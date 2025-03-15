精選6家明洞美食地圖！飽滿醬蟹根本飯小偷、24小時馬鈴薯排骨湯

首圖／IG＠wanwanch38、＠神仙雪濃湯官網

文／ReadyGo

美味與人潮交織的迷人街角！明洞匯聚著無數購物狂歡的足跡與饕客探尋的目光，徜徉於街巷之間，空氣中飄散著韓式炸雞、辣炒年糕與香烤肉串的滋味，無論是親切平實的小吃，或是傳統餐廳中的地道風味，這裡每一道料理，彷彿都承載著一段美味故事，編輯特別精選6間不能錯過的美食，跟隨香氣流轉、走進明洞深處。

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圖／＠烏達里家醬螃蟹官網、IG＠wangbijib_official

韓國美食｜明洞6家美食地圖：韓式經典與隱藏美味全攻略！

#1：王妃家

隱身於熱鬧繁華的明洞街頭，以復古韓屋風格為主題，營造溫馨且富有韓國韻味氛圍的王妃家，以濃郁的韓國傳統風味與舒適的用餐環境，吸引無數饕客駐足，餐廳以醬汁豬排和牛肋排廣受好評，肉質鮮嫩多汁、經過精心醃製，香氣撲鼻，專業的桌邊烤肉服務更是一大亮點！

此外王妃家提供多樣經典韓式料理，如石鍋拌飯、冷麵與海鮮煎餅，讓食客能全方位體驗韓國飲食文化的豐富層次，更貼心的是還有中英文對答服務，菜單也備有中英文對照，方便國際遊客輕鬆點餐。

圖／IG＠wangbijib_official

王妃家

地址：26 Myeongdong 8ga－gil, Jung District, Seoul

營業時間：11：30－22：00

#2：神仙雪濃湯

神仙雪濃湯，一家以溫暖湯品撫慰人心的韓國傳統餐廳，創始至今已有數十年歷史，這裡的招牌料理雪濃湯更是無數饕客心中的經典！經過長時間熬煮的牛骨湯底呈現乳白色澄淨、湯頭濃郁卻不油膩，散發著自然香氣，搭配切片牛肉與筋道白飯，簡單組合卻在味覺中勾勒出層次感、讓人回味無窮，店內環境簡約樸實，韓國民俗氛圍讓人感到溫馨自在，尤其適合在漫長的旅途中停下腳步，享受一碗熱騰騰的湯品，為身心補充能量。

圖／＠神仙雪濃湯官網

神仙雪濃湯

地址：Seoul, Jung District, Myeong-dong 2（i）－ga, 2－2 2F

營業時間：08：00－21：00

#3：烏達里家醬螃蟹

醬蟹，又稱「飯小偷」，以新鮮的螃蟹為主角，搭配秘製醬汁腌製入味，烏達里家醬螃蟹經過長時間的浸泡，每一隻蟹都飽含濃郁的醬香與蟹肉的鮮甜，細膩的蟹膏和滑嫩的蟹肉，配上一口白飯，瞬間征服味蕾，餐廳還貼心提供專業的拆蟹工具，除了招牌醬蟹，餐廳還提供多樣化的韓式配菜，從爽口的泡菜到精緻的小菜，讓用餐體驗更加豐富。

圖／＠烏達里家醬螃蟹官網

烏達里家醬螃蟹

地址： 2F, 28 Myeongdong 8na-gil, Jung District, Seoul, 南韓

營業時間：08：10～23：55

#4：元堂馬鈴薯排骨湯

提到韓國冬季必吃得暖心料理，不禁讓人想起元堂馬鈴薯排骨湯，濃郁的湯頭和簡單卻極富層次的口味，淡淡的排骨香氣和馬鈴薯的綿密口感融合在一起，每口都令人倍感溫暖，尤其馬鈴薯熟透後變得軟綿細膩，搭配排骨一同釋放出極致的美味，元堂馬鈴薯排骨湯韓式家常料理的溫情和豐富層次呈現無遺，無論寒冷冬季或是任何時候，它都能帶來無比的安慰和滿足感。

圖／IG＠wanwanch38

元堂馬鈴薯排骨湯

地址：25-33 Chungmuro 1(il)-ga, Jung District, Seoul, 南韓

營業時間：24小時

#5：明洞餃子

傳承正宗的韓式餃子多年的老字號餐廳「明洞餃子」，以獨特餃子湯和餃子料理聞名，其中餃子湯更是店內招牌！其湯底清爽且不油膩、搭配餡料豐富的餃子，餡料內含有豐盈的豬肉與蔬菜，經過細膩調味後，每一口都充滿濃郁的鮮美，店內的另一大特色則是冷麵，湯底清涼爽口，讓人不論季節都能享受一口清新的滋味，有興趣的人絕對要來嚐嚐。

圖／＠明洞餃子官網

明洞餃子

地址：29 Myeongdong 10－gil, Jung District, Seoul

營業時間：10：30－21：00

#6：明洞亭

除了品嚐精緻的宮廷料理，還能免費體驗穿著韓服的樂趣！明洞亭以宮廷料理為名，專注於供應韓國王族與貴族曾經享用的韓定食，無論是精緻的左御膳、貴賓御膳，還是經典的御膳，每道菜品都選用當季最新鮮的食材，搭配韓國傳統器皿精心擺盤，讓人感受傳統宮廷的獨特氛圍！用餐的每一刻，都像是穿越時光，沉浸在古老的韓國宮廷文化中，感受那份歷史的深情與細膩。

＠明洞亭官網

明洞亭

地址：首爾特別市中區三一大路299

營業時間：11：30～21：30（15：00～17：00 為午休時間）

韓國美食｜首爾江南必訪咖啡廳，品嚐米其林醬蟹料理！小編不踩雷推薦！

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