14間胡志明市飯店地點＆價格懶人包！濱城市場＋機場周邊全收錄

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

胡志明市因為曾被法國殖民過，整座城市都帶有異國色彩，珊莎精選了「14間胡志明飯店」推薦清單。不論你是想要體驗市中心的繁華，還是享受寧靜的河畔風光，本篇都有完整攻略。從時尚的精品酒店到平價便宜的住宿通通有，一起來探索這座迷人的城市吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

越南胡志明市介紹

胡志明市（舊稱西貢）是越南南部最大城市

也是該國的經濟、文化和旅遊中心。它融合了濃厚的亞洲文化氛圍和現代化的都市風貌，讓遊客感受到舊時的風情與現代的活力。遊覽胡志明市，你可以參觀許多歷史古蹟，了解越南的歷史和文化。此外，你也可以漫步於美麗的范五老街，品嚐當地美食和體驗越南生活。

胡志明住宿旅遊地圖

胡志明住宿推薦住哪一區？

濱城市場：這是市中心，也是胡志明市最熱鬧的地區之一，擁有眾多高檔酒店、購物中心、餐廳和夜生活場所，適合想要在市中心體驗繁華氛圍的旅客。

新山一國際機場：這個區域靠近機場，交通便利，有一些舒適的酒店供選擇，適合需要方便前往機場的旅客。

胡志明住宿怎麼選？

位置：根據你的行程和活動計畫，選擇位於市中心或靠近你想要探索的景點的住宿地點。

預算：確定你的預算範圍，並找到符合預算的選擇。市中心的住宿通常價格較高，而其他地區可能會更經濟實惠。

設施：確保住宿提供你需要的設施，例如餐廳、酒吧、游泳池、健身房等。

胡志明飯店住宿多少錢？

胡志明市的飯店住宿價格因地段、設施、品質和服務水準等因素而有所不同。中等水準的飯店或旅館的價格通常在每晚1500至3000元之間，而高檔酒店的價格可能會超過5000元，甚至更高。

胡志明住宿－濱城市場

Winsuites Saigon Hotel

評價

酒店提供80間各式豪華套房，整體設計明亮乾淨，讓人感覺舒適。還有兩間餐廳、屋頂酒吧和頂樓無邊際泳池。位置就在胡志明市中心，步行10分鐘就能抵達濱城市場和裴援步行街，十分便利。



地址：Đ. Lê Lai Ward, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

交通：距離濱城市場，步行2分鐘即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 1,900元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

La Siesta Premium Saigon

評價

在這裡，你不僅可以在天際泳池暢泳，還能一邊欣賞著胡志明市的城市天際線，同時還能在泳池旁享受豐盛的早餐。酒店的天台設有一個酒吧，讓你在完成一整天的行程後，可以盡情地欣賞夜景，與好友一起輕鬆地喝上幾杯。

地址：180－188 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Ward, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

交通：距離濱城市場，步行4分鐘即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 3,700元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

西貢艾美酒店 Le Méridien Saigon

評價

酒店裡的很多房間、泳池，以及天台上的露天用餐區都能夠欣賞到河景。而一到夜晚，更可以看到西貢河兩岸的大樓和跨河大橋上燈火閃爍，讓整個景象顯得格外浪漫。

地址：3C Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

交通：距離濱城市場，約9分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 6,000元起

入住時間：15：00

退房時間：12：00



西貢融合套房酒店 Fusion Suites Sai Gon

評價

這家酒店的風格採用了北歐式全實木結構，從房間到大廳、餐廳、水療中心和健身房，處處都充滿了溫暖的木質氛圍。此外，許多客房裝有落地玻璃窗，視野極佳，讓客人能夠盡情欣賞周圍的美景，感受無拘無束的自在。



地址：3-5, Đ. Sương Nguyệt Anh, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71000越南

交通：距離濱城市場，約7分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 2,600元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

東桂神秘島飯店 The Myst Dong Khoi

評價

客房採用了東南亞風格的家具，中性色調的家具給人帶來柔和的感覺。在房間裡，你可以感受到東南亞人的日常生活氛圍。此外，酒店還設有一個熱帶風情的天台泳池，泳池裡有水床，就算不會游泳，也可以在水上盡情享受陽光的溫暖。



地址：Hồ Huấn Nghiệp/4-6-8 Ward, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

交通：距離濱城市場，約12分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 4,100元起

入住時間：15：00

退房時間：12：00

西貢歐陸飯店 Hotel Continental Saigon

評價

何不考慮入住西貢歐式酒店，體驗濃郁的歐洲風情呢？酒店對面就是胡志明市大劇院，與酒店只隔一條街，步行不到一分鐘就能到達，尤其適合已經買了票、準備欣賞節目的朋友入住。



