假氛圍！早餐選擇種類多樣，房型寬敞，附設獨立的陽台，一走出去就能聽到海聲，離海邊的距離很近，傍晚在飯店就能欣賞絕美日落。步行5分鐘就能抵達富國夜市跟小龍王廟，附近還有超市、換匯所、餐廳跟按摩店，加上有免費的機場接送，堪稱中區必住的星級飯店！

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特色

地段相當好，走路就能到陽東夜市跟小龍王廟，換匯所也在附近，有免費機場接送服務。飯店房價大約是3000－5000元左右，五星飯店水準也讓人安心，很適合當作富國島住宿的口袋名單。

大廳

飯店入住時間是15：00，退房時間是12：00，前台24小時都有人。這次入住發現飯店給的設施表都有貼心附上中文，讓我們更快速了解飯店設施。

▲飯店地下室是按摩SPA，入住房客可以免費體驗20分鐘的桑拿浴跟蒸氣浴。

▲大廳前台也有附設酒吧，營業時間是08：00－21：00，水藍色系主題搭配舒適座椅，成為許多住客休憩的地方。

▲飯店本身的酒吧也有火舞表演，時間是每周六的晚上八點，如果剛好逢周末入住，也可以來這裡逛逛。

房型

▲飯店的房型主要分成市景房跟海景房，最便宜的房型一晚不用3000元台幣，就可以入住五星飯店，真的相當划算！

Classic Ocean View King bed

▲這次入住的房型是Classic Ocean View King bed，經典海景房型附設陽台，床墊軟硬適中，晚上讓我們一覺好眠。

▲一進門左側就是衣櫃，有提供洗衣籃、浴袍、拖鞋、草帽跟袋子，讓住客可以帶出去使用，但部分商品帶走需要付費。

▲Mini吧提供熱水壺、瓶裝水、茶包、咖啡包，冰箱外的是免費，而冰箱內的飲品跟水都是需要額外收費。

▲房型的設計蠻時尚摩登，可以享受絕佳海景的景觀房型，很值得花點小錢入住。

▲衛浴空間採透明玻璃隔間，開放式跟雙洗手台設計，使用起來動線也很順暢。

▲衛浴空間採乾溼分離，加上很美的造型浴缸，躺在裡面泡澡很放鬆。

▲戶外陽台有附設雙人座位，可以坐在這裡放鬆看海，陣陣海浪聲是最佳催眠曲，富國島的夕陽讓人看不膩。

游泳池

▲飯店的游泳池緊鄰海邊，打造無邊際的寬闊感，來富國島就是要盡情享受陽光沙灘的度假感！



▲特別安排夕陽時刻來泳池玩水，不只可以欣賞絕美夕陽，也不會有大太陽，這裡根本是打卡勝地！

兒童遊戲區

▲泳池邊有一處兒童遊戲區，小朋友也有放風好去處。

酒吧

▲游泳池旁就有Pool Bar，營業時間是07：00－20：00，可以來喝飲料、小酌，會直接從押金扣除，不用再帶卡或現金。

私人沙灘

飯店最外圍就是私人沙灘，這裡有提供各式的水上活動，可以額外付費參加，如果只是想來踏浪玩水，這裡也很適合，尤其夕陽時刻來更美。

聖誕晚宴

這次入住剛好碰上聖誕節12／24，訂房後飯店就有來信說要招待聖誕晚宴，入住check in就收到兩張入場券，活動提供住客免費參加。餐點聽說相當豐富，還有無限暢飲的飲品跟酒類，讓我們的富國島之旅，多了一個特別的體驗！

▲聖誕晚宴辦得相當盛大，座位區鄰近沙灘，黃昏時刻真的超級美！

▲餐點媲美台灣五星飯店吃到飽的等級，還有不少海鮮跟冷盤，而且還有專人現場炭烤服務，很特別的是還有吃到烤海膽等餐點！

▲飲品酒類通通無限暢飲，飯店真的相當大方！光是紅白酒我們也喝了好幾杯，享受微醺的聖誕夜，這體驗真的很特別。

▲自助餐點還有水果跟各式麵包、甜點、壽司等等，不管大人小孩都可以吃得很開心。

▲這次的活動應該大多都是飯店住客，除了自助餐點，現場還有表演活動，感覺很像參加尾牙春酒的氛圍。

▲飯店的餐點口味都很不錯，海鮮跟肉品都是強項，最厲害的是還有焗烤龍蝦、現烤河蝦跟牛排等等，雖然是免費招待住客，但餐點準備完全不馬虎，相當有誠意。

▲聖誕晚宴的最高潮還有火舞表演，而這趟來富國島，我們就看了三場火舞，全場氣氛都被炒到最高點。

▲參加完晚宴之後，我們就到鄰近的陽東夜市逛逛，晚上打燈之後的泳池跟飯店，昏黃的氛圍感襯托出不同氣氛。

早餐

因為連住兩天的關係，我們就連吃兩天飯店早餐，但是第一天因為人潮太多，所以早餐品項不多，本來覺得飯店早餐很普通。而第二天的早餐選項就有變多，餐點口味上也還不錯，因此有改變我們的印象。可能是逢熱門月份，飯店的住房率相當高，因此早餐比較難維持水準，如果是熱門節日來入住，建議可以安排早一點來吃早餐。

▲早餐是位在飯店櫃台的正後方餐廳「Coral restaurant」，早餐時間是06：30－10：00，餐廳鄰近泳池邊，吃早餐時還可以邊欣賞無邊際海景。

▲戶外用餐環境很不錯，一早坐在室外很涼爽又不熱，真的很有海島度假感。

▲室內座位區也相當多，以沙發座椅跟木桌為主，這間飯店的客群也蠻多元的，包含歐美跟韓國等等，我們也看到不少台灣人。

▲自助式早餐選擇蠻多的，這一區是麵包區，提供不少果醬跟堅果可以搭配。

▲熟食區有中式跟西式，飯店也有現煮料理區，河粉料理連續兩天都有變換口味，因此即使連吃兩天也不會膩。

心得

Seashells Phu Quoc Hotel & Spa的地段很好，鄰近陽東夜市跟小龍王廟，飯店房型是海景第一排，在陽台就可以看海景聽浪聲。這次逢聖誕節入住，還有贈送免費聖誕晚宴門票，這點讓我們蠻驚喜的，飯店也有提供免費機場接送服務，在富國島可以列為適合享受度假放空的五星飯店！

Seashells Phu Quoc Hotel & Spa

地址：01 Đường Võ Thị Sáu, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 92500越南

入住時間：14：00

退房時間：12：00

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