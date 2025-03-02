清晨4：30開賣！溫體豬醃製抹上秘製美乃滋　台中肉蛋吐司之王

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

提到台中早餐名單絕對有這間全台僅此一間的「肉蛋吐司」，不管是台中在地人還是觀光客都有許多人推薦，位於台中北區健行路，號稱肉蛋吐司的創始店，沒有其他分店，菜單上除了招牌吐司、飲料也有蛋餅，是非常有名的台中排隊早餐店，所以有許多觀光客慕名而來。

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肉蛋吐司在哪裡

位於台中北區健行路上，門口聚集了排隊人潮，開車來除了路邊停車也可以停梅亭街上的健行停車場或科博館停車場，地點靠近國立科學博物館附近，人多到店家要專門請交管在門口維持秩序，不僅來現場內用、外帶的人多，櫃台一旁也是滿滿的外送訂單，生意超好而且有開發票。

▲牆上有台中「肉蛋吐司」點餐流程的詳細步驟解說。

菜單價錢

招牌肉蛋吐司是每個人第一次來都必點的口味，也有其他口味吐司，價格不貴，難怪生意這麼好，菜單還有蛋餅和飲料，也能單點招牌肉片、蔥蛋等食材。

▲提供外帶和內用。

▲店家強調只使用台灣新鮮溫體豬肉，想到最近台灣的豬肉越來越貴了，有預感肉蛋吐司價格可能還會調漲。

▲在櫃台點完餐準備前往二樓的座位區用餐。

▲裝潢走工業風，二樓是座位區，平日早上七點多來吃早餐，外帶比內用多，所以內用座位還蠻多的。

招牌肉蛋吐司 55元

必點招牌肉蛋吐司，因為賣得特別快，所以會大量製作，點完就可以馬上拿到還保持溫熱的肉蛋吐司，一打開塑膠袋包裝，就聞到濃濃的牛奶香氣，吐司沒有烤過，口感細緻且柔軟，裡面夾了一顆全熟蛋。

肉醃製得不錯，豬排份量不少，口感扎實、味道偏重，搭配吐司剛剛好，再加上滿滿香甜的自製美乃滋，真的好吃！自製美乃滋可以說是整份肉蛋吐司的靈魂所在，吐司跟肉的表現也非常優秀，難怪生意這麼好。

冰紅茶 20元

紅茶也是先裝好，所以點完餐就可以馬上拿到樓上享用，口感帶有古早味風格的紅茶，喝起來偏甜但不會膩，有淡淡的麥香，用來搭配吐司剛剛好。

▲ 半自助的用餐方式，用完餐需自行回收餐盤。

▲調味料是給蛋餅使用的。

▲用紫外線消毒的筷子，也是給蛋餅用的，但是來這點吐司的人比較多。

▲櫃台旁邊滿滿的外送訂單，肉蛋吐司可以用Uber訂餐，就不用在現場排隊。

心得

台中肉蛋吐司的生意真的超好，而且還只有這間，看到員工數量加上排隊人潮，就可以抵外面四、五間生意不錯的早餐店，肉蛋吐司真的好吃，也是因為這樣才會這麼屹立不搖，不愧是在台中開了30幾年的早餐店霸主。

台中肉蛋吐司

電話：04－22085888

地址：台中市北區健行路748號

營業時間：周二至周五04：30～12：00、周六周日04：30～12：30（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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