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切好蒜頭加爆免費！宜蘭20年手工水餃　皮Q厚實高麗菜餡甜脆汁多

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

宜蘭水餃推薦「天天來水餃館」在地超過20年老店，店名好記就像吃了天天來，菜單就賣高麗菜水餃、酸辣湯、蛋花湯和酸辣湯餃這幾樣，水餃只有一種口味選擇，也可以買生水餃回去自己煮。

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天天來水餃館在哪裡？
天天來水餃館位在宜蘭市健康路，下午營業時間沒空班，也有不少人來買水餃外帶，網路評價不高，但生意很好的宜蘭水餃店。

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

天天來水餃館 菜單價錢
▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲手工水餃只賣高麗菜口味，每顆7元；其他還有酸辣湯、酸辣麵、蛋花湯和湯餃。

天天來水餃館 內用外帶
天天來水餃館生意很好，下午離峰時間也有不少人來外帶，用餐時間更多人，內用環境不會髒亂，店家態度也很客氣。

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲剛賣完一大盆，老闆又馬上煮了一鍋，還有人帶保溫鍋來裝外帶。

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區有我最愛的蒜頭免費加，超讚的。

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲有蒜頭真的超級加分，不管是加在酸辣湯或搭配水餃都能大大提味。

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲天天來水餃館生意很好，很多人都是點十顆水餃配酸辣湯。

天天來水餃館 水餃推薦

高麗菜水餃 70元
剛上桌就看到油亮的水餃皮，模樣可口，每顆7元算是現在正常的價位。水餃皮厚實，Q彈帶嚼感，我很喜歡，內餡豬肉多汁，高麗菜甜脆，淡雅的胡椒香味道很不錯。但內餡還不到我很愛的程度，不過是會再回訪購買的水餃店，我原本是這樣想，但就在我加了蒜粒之後，味道整個升級！

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲我看評論很多人推薦這樣的吃法，蒜粒加上些許醬油，真的讓味道升級了！

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蒜的辛香引出內餡的甜味，超好吃！以後來都要這樣搭配。

酸辣湯（小碗）35元
酸辣湯也先加了不少蒜粒增添香氣，原本的配料有紅蘿蔔絲、肉絲、豆腐、蛋花、黑木耳和香菜，不吃香菜的人記得點餐先告知店家。酸辣湯是清爽口味，喜歡酸一點可以到自助區加點醋，我加了蒜粒和胡椒就很夠味，沒有太多勾芡，湯甜料多，是我喜歡的酸辣湯喔！

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲後來再訪天天來水餃館，帶我爸吃吃看，老人家也很喜歡，這次點了大碗酸辣湯兩個人分享，他說份量有點多。

▲▼蒜頭免費加爆！宜蘭這家老字號水餃內餡飽滿　酸辣湯一喝就上癮。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲水餃加滿蒜粒真的很好吃。

天天來水餃館
地址： 宜蘭縣宜蘭市健康路二段30號
電話：03－9358526
營業時間：10：30－21：50（周二公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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