雞油白飯＋麵線免費吃到飽！桃園超值薑母鴨　內用還送整罐豆腐乳

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

桃園美食「台灣番鴨牧場大江店」推薦，搜尋桃園大臉盆薑母鴨推薦，看到台灣番鴨牧場分店有好幾間，菜單提供薑母鴨、熱炒等，內用雞油白飯以及麵線免費吃到飽，CP值感覺也不錯，台灣番鴨牧場大江店網路評價也很高。

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台灣番鴨牧場大江店在哪裡？

在中壢、蘆竹和桃園都能吃到台灣番鴨牧場的薑母鴨，台灣番鴨牧場大江店鄰近中壢大江，餐廳旁邊就有免費停車場，開車很方便。

▲餐廳旁邊就是停車場，停機車和汽車都方便。

▲和朋友開車來吃晚餐，遇到美麗的晚霞。

環境空間

其實我本來想訂的是平鎮店，但是看到太多評論說態度差，就改來大江店，服務人員態度都很好，畢竟跟朋友聚餐，怕真的遇到態度差的會破壞用餐心情。

▲內用座位寬敞，都以大圓桌為主。

▲自助區提供餐具碗筷自取，最特別的就是內用雞油、白飯和麵線通通免費吃到飽。

▲一大桶雞油和白飯都可自行裝取，可惜這天的白飯煮得很軟爛，不是我愛的口感。

▲牆上滿滿簽名紀錄，有很多節目藝人來採訪過。

▲有些招牌菜也需要先預訂，但我吃過一次覺得來這點薑母鴨就好。

菜單＆價錢

菜單共有兩張，一張是薑母鴨，另一張是熱炒，消費不收服務費。菜單底下還有多人套餐參考，包含薑母鴨和幾道熱炒等組合優惠，可能運氣不好，這次點的熱炒都不好吃。

餐點評價

▲內用麵線免費，菜單可寫幾人份，吃完還可免費續。

▲這裡的麵線很細，不是Q的口感，加點薑母湯更好入口，也可以加一點豆腐乳辣椒醬。

▲內用直接提供整罐豆腐乳讓客人使用，這點真的很可以呢！

▲我們五個人點了滿滿一桌，這高麗菜真漂亮，量多又新鮮。

烤虱目魚肚

▲這次運氣不好，吃到有腥味的烤魚肚。

三杯雞

▲這裡的三杯雞先炸再炒，和平常吃的三杯雞不太一樣。

菜脯蛋

▲熱炒類的這道不錯，蓬鬆鹹香，很下飯。

薑母鴨 半隻

▲必點的大臉盆薑母鴨，熱炒可能看運氣。

▲配料點了鴨肉丸、小丸子、米血糕、白蘿蔔、玉米、豆皮、高麗菜等。

▲鴨肉份量多，鮮嫩不柴，相當好吃。湯頭加了許多中藥和老薑，味道又香又好喝。

心得

台灣番鴨牧場大江店的大臉盆薑母鴨味道很不錯呢！但目前吃了幾間鋼盆薑母鴨，最喜歡的還是龍潭佳安薑母鴨（中藥味較濃），老地方薑母鴨也不錯，只是沒有提供整罐豆腐乳。

台灣番鴨牧場大江店

地址：桃園市中壢區內定十一街136號

電話：03－4551427

營業時間：11：00－21：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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