仙台機場→秋田市區交通懶人包！電車轉新幹線2個多小時就到

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

仙台是日本東北第一大城，很多人到東北旅行會選擇從桃園飛仙台，這篇就介紹給大家從仙台機場到仙台車站和秋田車站的交通方式。從仙台機場到仙台車站只要搭乘電車，不到半小時就可以抵達了，從仙台車站到秋田車站可以直接搭乘新幹線，大約是2個多小時的時間。

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仙台機場介紹

經過三個半小時的飛行，我們抵達仙台機場了！日本的仙台機場其實規模不大，不過還滿新穎的，因為出入境的客人也不是很多，所以出關的速度還滿快的！

仙台機場電車

▲接著要去搭乘電車前往仙台市，從機場出來之後，隨著指標我們往「鐵道駅」的方向走。



▲看到空橋之後，直接走空橋就可以前往「鐵道駅」了。

▲走在空橋上就可以看到左邊是仙台國際空港，右邊是仙台鐵道。其實過一個空橋就到了耶！真的很近吧？



仙台車站JR PASS購買處

▲不管是要購買電車還是JR車票，櫃台都在2樓。



仙台機場到仙台車站交通方式

買好電車車票之後，我們要前往市區囉！除了買車票之外，也可以使用西瓜卡，日本的西瓜卡大概和台灣的悠遊卡差不多意思，使用上非常的方便。

仙台機場到仙台車站時間

▲從仙台機場搭乘電車到仙台車站，沿途是七個站，大概半個小時左右就到了。



仙台車站必吃美食

仙台毛豆很有名，奶昔必喝，腦波弱的我不顧肚子飽到衝天，還是硬買了一杯奶昔，真的很好喝耶！微甜帶點香氣，喝起來很清爽，真的是肚子爆掉也甘願呀！

仙台的牛舌便當

顧不得當下肚子其實還很飽，我們還是買了。這個便當真是妙，把盒子下面的線拉起來就可以加熱了，然後靜待8分鐘，真的很難得在日本吃到可以加熱的便當耶！

仙台車站到秋田車站交通方式

從仙台車站要到秋田車站只要搭乘新幹線即可，行駛的時間大概是2個小時又15分。

由於新幹線上面沒有行李置物架

我們把行李放在最後一個座位區的後面，勉強還擠得下。後來我們問到第13、14節車廂有放置行李的位置，只是空間有點小，不夠我們一行人6個放。新幹線列車上面有小桌子，我還把它搬下來趴在桌子上補眠了一個小時，然後下面也有充電器，可以使用手機或是筆電，真的是超人性化的！

▲下車後剛好看到兩輛列車的車頭在接軌，立馬手刀衝去拍，很新鮮耶！

▲回程逛了一下仙台機場，發現真的很迷你又很新穎耶！免稅店不是很多，所以有什麼想買的東西建議還是check in之前就在機場的商店先買哦！

飛天璇

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