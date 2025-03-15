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4400日幣的米其林一星法餐！北海道隱世餐廳　對面就是日本百名山

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

終於吃到日本友人口中日本法餐第一把交椅「三國 清三」的餐廳，而且才花4400日幣。現在要我推薦一家北海道的義法料理，那肯定只有「fratello di mikuni kamikawa」，綜合評值幾乎完美，尤其是面對日本百名山「旭岳」的無敵景觀，超美！除了交通不便，但那也是我愛這家餐廳的其中一個理由－隱世，或者可以說是離群。

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交通
透過地圖可以看到，fratello di mikuni kamikawa所在的位置，剛好在大雪山、大雪山最高峰旭岳和上川町（JR石北本線的上川車站）構成的三角形中間的山丘上。正因為如此特殊的地形，加上名廚三國 清三和米其林的加持，讓fratello di mikuni kamikawa不止成為北海道人心中的夢幻餐廳，連外地、國外的觀光客都趨之若鶩，更特別的是其接近平民化的價格還能享有道北最美的視野景觀。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲這裡的視野繞一圈除了fratello di mikuni kamikawa之外，看不到其他建築物，藍天白雲綠地，太舒適了！

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

介紹
fratello di mikuni kamikawa由日本第一位獲得法國最高騎士勳章的廚師三國 清三（北海道增毛），功成名就返鄉後一手打造的義法餐廳，並交由弟子Yoshitomo Miyamoto（宮本慶知）掌理，旋即得到米其林一星的殊榮，而且也是Tabelog法餐百名店之一。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼除了料理盡可能的採用上川町的食材外，就連餐廳的家具也是用北海道旭川創業於1968年的家具「condehouse」，木材有很大部分來自東川及上川一帶。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼義法料理少不了的搭酒，也以北海道釀造的紅白酒為主，清酒方面更是主打這幾年在日本不斷引起話題的「上川大雪」。而這家酒造也經營餐飲及飯店，和fratello di mikuni kamikawa是同一個集團的品牌。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

環境

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲一走進餐廳就能看到美麗的窗景。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲餐廳裡不止家具，就連餐桌上的飾物，都是北海道木材製作的，很可愛。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

餐點
價位出乎意料的平價，午餐分為四道料理的「大雪四季のコース」4400日幣，和六道料理的「母なる大地のコース」6600日幣，晚餐則是偏向無菜單料理（11000日幣）。當天我們的餐點是由餐廳客製化的。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲餐前白酒非常順口，微甜微酸酒氣柔且綿長，當開場的香檳也很合適。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲麵包外皮非常酥脆，麵包體偏乾，但咀嚼時很香。

前菜
前菜偏義式，一共有七樣，幾乎都是北海道的食材，干貝、雞肉卷、鴨肉、羊肉凍、鯷魚、兩種起司和烤茄子，佐酒、配麵包都很棒。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

玉米濃湯
第二道湯品是北海道玉米濃湯，微溫的玉米濃湯注入了一抹讓湯更鮮活的鮮奶油，同時還有一股油甜，非常好喝。另外，搭配的麵包，除了上面的起司外，麵包底下抹的是北海道鮮奶油，中間還有一層玉米醬、洋蔥、花椰菜，有一點像吃清爽的玉米麵包或是比薩。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

千層肉醬麵
這道是當天我最喜歡的千層肉醬麵，上層有一點像可頌的微酥，底下是一層又一層薄且軟綿義大利麵皮，中間的肉醬細得像是肉泥，綜合了各式的香料、上面是帶薑泥的義式羅勒青醬，底下是蕃茄泥，淋上的醬汁是煎過肉的湯汁和蔬菜高湯調出的清爽醬汁，上桌前再灑上少許增香又不搶味的起司粉。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

北海道和牛
主餐是北海道和牛，是上川養的「安格斯牛」也稱之為「大雪高原牛」，正是上川町這幾年大力推廣的牛肉。這種牛的油質十分勻稱，吃起來有肉甜、油香，即使厚切也不會油膩，算是相當適合做成牛排的牛肉。搭配的是道北的蔬菜和非常綿細且爽甜的北海道熟成馬鈴薯泥。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

甜點
最後的甜點是用北海道牛奶、優格、草莓做成的，底下做了一小塊像是布郎尼的巧克力蛋糕。上面的冰淇淋吃起來的口感像是帶著果粒的優格，但又有一種像是奶酪的化口感，酸甜後盡是奶香和草莓的鮮甜，是讓人意猶未盡的甜點。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

北海道玉米茶

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

▲最後的茶是北海道玉米茶，和過往喝過的不太一樣，感覺比較輕、比較香，帶點討喜的後甜味，相當特別。

心得
整體來說，不管是環境或是料理，甚至是服務都無可挑剔，硬要說缺點的話，就是食量大的人可能會吃不飽。但因為是午餐，加上當天早上吃得晚，我們覺得這樣的份量恰到好處。

▲▼fratello di mikuni kamikawa。（圖／部落客小虎授權提供）

fratello di mikuni kamikawa

地址：北海道上川郡上川町菊水旭ヶ丘
電話：+81 1658-2-3921
營業時間：11：30－14：30／18：00－20：00（周二公休）
官網：https://fratello-di-mikuni.com/english/

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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