桃園最美夜景在這！虎頭山180度觀景平台　免錢好停車耍浪漫必去

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲桃園景點虎頭山環保公園，停車免費看夜景推薦。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

桃園景點推薦虎頭山環保公園，白天風景和晚上夜景都很美，以前聽桃園在地人說虎頭山環保公園髒亂、治安不好，現在經過桃園市政府整治，虎頭山公園先闢建了景觀平台、大草坪、廁所和免費停車場，還多了裝置藝術桃機一號，桃園看夜景好去處就推薦虎頭山環保公園。

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虎頭山環保公園交通方式停車資訊

虎頭山環保公園地址在成功路三段，往虎頭山、忠烈祠暨神社文化園區的方向一直往上開，傍晚和晚上騎車或開車來看夕陽和夜景的人很多。

▲入口處有虎頭山環保公園地圖介紹，旁邊就是洗手間。

▲虎頭山環保公園重新改建後車位增加不少，旁邊也有很多機車停車位。

▲到了傍晚天氣比較涼的時候，人潮就會陸續上山。

虎頭山環保公園看夜景

順著路往前走就是虎頭山環保公園觀景平台的地點、步道寬敞平整，平台處可以看夕陽和夜景的空間也很大，很多人會坐這邊看夕陽、夜景。

▲在平台旁還有一個外凸的步道是攝影愛好者的熱門景點。

▲最棒的景還是平台正對面這片景觀，最遠好像可以看到大園、觀音那邊的海邊，超過180度無遮蔽的視角。

▲晚上來虎頭山環保公園看夜景的人最多，平日就這麼多人，假日一定更多人。

▲很多朋友、情侶雙雙對對來虎頭山看夜景。

虎頭山環保公園桃機一號

▲虎頭山環保公園還有一個超大地標就是桃機一號，桃機一號是整台用金屬材質拼接成一台簍空的飛機。

▲晚上會變換各種顏色的桃機一號，燈光絢麗漂亮。

▲桃機一號入口處是在機尾的部位進去。

▲點燈時段每天下午六點至晚上十點。

▲走進桃機一號裡面會發現它是由桃園各地和台灣風景照與行李箱組合拼湊而成。

▲抬頭看到上面有超多行李箱。

▲看出去的風景也很有小驚喜。

▲看完夜景，準備下飛機。

虎頭山環保公園免門票加上免費停車方便的桃園景點，夕陽、夜景都有不同美，可以帶著食物來這野餐，等待晚上最美的桃園夜景，有來桃園可以安排。

桃園虎頭山環保公園

地址：桃園市桃園區成功路三段

電話：（03）394－6061

開放時間： 06：00－00：00

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