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台東4.3顆星熱炒＋特殊漁獲能嘗鮮！扎實炒功吃得到鍋香氣超下飯

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

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▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

阿宏的魚店是台東富岡漁港很超人氣的海鮮餐廳，Google評論4.3顆星，尖峰用餐時間都要排隊，生意很好！台東3天2夜旅行的最後一天，因為是下午的火車所以早上不敢跑太遠，我們到小野柳走走之後便直接到富岡漁港吃海鮮。這次選的是阿宏的魚店，果真阿宏的魚店也沒讓我們失望，海鮮新鮮而且價格也不貴。

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▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲位於富岡漁港旁，這條是富岡碼頭最熱鬧的街，從富岡碼頭走過來大概只要3～5分鐘。

阿宏的魚店菜單

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲店裡以提供新鮮漁獲為主，可惜我們這天來的時候颱風剛過，所以漁獲相對少了很多。

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲旁邊的冰箱裡面有很多冰棒，我們家這個小櫻桃看到馬上說要吃。

阿宏的魚店環境

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲用餐座位區不算多，我們12點前就抵達了，當時還有幾桌空位，沒想到吃到一半外面已經在排隊了。

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲白飯是免費，但是吃多少裝多少，不可以浪費，吃不完的話一個人要補償100元。

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲醬料可以自己DIY調配。

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲被小人敲竹槓成功的西瓜冰棒。

阿宏的魚店餐點

粉絲蒜蓉干貝 600元
原本想點螃蟹的，不過店家說螃蟹來不及到貨，所以推薦了干貝，這道還滿好吃的！干貝很新鮮，而且下面的粉絲吸附了飽滿的湯汁，很重口味很下飯。

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

塔香蛤蠣 250元

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲蛤蠣很新鮮大顆，加上九層塔之後增添香氣，這道也是白飯殺手。

兒時回憶 200元

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲所謂的兒時回憶就是竹筍炒肉絲，竹筍口感很清脆，整個鍋氣都有出來，還滿好吃的。

空心菜 100元

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲老梗都去掉了，所以吃起來很嫩，補充滿滿的纖維質。

生炒軟絲 300元

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲軟絲加了洋蔥和西洋芹一起炒，口感脆脆的，也滿好吃的。

蔥炒大蝦 550元
原本要叫小份的，6隻是350元，但是後來想說來都來了，叫了大份的是10隻550元。這個蝦子肉質很Q彈脆口，加了滿滿的辛香料一起炒，重口味就是下飯。

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

海鮮炒麵 100元

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲有飯不吃飯吃炒麵，記得炒麵也不錯吃，大火炒的就是滿滿的鍋氣，麵條的軟硬度也很剛好。

蛤蠣湯 250元
不知道為什麼叫了炒蛤蠣了還要叫蛤蠣湯？因為其他三種湯品都有魚，我不敢吃魚，我覺得不管冬天還是夏天，熱湯下肚之後整個身體和胃就會變得暖暖的，有一種幸福感！

▲▼富岡漁港必吃高CP值海鮮。（圖／部落客飛天璇提供）

阿宏的魚店評論
這天結帳花了不到3000元，覺得阿宏的魚店東西新鮮好吃，價格也不會太貴，是一間會想要讓人回訪的餐廳。

阿宏的魚店

地址：台東縣台東市富岡街305號
營業時間：10：00～16：00

飛天璇
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