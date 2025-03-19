雙人泡湯50min只要200元！礁溪CP值湯屋還開放車宿和露營

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟
礁溪泡湯推薦「傳奇溫泉湯屋」，雙人湯屋200元可以泡50分鐘，平均一個人只要100元，除了雙人湯屋也有超大家庭湯屋350元，真的超便宜！一個人也可以來泡湯，下雨天和平日泡湯的人比較少，可以來好好享受山中悠閒時刻。
交通
傳奇溫泉湯屋以前好像叫山中傳奇湯屋，地點距離熱鬧的礁溪老街不遠，附近的平價湯屋還有春風湯屋、春水笈、四季溫泉和來去泡湯坊，都是礁溪有名的湯屋。
▲看起來像通往山中秘境的道路，下雨更添涼意，這時候來泡湯最棒了，人潮也比較少。
▲前面就是停車場，開車來泡湯很方便。
環境
▲傳奇溫泉湯屋有提供車宿和露營服務，費用可洽詢店家。
▲接待大廳看起來很像咖啡館，老闆也相當客氣，一開始先詢問有沒有來消費過，接著就帶我們到湯屋介紹。
▲有精緻雙人湯屋、半露天觀星雙人湯屋和溫泉家庭湯屋，另外有販售沐浴包和浴帽，加購浴帽也只要5元。
▲老闆帶我們看的第一間是300元50分鐘，這間泡湯池很大，旁邊還有馬桶。
▲湯屋的走道。
▲湯屋的間距很近，所以講話都會被隔壁聽到，但因為價格很便宜，沒什麼好挑剔的。
精緻雙人湯屋 200元
▲很像石頭屋的雙人湯屋超有氛圍，浴池也不小，我覺得三個人一起泡也沒問題，加一個人只要50元。
▲另一邊有椅子和掛鉤。
▲浴池很大，放水速度也很快，溫泉也夠熱。泡湯時間50分鐘很足夠，200元的價格很划算。
▲簡單的休息區提供吹風機。
心得
▲傳奇溫泉湯屋是平價便宜的雙人湯屋，一個人來泡湯也可以，泡湯結束還可以到礁溪有名的景點逛逛。
傳奇溫泉湯屋
地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路80巷3號
營業時間：08：00－22：00
電話：03－9886800
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