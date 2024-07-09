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鬧市中的奇幻水族館！香港「金魚街」獨特風景　回味重慶森森浪漫

史努比遊樂園

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我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

香港旺角通菜街有兩條很好逛的街道，分別是販售寵物與水族用品的金魚街，另一條則是賣衣服、包包、玩具很好買的女人街，金魚街販售的方式非常特別，裡裡外外掛滿了一袋一袋不同的魚，視覺上相當震撼，是香港獨特的文化特色。

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香港金魚街｜交通方式
搭港鐵於「太子站」B2出口或「旺角站」下車，步行約５分鐘可到達。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

香港金魚街｜環境與介紹
香港金魚街又稱通菜街，位於亞皆老街的北邊路段，女人街位於亞皆老街的南邊路段，所以來到通菜街金魚街和女人街可以一起逛，全長大約1.2公里，除了水族店也有寵物店與寵物用品店，算是寵物街吧。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

香港因為地窄人稠、寸土寸金，想要飼養寵物空間相對有限，養魚似乎是比較容易達成的願望，金魚街集結了不少水族店，查詢了維基百科說是有大約40家，可能是我來的時間比較晚，當天看大約不到5間店有營業。陳列方式非常特別，將各式各樣的魚裝入填充氧氣的透明塑料袋裡，袋外寫著魚的品種與價格，像是裝著金魚的水球泡泡，形成一種香港特有的文化景觀。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

來到金魚街有個小小的注意事項，有些店家會寫禁止拍攝，因為這裡吸引了許多觀光客專程來拍照，可能造成店家困擾，所以都不讓拍了，大家來此參觀切記不要影響店家。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

▲這家「嘉美水族」老闆佛心沒有寫禁止拍攝。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

▲店裡也是有水族箱，比較大型的魚種會在水族箱裡。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

▲除了販賣魚，還有各種水草、水族造景、水族用品。

寵物與寵物用品店
香港金魚街還有多家寵物與寵物用品店，販賣貓、狗、兔子、寵物鼠當然還有寵物用品。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

女人街
香港女人街有超過100個攤位、長約1公里，販售女裝、男裝、包包、首飾、玩具、化妝品、居家用品，是香港具代表性的露天市集之一，不過聽說價格有點亂，記得要貨比三家外加殺點價才不會吃虧。

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

▲▼香港景點旺角通菜街（金魚街），七彩金魚泡泡掛滿街。（圖／飛天璇提供）

金魚街

地址： 香港太子弼街弼街43－49號

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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