藏身陽明山竹林低調麻油雞！一周只賣3天　紅豆山藥湯圓甜蜜不膩

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

陽明山美食「草山風情藥膳餐廳－陽明山麻油雞」原本在橋上擺攤，後來搬到平菁街店面位置，招牌是麻油雞＋山藥雞湯配麵線，很多登山客都會來吃！一周只營業五、六、日3天，早餐時間就營業，很特別。陽明山除了土雞，原來也有好吃的麻油雞，而且老闆娘阿嬤一家人很客氣。

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交通

搜尋草山風情藥膳餐廳－陽明山麻油雞地標，跟著導航來到麻油雞位置，會看到黃布條寫著店名。環境很純樸，有點像辦桌的用餐環境，就像山裡人家的人情味。附近景點還有台北奧萬大、親水步道，距離松竹園也很近。

▲開車來可以在附近找路邊停車位。很多開車來的客人好像都很熟門熟路，跟老闆們閒話家常，很像常客的隨性。

環境

▲阿嬤正在洗山藥。

▲▼這裡的山藥都是陽明山農夫直送，非常新鮮啊！我們吃麻油雞的時候剛好看到農夫送山藥，可以在這裡吃到真材實料！

▲生意很不錯，下午還有不少人特地來吃麻油雞。

▲走進店內就聞到很香的麻油雞，大鍋裡的麻油雞飄來迷人的陣陣酒香，冷冷的天來一碗暖暖的熱湯，這大概是上山的美妙之處吧！

▲阿嬤跟她女兒很可愛，看我們在拍照還配合做動作定格！

▲看到這凌亂的場景就知道生意還不錯，有些青菜還是剛補過來的。

▲▼除了麻油雞，這裡的湯圓和茶葉蛋也很多人推薦，紫色的湯圓是山藥做的，顏色很美。

菜單

有麻油雞腿＋雞胸肉，冬天限定的山藥人蔘雞湯也有很多人推薦，隱藏版料理是藥膳雞湯。其他還有鹹湯圓、紅豆山藥湯圓等，很多特別的料理都能在這裡吃到。

芥藍菜 100元

▲▼川燙後加上油蔥、醬油等調味，芥藍菜甜脆不苦，回甘好吃。

乾麻油麵線 50元

▲麻油香氣很足，加上青蔥提味，滑溜的麵線帶點嚼感，配著冷空氣感受嘴裡的熱度，很過癮。

麻油雞 200元

大碗麻油雞有一支棒棒腿和腿排，這裡的雞肉有先用麻油煎過，味道很香，雞肉也不會乾柴。我們對面的客人一直稱讚麻油雞超好吃，說酒味很濃很香。可能是因為我平常都吃全酒麻油雞，覺得酒還沒有到非常濃的程度，不過這樣也好，畢竟很多人都是開車上山吃麻油雞。

▲麻油雞湯底有明顯的中藥甜味，尾韻再釋出酒香，比例真的還不錯，越喝越順口。

山藥人蔘雞湯 200元

▲這是冬天限定的雞湯，幾乎每桌都有人點。

▲雞湯加了好多山藥熬煮，味道好鮮好甜。雞肉有特別挑過，鮮嫩好吃。山上現採的山藥就像寶物一樣，脆脆甜甜的。

茶葉蛋 一顆20元

▲茶香、蛋香迷人，好吃。

紅豆山藥湯圓 80元

▲這天老闆娘幫我們在紅豆山藥湯圓裡加了酒，沒想到加了酒這麼好吃！紅豆湯底甜蜜不膩，湯圓Q彈有嚼勁。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



草山風情藥膳餐廳－陽明山麻油雞

地址：台北市士林區平菁街16號

營業時間：周五08：00－16：00；周六、日07：30－16：00

電話：0939－917655

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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