全台6大必去花園景點！漫步歐風城堡、花博藏有秘密許願花園

首圖／IG@yiciguo、IG@fish.625

文／ReadyGo

在不同的季節盛放的花朵總能讓人感受到四季的更迭，花朵繽紛的色彩與香氣都相當治癒人心。今天要介紹幾個全台的特色景點，有西式的古典玫瑰花園、城堡造景，也有日式庭院等各式不同風格的花園秘境，不論是想找到地方賞花散步，或者是拍美照都沒問題！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

全台景點：6大特色花園秘境！

天使生活館－台北

位於花博公園新生園區內的天使生活館除了有生活智慧中心、影音劇場、身心靈SPA等區域可以參觀之外，館內的「許願花園」更是讓人猶如置身莫內畫筆下的花園。入館除了購買可以參觀全館的票之外，也有參觀花園選項，或者是參觀花園再加花茶、咖啡，可以在此喝喝下午茶，享受悠閒的午後時光。

圖／IG@qb.chiao___

圖／IG@qb.chiao___

天使生活館

地址：台北市中山區濱江街16號

營業時間： 09：00－18：00（周一公休）

電話：02－25857228

安妮公主花園－台中

位於台中新社，園區內種了各式花花草草，還有香草園區以及許多粉色的可愛造景立牌、拍照道具，彷彿走進了少女夢幻的世界之中。此外，園區內的景觀餐廳也有提供香煎牛排、香料燉飯等許多加入香草調味的料理，還可以點上一壺香草茶飲，體驗味覺、視覺和嗅覺的多重享受。

圖／IG@fish.625

圖／IG@fish.625

安妮公主花園

地址：台中市新社區中興街223號

營業時間：平日 09：30－19：00、周六 09：30－20：00（周日公休）

電話：04－25931567

成美文化園－彰化

除了前面介紹的幾個西式花園庭院，在彰化的也有日式的庭院造景可以觀賞。佔地廣闊的成美文化園內有百年三合院成美公堂，還有和園、落羽松秘境、漂浮傘街造景等，不用出國就能夠漫步於日式庭園的愜意舒適，喜歡日式庭院但是沒有時間飛日本的話一定不要錯過！

圖／IG@ccliu_423



圖／IG@ccliu_423

成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：09：00－17：00

電話：04－8221166

佐登妮絲城堡－嘉義

嘉義的佐登妮絲城堡園區內有布萊恩花園廣場、妮絲公主花園、佐登王子大道等區，夢幻的歐風城堡以及花園造景讓人猶如置身歐洲，走進王子公主的童話世界。除了戶外的造景之外，館內也有許多可以參觀的展示以及體驗的DIY活動，與夢幻的城堡合完影之後，也可以體驗製作乳液、精油沐浴鹽等品項！

圖／IG@smile0103day

圖／IG@smile0103day

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

營業時間：09：00－19：00

電話：04－22917296

雅聞湖濱療癒森林－台南

位於台南後壁的「雅聞湖濱療癒森林」是雅聞所建的觀光工廠，園區內最吸睛的莫過於戶外的「古典玫瑰花園」，到了花季，花園盛放的花朵搭配上園內的造景更是美不勝收。在此除了可以賞花之外，也可以在此享用美食，享受身心靈的療癒時光。

圖／IG@ninihsuan.w



圖／IG@yiciguo

雅聞湖濱療癒森林

地址：台南市後壁區上茄苳里12之66號

營業時間：08：30－17：00

電話：06－6882888

臺東森林公園－台東

台東森林公園的佔地遼闊，園區內可以一次飽覽海濱溼地、草地與森林等自然景觀，還有「琵琶湖」、「鷺鷥湖」、「活水湖」等三大湖坐落於此，四季都有不同的景觀可以欣賞，到了春季更有機會看到黃花風鈴木、朱槿等花。園內也有規劃的自行車道，除了到此散步之外，也可以在此騎乘腳踏車，感受在林間穿梭的快感。

圖／IG@tintinghi

圖／IG@tintinghi

臺東森林公園

地址：台東縣台東市華泰路300號

營業時間：07：30－17：00

電話：08－9362025

全台美食｜盤點6間必去的泡腳景觀餐廳！夜景第一排的貓頭鷹廣場、望高莊園

【你可能也想看】

►7間日月潭「山林湖景」咖啡！周末限定玻璃屋秘境、隱身綠油油山丘

►盤點6間台北人氣麻辣鍋差異＆特色！這間Super Junior來台必報到

►台北近郊一日遊6選！手腳併用登頂大岩壁、四獸山俯瞰101景色