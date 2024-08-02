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鐵道迷的朝聖地！免門票玩蒜頭糖廠　坐上懷舊五分車漫遊嘉義

史努比遊樂園

史努比遊樂園 史努比遊樂園

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者柯珮萱

蒜頭糖廠蔗埕文化園區近故宮南院，可以來此搭五分車、吃糖廠枝仔冰、拍火車，是鐵道迷必朝聖的景點之一，五分車共有兩條路線，一是故宮南院線、另一條是嘉義高鐵線，假日固定班次、平日採預約制、周一公休，可以搭配故宮南院、咩咩上樹萌寵樂園、用九柑仔店一起玩。

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▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲園區設有免費停車場。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

環境介紹
位於嘉義縣六腳鄉的「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」建於1906年，在日治時代曾是全台第三大糖廠，2001年因納莉颱風造成嚴重淹水及器具毀損才停止製糖，入園參觀免門票，只有要搭五分車才需要購票，園區設有免費停車場，可以來拍拍火車、吃糖廠枝仔冰。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲把不同型號的彩色舊火車車廂串連起來變得超可愛，如果火車一節一節都不同顏色的話也很有特色。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲每節車廂前都有介紹，讓鐵道迷能更了解火車歷史。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

五分車搭乘資訊與票價
共有兩條路線，故宮南院線和嘉義高鐵線，假日為固定班次，平日只供30人以上遊客預約，周一公休。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

五分車班次

蒜頭糖廠蔗埕文化園區班次：
（1）故宮南院線：
蒜頭站 至 故宮南院站 : 09：50、11：15、13：30、14：50、16：15。
故宮南院站 至 蒜頭站 : 10：20、11：45、14：00、15：20、16：35。
（單程行車時間15分鐘）
（2）嘉義高鐵線：
蒜頭站 至 五分車高鐵站 : 09：30、11：00、14：30、16：00。
五分車高鐵站 至 蒜頭站 : 10：15、11：45、15：15、16：35。
（單程行車時間30分鐘）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲蒜頭車站為蒂芬妮藍的木製車站，和宜蘭的天送埤火車站有點像，復古又文青。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲鐵道迷來可以拍得很開心。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

蒜頭糖廠冷飲部
來到糖廠當然不能錯過枝仔冰，糖廠的枝仔冰都是便宜又好吃，就在紅磚建築的蒜頭糖廠冷飲部。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲蒜頭糖廠冷飲部除了販售冰棒，還有冰淇淋及各種地方特產可以慢慢選購。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲小孩對冰棒永遠難以抗拒，可樂娜一到水冷飲部馬上就去冰櫃裡挑選口味了。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲冰淇淋任選3球35元真是佛心價，選紅豆多加5元。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲冷飲部裡設有少許座椅可以坐下來享用，我們選了鳳梨冰棒口味清爽不甜膩，天氣炎熱來個枝仔冰好涼爽。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲冷飲部旁還有台糖產品專賣區，周一也沒有營業。

▲▼蒜頭糖廠蔗埕文化園區～糖廠五分車乘車時間與票價，搭小火車吃枝仔冰好愜意。（圖／部落客史努比提供）

▲拿著柿子的變形金鋼。

結語
免門票拍火車、吃枝仔冰好愜意，若想要搭五分車記得要假日來，搭配嘉義親子景點故宮南院、咩咩上樹萌寵樂園一起玩，嘉義、朴子、六腳一日遊保證充實又好玩。

嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號
電話：05－380－0741、05－380－0215轉212
開放時間：8：00－17：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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