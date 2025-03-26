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150元爽啃超巨牛骨！花蓮CP值爆棚牛肉麵　滿滿膠質豪邁灑上蔥花

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

花蓮牛肉麵推薦「孫叔叔牛骨牛肉麵」，花蓮鳳林鎮這間孫叔叔牛肉麵網路評價高，招牌必點的牛骨牛肉麵大塊過癮。菜單還有滷肉飯和多種特色小菜很吸引我，這次安排花蓮廢墟咖啡館行程剛好都在花蓮鳳林，兩間地址距離很近，剛好可以吃吃看這間花蓮牛肉麵。

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孫叔叔牛骨牛肉麵在哪裡？
孫叔叔牛骨牛肉麵早上八點就營業，下午沒有空班。來的時候是平日下午，避開用餐時間不擁擠，汽車可停在附近白線停車格。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境空間
內用環境寬敞，用餐座位是大圓桌，人多時會併桌。來的時候下雨，小黑蚊較多，吃飽也餵飽了，和我一樣容易被叮的體質要記得噴防蚊液。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

自助區

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區有餐具和醬料可自取，老闆特別介紹愛吃辣可以試試自製辣椒，加幾滴在牛肉湯裡很正點。

小菜區
小菜每樣50元，放在冰箱自取。必須說這小菜擺盤好誘人，有些還可以吃到兩種不同小菜，每一盤小菜還用保鮮膜包著，要不是吃太飽，真的會不小心拿好幾盤，每樣看起來都好好吃！孫叔叔牛骨牛肉麵的評論有很多人提到三色蛋美乃滋好吃，來的時候也賣光了！

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲年輕老闆客氣親切，旁邊幫忙的阿姨也很客氣，不管是整潔還是態度都讓人很舒服的一間店。

菜單價錢
牛骨麵還有牛骨板條、牛骨米苔目、牛骨米粉和牛骨泡飯，每碗價錢150元真的便宜，其他菜單還有滷肉飯、炸醬麵和湯品。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

小菜每盤 50元

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大黑豆冰涼甜蜜，皇帝菜脆口開胃，小菜真的也好好吃，這價位真的便宜。

滷肉飯 小碗35元

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲身為香菜控，看到這碗滷肉飯上面給了不少香菜，實在心歡喜啊。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲孫叔叔的滷肉帶皮充滿膠質，切塊帶有嚼感但不會油膩，白飯也煮得很好吃，相當合我胃口。

牛骨牛肉麵 150元

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲誇張了，之前看網路都說這牛骨很大塊，實際看到這碗麵真的驚訝，150元真的有夠便宜，要是在我家附近，我一定常常吃。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲整塊牛骨非常大支，骨頭旁邊的肉很Ｑ很嫩，味道超香，真的有夠好吃。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲很有重量的牛骨，要用湯匙和筷子分工才能夾起。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲肉質Q嫩帶勁，連骨頭都想拿起來啃。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲麵條選用拉麵，吸湯又帶嚼感，咕嚕咕嚕大口吸麵真過癮。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牛肉湯滿載蔬菜香氣，尾韻回甘，豪邁的蔥花提味讓人更滿足。

▲▼比拳頭大的牛骨？花蓮這家牛肉麵CP值報表　還有滿滿膠質滷肉。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
孫叔叔牛骨牛肉麵真的是花蓮好吃牛肉麵推薦，難怪網路評價這麽高！搜尋發現孫叔叔也有提供網路宅配，但我覺得應該要到店面享用剛煮好的牛骨牛肉麵才正點，有機會到花蓮鳳林旅遊真的可以安排必吃喔！

孫叔叔牛骨牛肉麵

地址：花蓮縣鳳林鎮林榮路127號
營業時間：周一～六08：00－18：00、周日08：00－14：00
電話號碼：03－8771258

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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