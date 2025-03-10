不限時享受芬多精下午茶！被綠油油山巒包圍　陽明山植物園咖啡廳

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

陽明山秘境「陽明山野人花園 SAVAGE GARDEN」是一間森林系咖啡館，店內滿載綠色植栽，放眼望去還能看到山景。有插座、不限時間，而且很好拍照，推薦這間咖啡館！

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交通

▲地點就在陽明山蒙馬特影像咖啡旁邊，Google地標是長青農場，有提供免費停車場。



入園價格

▲入園每位收費250元，可任選兌換飲料一杯。



菜單

▲入園可兌換菜單上任何一杯飲料，餐點需另外付費單點，有輕食、蛋糕和手工餅乾。



環境

▲通往野人花園咖啡館的階梯小路種滿萬壽菊，平常超愛花草植物的我看了好開心！

▲有室內和室外空間，座位很多，一律禁菸。



▲外觀像一間景觀玻璃屋，白天明亮有日光伴隨，空間氛圍舒適，種植了許多觀葉植物，門口有提供防蚊液，相當貼心，但當天我沒有被蚊子咬。

▲在入口處，店員拿了菜單給我們，並說可以自行找座位再到櫃台點餐。



▲小碎石鋪滿地，店內除了擺設許多觀葉植物還有古董裝飾，桌椅搭配賞心悅目，櫃台的店員也相當親切。



▲來訪這天氣溫涼爽，戶外座位一覽整片山景，視野遼闊。

▲處處都是好拍照的風景，許多綠色植栽也有在販售，看到現在流行的鹿角蕨好想買一個回家！



▲很像桃園、烏來景觀咖啡館的風景，座位很多，每一區都很喜歡，突然陷入選擇障礙。



▲最後一區座位有許多植栽，搭配山景超療癒，陽明山的空氣真好。



▲這區許多植栽都有貼上價錢販售。



▲真的太好拍照了，感覺之後會變成陽明山熱門打卡景點。



▲咖啡館的店狗出來巡場。



▲森林系咖啡館擁有絕佳視野，眼前整片山景獨享，這天午後好愜意。



飲品

沒想到野人花園咖啡的飲料還蠻優秀的！我們四個人分別點了冰西西里檸檬咖啡、鳳梨檸檬氣泡水、天鵝堡果粒茶和熱美式咖啡，味道都很不錯。

陽明山野人花園 SAVAGE GARDEN

地址：台北市士林區菁山路131巷13－1號

電話：0963－594237

營業時間：11：00－20：00（周三休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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