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吉隆坡人激推5間茨廠街小吃美食！必吃細滑豆腐花1940年擺攤至今

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋

如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。這天由吉隆坡在地人舅公帶我們到茨廠街吃吃喝喝，我也整理了舅公推薦的5間茨廠街小吃美食，真的是吃一個接地氣！

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茨廠街介紹
馬來西亞有三大民族，分別是馬來人、華人和印度人，其中華人就占了25％的人口，所以在馬來西亞多半地方講華語也會通。而茨廠街就是著名的China Town，或稱中國城和唐人街，茨廠街就是一個商圈，有很多的入口，但最明顯的入口應該就是這個牌樓了。

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲這天我們在外圍逛的時候看到了雙層觀光巴士，讓我整個很有興趣耶！

德記手工包點
勝記瓦煲老鼠粉（China Town Seng Kee）是茨廠街有名的美食餐廳，必吃的就是老鼠粉。不過我們這天是來吃勝記旁邊的德記手工包點，就在勝記旁邊的巷子口，這間已經傳承三代，是老麵發酵的包子。每天大概12點才開始營業，營業到下午4點，提早賣完的話就提早收攤囉！

我們抵達的時候包子還在邊包邊發酵，連蒸都還沒開始蒸。原本想說回程的時候再來買，結果我們太晚回來了，大概下午就賣完了。

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼看這內餡，我們原本以為一個是豬肉、一個是紅豆，後來才知道原來一個是一般生肉包、一個是叉燒包，另外還有蓮蓉和豆沙兩種甜口味。

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

地址：50000馬來西亞 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, City Centre, Jalan Sultan, 50000
營業時間：12：30－16：30（周二、四公休）

茨廠街茶王
第二間是位於茨廠街裡面的茶王，茶王就在我來也的隔壁，從牌樓進來一直走，右手邊就可以看得到了。是說我來也在馬來西亞的市占率大概50嵐在台灣的市占率差不多了，真的是到處都看得到耶！茨廠街茶王據說至今已經有60年歷史了，賣的就是茶和咖啡。

我和甄姐點了美祿、芸芸點了Kopi O，美祿真的是超香甜超濃郁超好喝的。他們家的飲料都是這樣用袋子裝的，然後塑膠繩綁起來之後提著走。Kopi O，也就是馬來西亞的黑咖啡，因為完全不加糖，所以是你可以想像得到的味道。看芸芸一副在吞中藥的樣子，到馬來西亞就先把減肥這件事放在一邊吧！飲料就是要喝甜的才好喝。

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

地址：36, Jalan Hang Lekir, 50000 Kuala Lumpur
營業時間: 06：00－14：30

義欽豆腐花
這間茨廠街的義欽豆腐花生意很好，我們來了兩次兩次都很多人。義欽豆腐花從1940年開始擺攤至今，至今已經80年的歷史了，真的是茨廠街無人不知無人不曉的美食，除了觀光客一定來報到之外，也有很多報章媒體報導過。

店裡只賣豆漿水和豆腐花，翻成台灣用語就是豆漿和豆花啦！豆漿好喝，很甜醇濃郁，不過比起豆漿來說，我們覺得豆腐花更勝一籌，真的很細緻滑嫩好吃，雖然豆腐花的糖水甜度有點高，不過就是很正宗的甜品應該要有的甜度。

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

地址：Jalan Hang Lekir, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞
營業時間：09：30－21：30

章記咖哩麵
從茨廠街轉進來李霖泰菜市場，雖然環境有點髒亂，不過這才是最接地氣的庶民美食。章記主要賣的是叻沙、河粉和魚丸等。光是麵條就有這麼多種類，我們台灣比較常見的應該就是黃麵、米粉和粿仔條。另外老鼠麵應該是馬來西亞特有的，來到這裡就試試看囉！

我覺得最好吃的是咖哩叻沙麵，它的湯頭很濃郁但是辣度有點高。只不過裡面還有生蛤，我吃了有點怕，因為我不敢吃生食！其他兩碗看似清淡，但其實湯頭鹹度也不低，但肉燥很香。

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲這個好像是魚丸之類的，長得很隨性。

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲左上是豬腸粉、右上是咖哩叻沙麵、左下是綜合麵、右下是老鼠粉。

地址：69, Jalan Petaling, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞
營業時間：07：00－14：30

中華巷釀豆腐
中華釀豆腐顧名思義就是賣豆腐製品，還有各種的炸物，我們抵達的時候店裡還在準備中，所以我們先去吃麵，沒想到一回頭攤位前就開始排隊了，好恐佈喔！

豆腐湯裡面還有魚丸，喝起來很清爽。另外我們叫了一盒炸豆包，裡面還有豬肉餡，難得炸物居然一點都不油膩，好吃！而且我們吃不完外帶放到晚上才吃也沒有油耗味，真是厲害！

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼如果有機會到吉隆坡玩，很多人一定會來茨廠街走走，這裡應該是最多小吃美食聚集的地方，可以吃到各地方的料理。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

地址：Kuala Lumpur City Centre, 50000 吉隆坡馬來西亞
營業時間：10：30－14：00（周六、日 10：00－14：00、周二公休）

茨廠街美食評論
以上就是我們這天在茨廠街的小吃美食巡禮，總共推薦了5間庶民銅板美食，當然茨廠街的美食還不只這樣，如果想要環境好一點的話，也推薦可以吃餐廳類的，像是何南海南茶店、源昌隆咖啡、金蓮記、碧華樓等，也都是我們此行吃到滿推薦的美食餐廳哦！

飛天璇
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