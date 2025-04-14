探索英國千年古都！漫遊3.2公里長約克城牆、看聖瑪麗修道院遺跡

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

約克旅遊的重點之一是城牆與修道院遺跡，自羅馬人入侵英國起，約克就是英國北方防守重鎮，不管是羅馬時期對付北方的蠻族或者爾後英格蘭與蘇格蘭長久的鬥爭，約克皆為兵家必爭之地，有城牆也是理所當然，舊城區至今還保留尚稱完整遺跡。

至於廢棄的修道院，那就是另一個故事了

始作俑者當然是亨利八世。這篇約克市區遊記的主角就是約克博物館花園與約克城牆，前者的聖瑪麗修道院遺跡見證了英國天主教的式微，而約克城牆則是維護良好的步道，除了體現約克過去的戰略地位，也是拍攝約克大教堂的推薦區域。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

約克博物館花園

位於約克城牆外圍的約克博物館花園（Museum Gardens）是約克必去景點之一，花園是於1830年代落成的，佔地廣大但很好逛，有不少灌木、花朵，人潮又不會過多，其中最顯眼的建築是聖瑪麗修道院（St Mary’s Abbey）的遺跡。

封閉式花園的入口有兩三個

不是全天開放，安排的時候要留意參觀時間。我比較建議由Marygate的入口進去，入內後晃到下方的York Venues拍一下，根據Google Maps的說明，這看似古老的木質骨架建築是婚禮場地。在花園走走拍拍、找尋鬼魂造型的裝置藝術後，再晃到花園的重點：聖瑪麗修道院的遺跡。

散步時應該可發現花園的兩個特色，第一個是超多鬼魂造型的裝置藝術，其實整個約克舊城區都看得到，這應該是夜晚追尋鬼魂之旅用的吧。另一個則是隨處可見的松鼠，而且不太怕人，真好奇裡面到底有幾隻！

▲York Venues。

▲另一個角度。

▲花園充滿古意。

▲完全不怕人，但還是要用旅遊鏡，太靠近會跑走。

▲▼鬼魂。

約克周遭有許多廢棄的教堂或修道院

亨利八世脫離羅馬教會並且改革英國教會組織時，在克倫威爾的主導下將許多修道院、教堂的財產收歸國有，有些分配給親信，有些則任其荒廢。約克市區的代表性建築是聖瑪麗修道院、司庫之家，約克郡谷地最知名的相關景點為被列入世界文化遺產的噴泉修道院（Fountains Abbey）。

聖瑪麗修道院

直到1539年被亨利八世解散並且上繳財產時，一直都是英格蘭北部最繁榮的修道院，現在僅存遺跡。19世紀時當地學者進行大量的考古研究，所以這區域的地面上會標示以往的用途。相較於噴泉修道院、Jervaulx修道院、惠特比修道院，聖瑪麗修道院遺跡的規模小多了，也沒有太多歷史典故介紹，純粹是個很不錯的拍照點，結束後建議由博物館街的出口離開，可以接續我很推薦的約克城牆參觀路線。

約克郡博物館

博物館花園的「博物館」是約克郡博物館（Yorkshire Museum），它於19世紀上半葉落成、是英國博物館的元老之一，主要展品為生物學、考古學、地質學等等，我沒進去參觀。

▲約克郡博物館的後門。

▲聖瑪麗修道院遺跡。

▲這是主要建物。

▲修道院規模不小，需要超廣角！

▲另一面。

▲旁邊的斷垣殘壁。

▲地面上的標示。

▲另一個角度拍博物館。

▲博物館街的出口。

約克城牆

約克自西元71年起羅馬人於此定居後，直到中世紀都是英格蘭北邊的重鎮與兵家必爭之地，現存的城牆遺跡也是約克一大特徵。約克的城牆全長約3.2公里，上面是保存完善的步道，有眾多入口，例如靠近約克郡博物館的Bootham Bar（Bar在古英文中的意思是門戶）。

散步路線

除非時間超級充裕而且不知道要去哪，通常不會走完約克城牆全程，我建議由Bootham Bar開始，由那邊順路就可以走到Monk Bar、回到市區。約克大教堂矗立於狹小的廣場、很難取景，其中一個推薦的角度就是由Bootham Bar登上城牆後，漫步到司庫之家後方，那是絕佳的取景位置。

由Bootham Bar步行到Monk Bar約10分鐘，加上拍照的話建議預留半小時，是第一段約克城牆散步路線。另一段很不錯的路線是過了Lendal Bridge後沿著城牆漫步到代表性建築Micklegate Bar，這兩段不一定要排在一起，後面這一段反而比較適合搭配約克博物館花園，由花園位於博物館街的入口到這一段城牆超近的。

Bootham Bar區域的建築可追溯到11－12世紀

久遠之前羅馬人也是經由這邊進軍現今的蘇格蘭，而名字中的「Booth」指的是以前位於這邊市集的小攤位，有很長一段時間聖瑪麗修道院曾被授予舉辦集市的特權。

▲約克城牆一角。

▲另一側。

▲古色古香的約克建築。

▲很適合散步的城牆。

▲維護的非常好。

▲約克大教堂的後方。

▲常見的約克大教堂照片，不確定前方建築是否屬於司庫之家的一部分。

由博物館街通過Lendal Bridge後就可以看到另一段約克城牆

那邊離約克火車站也蠻近的，通常由市中心到火車站就會取道這路線。這條路是約克拍照重點，第一個拍攝點就是博物館花園的博物館街出口附近，那邊有個公車站牌、算是捕捉約克大教堂與舊城區的必拍角度，一定要用旅遊鏡才能營造壓縮感、排除周遭雜七雜八的建築。

拍完之後通過Lendal Bridge到下一段城牆，這橋樑的樣式是模仿倫敦的西敏橋，只是規模小多了。橋畔的建築Lendal Tower原本的用途是控制通行的鐵閘門（付錢才可以通過），後來成為供水給市中心的抽水站，現在則是屬於私人物業。

▲由博物館花園的博物館街出口附近拍的。

▲Lendal Bridge。

▲Lendal Tower。

▲三獅是英國王權象徵，玫瑰好像是蘭開斯特紅玫瑰。

▲燈座跟西敏橋很像。

最推薦的拍攝約克大教堂地點

抵達城牆之後建議走遠一點再往回拍約克大教堂與舊城區，同樣需要旅遊鏡。這個點的構圖方式非常多元，可以完全只拍大教堂，或者帶點旁邊的城牆來創作出延伸感。這一段的重點城門是Micklegate Bar，但我沒走那麼遠。

▲下一段城牆，右邊可以通往約克火車站。

▲這個一戰的紀念碑是為了緬懷參戰的東北鐵路（NER）員工。

▲我最愛的約克景色。

▲大教堂的特寫。

心得

約克是英國知名的歷史古都，除了穿梭在舊城區核心的巷弄、欣賞古意盎然的建築，我也超推薦花點時間在這篇遊記介紹的博物館花園與城牆散散步。除了見證約克的過去，這些區域規劃都很完善，是可以輕鬆安排的景點，也是約克自由行的重點！

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►坐落慕尼黑王宮東側！開箱170歲國家博物館 近看貴族的炫富櫥櫃

►漫遊捷克布拉格城堡區！走進金碧輝煌羅瑞塔教堂、看奇特地下墓室

►德國超冷門景點開箱！多瑙河畔爬360階石梯才能到的瓦爾哈拉神殿