普吉島浪漫餐廳推薦！聽海座位賞日落超愜意　結合咖啡酒吧開到深夜

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

「Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar」位於普吉島芭東海灘地區，是普吉島非常知名的海景餐廳，在Tripadvisor上面甚至排前十名。我們這次隨著泰國觀光局的採訪來到普吉島，第一天晚上就在Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar用餐，可惜來的時候是晚上了，沒看到夕陽。

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▲位於普吉島芭東地區，旁邊就是芭東海灘，從布吉機場過來的話大概要一個小時的車程。

Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar環境

▲餐廳的布置就是典型的泰式風格。

▲很多客人就直接坐在靠海的這個用餐區，雖然沒看到夕陽，不過海面星光點點的景緻也別有一番風味。

▲我們這天用餐的人比較多，直接被安排在這個區域，桌子應該都是直接併桌的。

Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar餐點

▲洋蔥炒豬肉。

▲炸春捲。

▲打拋豬。



▲炒青菜。

▲烤沙嗲。

▲海鮮黃咖哩，使用蝦子炒芥蘭菜，還滿下飯的。

▲泰式烘蛋。

▲雞肉綠咖哩。

芒果糯米

飯後甜點就是芒果糯米，這幾年陸陸續續去了不下20次泰國，也是到後面幾年才開始喜歡上芒果糯米，而且現在變成每次去必吃了！餐點都很下飯，而且有一定的水準，份量比較少一點，不過如此一來也才可以吃到比較多不同的菜色。

Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar海景

我從粉絲頁下載了幾張白天的照片，果真是漂亮許多，坐在海邊喝個飲料看看夕陽也滿愜意的，這才是典型的泰國渡假方式！比較特別的是Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar結合了餐廳、咖啡館和酒吧，而且一直營業到半夜12點，晚上也可以來這裡坐坐。

Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar

地址：249 Phrabaramee Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150泰國

營業時間：11：00－00：00

飛天璇

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