地址：134 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

交通：距離濱城市場，約5分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 2,700元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

Silverland Yen Hotel

評價

位於胡志明市市中心的中心地帶，周圍環繞著眾多熱門景點。步行到濱城市場、前南越總統府邸（獨立宮）、高島屋百貨、市博物館和聖母像等地，只需5至10分鐘，地理位置極為優越。



地址：73-75 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000越南

交通：距離濱城市場，步行約4分鐘即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 2,400元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

The Reverie Saigon Residential Suites

評價

胡志明市的頂級奢華酒店，座落在時代廣場大樓，樓高39層，從這裡可以俯瞰著西貢河和城市的天際線。酒店擁有華麗的義大利設計，展現出精緻高貴的風格，提供五間不同風格的餐廳、頂級SPA水療設施，是網紅熱門酒店之一。



地址：69A Dong Khoi, Ward, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

交通：距離濱城市場，約5分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 6,500元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

自由中心西貢城市之心酒店 Liberty Central Saigon Citypoint

評價

坐落於西貢市中心，距離購物中心只有一條馬路之隔，濱城市場也在附近，而且鄰近眾多熱門景點，例如紅教堂、中央郵局和胡志明廣場。客房以摩登時尚風格為主，透過超大的落地窗，還能欣賞西貢市的美景。更棒的是，這家酒店是西貢唯一一家擁有室內電影院的酒店，絕對是個放鬆身心的好去處！



地址：59 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

交通：距離濱城市場，步行6分鐘即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 2,600元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

帆船酒店 Caravelle Saigon

評價

最吸睛的就是頂樓的超高人氣景觀無邊際泳池！不論會不會游泳，上去都能拍到美照，還能欣賞胡志明市的夜景！房間裡以清爽的白色為主，大多數房間都配有陽台和落地窗，一探頭就能看到夜景。



地址：19－23 Lam Son Square, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

交通：距離濱城市場，約4分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 5,800元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

西貢日航酒店 Hotel Nikko Saigon

評價

步行到胡志明市最著名的酒吧一條街「范五老街」只需要10分鐘，白天還可以輕鬆走遍第一郡的景點。晚上可以漫步到酒吧區，品嚐當地特色調酒，胡志明市著名的空中酒吧「Chill Sky Bar」就在附近！酒店房間的設計主色調以木頭色為主，給人一種沉穩的感覺。浴室大多設有浴缸，而且是乾濕分離的！



地址：235 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

交通：距離濱城市場，約9分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 3,600元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

Eden Star Saigon Hotel

評價

飯店的23樓有一個專屬於Club房客的休息區，裡面有各種小點心和飲料任你取用！飯店的房間除了一般的客房外，還有公寓式套房，連客廳、臥室，甚至整個廚房和廚具都一應俱全。酒店最出名的就是晚餐Buffet，有提供龍蝦吃到飽，甚至被稱為越南最強Buffet！



地址：38 Đ. Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000越南

交通：距離濱城市場，約5分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 2,100元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

胡志明住宿－新山一國際機場

ibis Saigon Airport Hotel

評價

酒店距離機場僅約10分鐘路程，可以步行到達，非常方便。酒店的房間裝飾有飛機的壁畫，另外還有可以欣賞停機坪和飛機升降的泳池和天台自助餐廳，很適合航空愛好者。



地址：2 Đ. Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

交通：距離新山一國際機場，步行10分鐘即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 1,600元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

Eastin Grand Hotel Saigon

評價

這家飯店地理位置極佳，就在市中心，設施豪華且應有盡有。你可以在室外泳池旁的日光躺椅上放鬆身心，或是到健身中心、水療中心享受一下。所有客房都以現代風格設計，典雅又舒適，而且有落地窗，可以盡情欣賞城市景觀。餐廳全天供應豐盛的自助早餐，還有各式越南、亞洲和國際美食。

Cay Da Café 咖啡店提供各種飲料和自製冰淇淋蛋糕，提供悠閒的用餐環境。而 Tung Garden 餐廳則專精於中式佳餚。最後，Mot Hai Bar 酒吧供應多款葡萄酒、清爽的雞尾酒和點心，可以在這裡度過輕鬆愜意的時光。



地址：253 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

交通：距離新山一國際機場，約12分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 1,900元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►浪漫聖地首爾塔情侶必體驗攻略！高空夜景吃燒肉＋愛情鎖留下回憶

►釜山不燒腦自由行！規劃「4條一日遊路線」交通景點全方位攻略

►2024沖繩30處必訪景點介紹！旅遊地圖新手必收藏 包車踩點更輕鬆