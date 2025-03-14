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日版超可愛玫瑰叭噗冰！夏日限定「秋田婆婆冰」隨機出沒各大景點

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

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▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

有機會來到秋田，一定要試試秋田婆婆冰，而且是期間限定，夏天才有賣，秋田婆婆冰會出沒在秋田各大景點擺攤，通常是一台小餐車，是可愛的玫瑰花造型叭噗冰，好吃又好拍！

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秋田婆婆冰在哪裡？
這天我們來到千秋公園，這裡是秋田市非常有名的公園，也是日本江戶時代的久保田城城跡，日本江戶時代秋田的統治者「佐竹公」曾經在這裡住過，所以千秋公園內有城門、護城河、茶室等日本建築物，而建築物之中最有名的就是後隅櫓。

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

秋田千秋公園

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲夏季正是荷花盛開季，整個千秋公園的荷花池裡可以看到朵朵的粉紅色荷花，非常的嬌嫩有朝氣。

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

價格

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲荷花池邊我看到秋田有名的名產，花朵冰淇淋，是花朵造型的叭噗冰，秋田婆婆在賣的。

秋田婆婆冰評論
一支200日圓（約台幣41元）真的不算貴，口感很清爽像冰沙，應該是不含凝固劑，因為溶化得很快，這個拿到要趕快吃掉，美麗的花朵冰淇淋真是人生中的小確幸！

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼秋田婆婆冰．可愛的玫瑰叭噗冰，巧遇千秋公園路邊攤。（圖／部落客飛天璇提供）

千秋公園

地址：1 Senshukoen，Akita，010－0876日本

飛天璇

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關鍵字： 秋田婆婆冰 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 飛天璇

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