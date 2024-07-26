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基隆仁愛市場美食！生意超好只賣水餃＋酸辣湯　皮Q餡鮮又飽滿

史努比遊樂園

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我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者張宜樺

基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫，現包現煮新鮮好吃。

▲▼基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
現場就能看到有人在切菜、有人在包水餃，另一邊就是在負責煮水餃，現包現煮都沒停過。會吃到林家三鮮水餃是因為我們一開始想吃的是吳姳麵館，結果要排隊等快2小時，大家都餓得飢腸轆轆只好先覓他食，可樂娜看到水餃就說想要吃，所以我幫他點了10顆水餃。

▲▼基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供，勿擅自翻攝）

食記
林家三鮮水餃起鍋的水餃看起來好飽滿，內餡是豬肉、蝦仁和韭菜，皮的厚度很剛好，蝦肉是打散在肉餡裡的，不會吃到整隻蝦的感覺，咬下去肉汁溢出、內餡也很香甜，意外的覺得好吃，其實一顆7元不算便宜，但現點現煮很新鮮，所以現場吃及外帶的客人絡繹不絕生意很好。

▲▼基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆仁愛市場隱藏了不少厲害的美食，林家三鮮水餃就是其一，只賣水餃和酸辣湯生意就好得嚇嚇叫。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
林家三鮮水餃就只有賣水餃和酸辣湯，水餃一顆6元、熟水餃一顆7元，內用低消最少要點8顆，外帶的話最少要10顆，酸辣湯一碗是40元。

林家三鮮水餃

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2樓A增29
電話：02－2427－0919
營業時間：10：30－19：00（周四公休）

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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