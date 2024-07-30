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香港必遊「名人蠟像館」開箱！展出超過100尊　優惠門票這樣買

史努比遊樂園

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我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者柯珮萱

香港杜莎夫人蠟像館位於太平山山頂，香港自由行搭山頂纜車到景觀台看世界三大夜景是必遊行程，另外就是要去杜莎夫人蠟像館與世界名人互動拍照，中間還穿插一些互動小遊戲，帶小孩來也能玩得開心，史努比難得來一趟太平山頂，當然通通都不想錯過，平常沒機會見到的大明星，見面、拍照、抱抱一次滿足。

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香港杜莎夫人蠟像館票價資訊
成人港幣300元（約1246台幣）、3－11歲小童或65長者港幣255元（約1059台幣），線上購買票券會比現場便宜，強烈建議先預約購買好，依自己的喜好可以搭配山頂纜車一起購買，入場只要掃描QR Code快速又方便。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

香港杜莎夫人蠟像館交通方式
在太平山頂，上山頂可以搭山頂纜車、巴士或是記程車，最簡單又方便的方式當然就是搭山頂纜車。

 ▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

館外免費蠟像展示
香港杜莎夫人蠟像館外會有幾尊蠟像展示，能大家能免費拍照，同時也能吸引旅人購票入館參觀，館外的蠟像不定期會更換，會遇到誰就看運氣。

館外免費蠟像展示

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲館外會有幾尊蠟像展示，大家能免費拍照。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

入口處

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲有牛魔王裝扮的郭富城和帥氣的古天樂。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲經過這個走道會出現此起彼落的閃光燈和快門聲。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

展出了超過100尊蠟像
第一站來到魅力香江，這裡集結了港、台、好萊塢大明星，郭富城、劉德華、黃曉明、吳彥祖、李冰冰都在其列。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲展出了超過100尊蠟像。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲第一名模志玲姐姐，本尊真的很高。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲好年輕的劉德華。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲布萊德彼特和安潔莉娜裘莉的蠟像聽說本來是站在一起的，後來他們離婚就分開了。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲每尊蠟像都栩栩如生、維妙維肖，表情和肢體動作都非常逼真。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲這個海報牆下拍照好有味道喔，很有時尚雜誌的風格。

時尚專區

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲這區佈置得的確很時尚適合拍照。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲吳君如的蠟像很美很有氣質。

風雲人物

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲能見到英國女王、威廉王子和凱特王妃、川普、歐巴馬、習近平。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

藝術館
插畫蠟像及草間彌生都好吸睛，尤其是草間彌生，整個展場空間都是招牌的黃底黑點，連草間彌生蠟像都融入其中，若不是紅色頭髮太醒目，真的會找不到人。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲插畫蠟像及草間彌生都好吸睛，尤其是草間彌生，整個展場空間都是招牌的黃底黑點。

世界首映

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲好久不見的哥哥張國榮，留下了許多精彩的作品，永遠讓人懷念。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲瑪莉蓮夢露據說裙子是真的會飛起來，但我們等了好一會兒都沒有飛。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲經典的電影「第凡內早餐」場景。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

功夫專區
功夫專區的明星也是耳熟能詳，像是李小龍、成龍、楊紫瓊、甄子丹等。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲功夫專區的明星也是耳熟能詳。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲這裡還有互動小遊戲，可以跟著螢幕學功夫。

韓流專區
好多帥氣的韓國歐巴齊聚一堂，有在追韓劇的影迷們應該會尖叫。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲小遊戲是學韓星的舞蹈。

體壇猛將區集結了籃球、足球、羽球、網球等體壇明星。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

咖啡自拍館
咖啡自拍館算是網美拍照區，咖啡杯牆、融化的冰淇淋、彩色馬卡龍等很好拍。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

樂壇巨星
樂壇巨星館能看到許久不見已逝的鄧麗君、梅豔芳和披頭四樂團。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲接著還有今日當紅的樂壇巨星。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲周杰倫。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲小賈斯汀。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲鄧紫棋。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲麥克傑克森。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲蕭敬騰。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲林俊傑。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

動漫遊戲世界
動漫遊戲世界有蜘蛛人、鋼鐵人、綠巨人浩克，以及香港知名的動漫麥兜，動漫人物區蠟像比較不多，但也是很好拍。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

蠟像製作過程
最後來到的是蠟像製作過程的介紹，一個蠟像的完成需要非常繁複的程度，要經過度身取樣、塑造雛型、製模、植髮、著色、製作眼睛和牙齒，最後再做修飾與調整。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

精品廊
精品廊展示許多紀念商品，想買紀念品的話就自己逛逛。

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

▲▼香港杜莎夫人蠟像館～與港台韓明星、樂壇巨星、世界風雲人物互動拍照。（圖／部落客史努比提供）

參觀心得
實際參觀後覺得比我原先預想的還好玩，除了能見到許多栩栩如生的大明星互動拍照外，還會有一些互動小遊戲可以玩，連可樂娜也覺得很有趣，所以我們意外逛了快3小時，欲罷不能，建議一定要先買好門票，有優惠差很大省時又省錢。

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港島山頂山頂道128號凌霄閣P101鋪
電話： +852－2849－6966
營業時間：每日10：30－21：30

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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