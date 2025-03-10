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埔里特色早餐「鹹油條」只賣3.5小時！外酥內軟夾起司蛋香氣四溢

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

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▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

鹹油條是埔里在地特色早餐，我們前一天吃了最有名的清寶鹹油條，覺得非常好吃，簡直可以用驚艷來形容，隔天來這家「普里鹹油條」比較看看。埔里的鹹油條有一個共通點，就是都只賣早上，大概只營業到10點左右，而且賣完就收，真的想吃要趁早！

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交通
普里鹹油條位於埔里南興街，平日的埔里外客不多，車子也算好停！對面路邊都可以暫時停車，不影響人車行進就可以了。

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲走進店裡就看到老闆正在煎蛋，餐點都是現點現做的！

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲裡面就是內用的座位區，原本想說人不多，沒想到我們坐下沒多久之後就陸續來了好幾位客人。

菜單
除了鹹油條之外還有蔥油餅和飲品。比起清寶鹹油條來說，普里鹹油條的口味似乎少了一些，原本已經想好要吃排肉口味的我，頓時不知道要吃什麼。

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

餐點

鹹油條＋肉鬆＋蛋
想吃點鹹一點的口味，所以點了肉鬆，就是把炸好的鹹油條剪開之後中間加了蛋和肉鬆。我覺得外酥內軟，還不錯吃，肉鬆的份量也不少。

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

鹹油條＋鮪魚＋蛋

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

鹹油條＋起司＋蛋

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲埔里鹹油條和一般鹹油條口感不一樣，吃起來比較偏像蔥油餅的口感，外酥內軟，充滿鹹香。

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

豆漿

▲▼普里鹹油條．埔里在地特色早餐，一天只營業3.5小時。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

心得
埔里的鹹油條除了最知名的清寶鹹油條和這間普里鹹油條之外，當天在FB打卡的時候，有朋友留言他都吃愛蘭早點達人，有興趣的朋友也可以比較看看！

普里鹹油條

地址：南投縣埔里鎮南興街9之10號
電話：0980－557455
營業時間：06：30－10：00

飛天璇
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