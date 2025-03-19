雙人泡湯50min只要200元！礁溪CP值湯屋還開放車宿和露營

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

礁溪泡湯推薦「傳奇溫泉湯屋」，雙人湯屋200元可以泡50分鐘，平均一個人只要100元，除了雙人湯屋也有超大家庭湯屋350元，真的超便宜！一個人也可以來泡湯，下雨天和平日泡湯的人比較少，可以來好好享受山中悠閒時刻。

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交通

傳奇溫泉湯屋以前好像叫山中傳奇湯屋，地點距離熱鬧的礁溪老街不遠，附近的平價湯屋還有春風湯屋、春水笈、四季溫泉和來去泡湯坊，都是礁溪有名的湯屋。

▲看起來像通往山中秘境的道路，下雨更添涼意，這時候來泡湯最棒了，人潮也比較少。

▲前面就是停車場，開車來泡湯很方便。

環境

▲傳奇溫泉湯屋有提供車宿和露營服務，費用可洽詢店家。

▲接待大廳看起來很像咖啡館，老闆也相當客氣，一開始先詢問有沒有來消費過，接著就帶我們到湯屋介紹。

▲有精緻雙人湯屋、半露天觀星雙人湯屋和溫泉家庭湯屋，另外有販售沐浴包和浴帽，加購浴帽也只要5元。

▲老闆帶我們看的第一間是300元50分鐘，這間泡湯池很大，旁邊還有馬桶。

▲湯屋的走道。

▲湯屋的間距很近，所以講話都會被隔壁聽到，但因為價格很便宜，沒什麼好挑剔的。

精緻雙人湯屋 200元

▲很像石頭屋的雙人湯屋超有氛圍，浴池也不小，我覺得三個人一起泡也沒問題，加一個人只要50元。

▲另一邊有椅子和掛鉤。

▲浴池很大，放水速度也很快，溫泉也夠熱。泡湯時間50分鐘很足夠，200元的價格很划算。

▲簡單的休息區提供吹風機。

心得

▲傳奇溫泉湯屋是平價便宜的雙人湯屋，一個人來泡湯也可以，泡湯結束還可以到礁溪有名的景點逛逛。

傳奇溫泉湯屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路80巷3號

營業時間：08：00－22：00

電話：03－9886800

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