8間台北酒吧巡禮！體驗戶外清酒吧　夠幸運還能巧遇行動啤酒車

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文／ReadyGo

台灣近來的飲酒文化逐漸跟上了國際潮流，尤其是台北酒吧更是極為多樣化，幾乎每個月都能看到新開幕的特色酒吧。而本次將著眼於能讓人輕鬆隨性喝一杯的好去處，並網羅了多達8家具有高質感且氣氛悠閒自在的推薦酒吧，有的主打 Craft Beer 精釀啤酒、有的則是 On Tap 的獨創調酒，還有全新型態的清酒吧與啤酒充電站，有興趣的人趕緊看下去！

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人氣台北酒吧推薦

Draft Land（中山）

既大安區與信義區都大獲成功之後，Draft Land 精準捕捉到大家想要隨時快速來一杯美味調酒的渴望，在2024年底插旗獲選為全球最值得造訪的中山區。不僅如此，新店選址在堪稱時下最新潮流地標的 UR LIVING 選物店旁，店內還設置了一整面的黑膠唱片牆，一走進去就彷彿來到了另一個世界，得以將街上的車水馬龍全部隔絕在外，靜靜品嚐帶有層次的調酒。



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Draft Land

地址：台北市中山區中山北路二段16巷14號（中山店）

電話：14：00－00：00

Floating Taipei 漂浮台北（大稻埕）

就在台北建成圓環附近，距離古色古香的大稻埕不遠之處，看似平凡的人行道上隱藏著一間既低調又有個性的酒吧，若就這麼走過錯過絕對會令人扼腕不已！Floating Taipei 漂浮台北的店面內部比一般酒吧明亮，襯托著吧台螢幕的無聲卡通影片，營造出一股特殊的清新氛圍。除了主打的精釀啤酒之外，也提供到調酒與各種佐酒小食，且從外觀擺盤到滋味口感都毫不馬虎。

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Floating Taipei 漂浮台北

地址：台北市大同區南京西路340號1樓

電話： 02－25500953

營業時間：周一～周四 18：00－01：30、周五／周六18：00－02：30、周日 18：00－00：00

Salon et Tutu 酴塗小酒館（迪化街）

迪化街向來都以老城街區聞名，富有歷史的建築物美輪美奐且充滿文青氣息。而拐過熱鬧的街道一角，坐落著一間備受行家所喜愛的自然酒小酒館，也就是 Salon et Tutu。小巧的店面空間五臟俱全，存放著精心挑選的紅酒、白酒與橘酒，對葡萄酒懷有熱情及專業的老闆、店員會根據每個人的喜好細心推薦介紹，幫助所有人都能找到心目中的最佳酒單。

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Salon et Tutu 酴塗小酒館

電話： 0978－945858

地址：台北市大同區安西街92號

營業時間：10：00－23：00

Chotto Sake Bar（南港北流）

許多人可能有所不知，在舉辦許多音樂表演、演唱會與藝文展覽的台北南港流行音樂中心外，有著一整排兼具藝術氣質與美味料理的餐飲店家，且幾乎每一間都擁有開闊的戶外座位區。

本次要介紹的就是其中的 Chotto Sake Bar，「Chotto（ちょっと）」在日文中蘊含一點點、順道的意思，而這間清酒吧便以此為理念，以毫無壓力的方式將清酒文化帶給所有人，還有三重奏的款式能一次試飲三支不同的精選清酒，不論平時偏愛辛口還是甜口都能找到心頭好！

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Chotto Sake Bar

地址：台北市南港區忠孝東路七段99號1 樓 w109

電話：0968－717199

營業時間：平日 16：00－23：30、假日 16：00－02：00（周一公休）

UMAMI 金色三麥（信義）

誰說喝啤酒不能高貴優雅？就在信義區微風南山的17樓，於台灣深耕德式啤酒多年的金色三麥別出新意，以全新的品牌「UMAMI」在此獲得了極高評價。

室內環境跳脫了大眾對於啤酒餐廳的印象，從採光明亮的挑高空間、拉起華麗絨布的牆面，以及滿是頂級食材的餐點，在在讓人感到驚艷不已。但喜歡老派金色三麥的人也不用擔心，菜單中仍貼心保留了椒香滿天飛雞翅等備受歡迎的經典品項，可供老饕們解饞！

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UMAMI 金色三麥

地址：台北市信義區松智路17號7樓

電話：02－27291229

營業時間：11：00－22：00

Nola Kitchen 紐澳良小廚（象山／林森）

凡是喜愛道地美式風味與烤雞翅的人，想必都對於 Nola Kitchen 紐澳良小廚不陌生！這裡主打原汁原味的美國在地口味，尤其是酸甜適中的紐奧良烤雞翅更是招牌明星菜色，配上貝涅方餅、海鮮飯與楓糖炸雞鬆餅，再來一杯店家獨有的精釀小麥愛爾啤酒，絕對能讓人徹底放鬆紓壓！

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Nola Kitchen 紐澳良小廚

象山店

地址：台北市信義區信義路五段150巷14弄16號

電話：02－27227662

營業時間：平日 11：30－22：00、假日 10：30－22：00

林森店

地址：台北市中正區林森南路2號

電話：02－33937662

營業時間：11：30－22：00

Lim Lim Craft 啉啉精釀（新北林口）

隨著林口三井 Outlet 二館盛大開幕，新北林口在今年成為了當紅的話題，更有不少高質感的店家進駐館內及周邊地區，而就在三井 Outelet 一館的隔壁，最近就開幕了專營各種 Craft Beer 精釀啤酒的 Lim Lim Craft 啉啉精釀。

寬敞的環境以復古窗花、鐵皮層板、鑰匙五金等元素精心妝點，整體流露出輕鬆雅緻的氣氛，配上熱心活潑的店員認真介紹每一支啤酒，相當適合在逛街之後來此休息放鬆！

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Lim Lim Craft 啉啉精釀

地址：新北市林口區文化三路一段358－2號1樓

電話：02－26069361

營業時間：周日～周四 15：00－23：00、周五／周六 16：00－00：00

BeerBelly Brewing 啤酒肚釀製（各地快閃）

在這幾年來，台灣出現了許多獨有特色的啤酒釀造廠，而 BeerBelly Brewing 堪稱是當中知名度最高的一家！酒廠強調採用最天然的在地原料與萃取工法，創造出最符合台灣人口味的鮮釀啤酒。

從 IPA、Pale Ale、Lager 到新手入門首選的水果啤酒、無酒精啤酒應有盡有，品牌還會不時在各地設立快閃攤位，若正好遇到行動啤酒車或 Beer Station 可千萬別錯過。

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BeerBelly Brewing 啤酒肚釀製

地址：新北市三重區中興北街50號2樓

電話：02－85216138

營業時間：10：00－19：00（假日公休）

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