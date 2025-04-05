雞油白飯＋麵線免費吃到飽！桃園超值薑母鴨　內用還送整罐豆腐乳

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩
桃園美食「台灣番鴨牧場大江店」推薦，搜尋桃園大臉盆薑母鴨推薦，看到台灣番鴨牧場分店有好幾間，菜單提供薑母鴨、熱炒等，內用雞油白飯以及麵線免費吃到飽，CP值感覺也不錯，台灣番鴨牧場大江店網路評價也很高。
台灣番鴨牧場大江店在哪裡？
在中壢、蘆竹和桃園都能吃到台灣番鴨牧場的薑母鴨，台灣番鴨牧場大江店鄰近中壢大江，餐廳旁邊就有免費停車場，開車很方便。
▲餐廳旁邊就是停車場，停機車和汽車都方便。
▲和朋友開車來吃晚餐，遇到美麗的晚霞。
環境空間
其實我本來想訂的是平鎮店，但是看到太多評論說態度差，就改來大江店，服務人員態度都很好，畢竟跟朋友聚餐，怕真的遇到態度差的會破壞用餐心情。
▲內用座位寬敞，都以大圓桌為主。
▲自助區提供餐具碗筷自取，最特別的就是內用雞油、白飯和麵線通通免費吃到飽。
▲一大桶雞油和白飯都可自行裝取，可惜這天的白飯煮得很軟爛，不是我愛的口感。
▲牆上滿滿簽名紀錄，有很多節目藝人來採訪過。
▲有些招牌菜也需要先預訂，但我吃過一次覺得來這點薑母鴨就好。
菜單＆價錢
菜單共有兩張，一張是薑母鴨，另一張是熱炒，消費不收服務費。菜單底下還有多人套餐參考，包含薑母鴨和幾道熱炒等組合優惠，可能運氣不好，這次點的熱炒都不好吃。
餐點評價
▲內用麵線免費，菜單可寫幾人份，吃完還可免費續。
▲這裡的麵線很細，不是Q的口感，加點薑母湯更好入口，也可以加一點豆腐乳辣椒醬。
▲內用直接提供整罐豆腐乳讓客人使用，這點真的很可以呢！
▲我們五個人點了滿滿一桌，這高麗菜真漂亮，量多又新鮮。
烤虱目魚肚
▲這次運氣不好，吃到有腥味的烤魚肚。
三杯雞
▲這裡的三杯雞先炸再炒，和平常吃的三杯雞不太一樣。
菜脯蛋
▲熱炒類的這道不錯，蓬鬆鹹香，很下飯。
薑母鴨 半隻
▲必點的大臉盆薑母鴨，熱炒可能看運氣。
▲配料點了鴨肉丸、小丸子、米血糕、白蘿蔔、玉米、豆皮、高麗菜等。
▲鴨肉份量多，鮮嫩不柴，相當好吃。湯頭加了許多中藥和老薑，味道又香又好喝。
心得
台灣番鴨牧場大江店的大臉盆薑母鴨味道很不錯呢！但目前吃了幾間鋼盆薑母鴨，最喜歡的還是龍潭佳安薑母鴨（中藥味較濃），老地方薑母鴨也不錯，只是沒有提供整罐豆腐乳。
台灣番鴨牧場大江店
地址：桃園市中壢區內定十一街136號
電話：03－4551427
營業時間：11：00－21：00
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