吉隆坡最美復古咖啡廳！鏤空設計宛如時光隧道　茨廠街下午茶推薦

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃鄒承恩

到馬來西亞吉隆坡旅遊，很多人一定會安排茨廠街的行程，下午時間如果想要找間咖啡館坐坐，推薦Light Capture Cafe by H.O.N。這間是粉絲頁網友留言推薦的吉隆坡咖啡館，覺得環境非常的漂亮，而且餐點水準也不會太差，剛好可以讓我們坐在裡面吹吹冷氣。

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▲Light Capture Cafe by H.O.N外觀是一棟三層樓的老宅建築，和台灣目前最流行的老宅風頗為相似。

▲Light Capture在吉隆坡有兩間門市，一間就是我們來的這間Light Capture Cafe by H.O.N，另外一間就是Light Capture Pavilion KL。

▲Light Capture Cafe by H.O.N比較走老宅風，Light Capture Pavilion KL比較走花園風。

Light Capture Cafe by H.O.N 環境

一樓的空間還滿寬敞的，而且有一整片的玻璃落地窗，採光很好。我們到的時候剛好接近聖誕節，裡面有很多聖誕節的裝飾，有一種很溫馨歡愉的感覺。

▲比較特別的是Light Capture Cafe by H.O.N還有養兔子，很多客人就專程跑過來跟小兔兔拍照。

▲平日下午很多人來喝咖啡，生意很好。

▲看我們在拍照，服務人員提醒二樓也可以上去走走。

▲二樓座位區更多，沒想到大家都坐二樓。

▲Light Capture Cafe by H.O.N的建築物中間是鏤空設計，而且二樓是挑高，整個延伸到三樓。

▲下午時間店裡呈現出很漂亮的光影，也難怪很多人像我們一樣拍照拍不停。

▲店裡面也有掛一些藝術作品，簡簡單單帶出一些文藝氣息，對整個裝潢來說很畫龍點睛卻又不會喧賓奪主。

Light Capture Cafe by H.O.N 餐點

▲我們的下午茶，這天還算是收斂，否則平常應該是看到的都來一份。

▲三種蛋糕我們各自有喜歡的，我記得我最喜歡巧克力蛋糕、芸芸最喜歡巴斯克蛋糕、甄姐最喜歡胡蘿蔔蛋糕。

▲咖啡的部份我覺得很不錯，我點的是拿鐵，應該是中深焙的厚度，咖啡香氣非常的足，奶泡也細緻，牛奶和咖啡的比例也很剛好。

心得

吉隆坡的下午很容易有雷陣雨，我們在Light Capture Cafe by H.O.N坐了好一下子，剛好躲過下雨的時間。覺得Light Capture Cafe by H.O.N的環境很不錯，甜點還可以，咖啡還滿有水準的，而且整體價格也不貴，喜歡！附近還有一間迷宮書店，也可以到那裡逛逛，一樣非常好拍！

Light Capture Cafe by H.O.N

地址：81 & 83, Jalan Tun H S Lee, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：09：30－21：00

飛天璇

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