頭城隱藏版「泡麵土地公」曝光！邊吃麵邊賞山林風景、24小時營業

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭的「泡麵土地公」原本在九股山福德宮，因為山上道路狹隘，路況不佳，沒有太多人知道。現在遷移到山下的頭城玄德宮，交通更方便，開車、騎車來拜拜都好停車，有免費停車場，附近的知名景點有頭城濱海森林公園，還有網紅最愛的拍照景點八角亭。

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交通

導航地址到宜蘭縣頭城鎮開蘭東路133號，很容易找到頭城玄德宮，路邊停車位很多。原本位於深山，現在遷移山下，比較方便信眾參拜，而且24小時營業，都能享用到泡麵！

▲入口處也有汽車停車場。

環境

▲入口有一顆漂亮的大樹，和藍天相襯超級美。

▲農曆二月初二就叫「頭牙」，也是土地公的生日，這天的頭城玄德宮好熱鬧，許多信眾都來參拜。

▲香爐共2炷香，每爐各1炷香。

▲隨心意的香油錢，求平安健康、發大財。

▲不少人都來新地址拜土地公！

▲頭城玄德宮主要拜土地公，也有供奉財神爺，廟方人員非常親切，參拜的流程有什麼不懂，都可以問。

▲集中燒金紙的地方。

福德正神聖誕千秋

▲主桌上放了許多供品。

▲這天還有擲杯活動，不定期舉辦的活動可以參考土地公的粉絲團或社團。

▲擲杯活動的禮物可愛又好吃。

▲弟弟擲到一個聖杯，拿了貓咪金元寶，裡面裝了巧克力，吃完還可以把金元寶留著紀念，造型象徵著發財。

廟裡的泡麵都是來參拜的信眾捐助

▲拜拜完可以免費享用泡麵，口味種類蠻多的。

▲這裡有兩台熱水機方便沖泡泡麵，熱水很燙，加水的時候要小心，旁邊有提供筷子可以自取。

▲泡麵24小時供應。

▲享用土地公提供的免費泡麵，別忘了維護好環境，做個有公德心的人。

▲一邊吃泡麵，一邊看風景。

宜蘭頭城泡麵土地公

地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭東路133號

營業時間：24小時

粉絲團：頭城泡麵土地公

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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