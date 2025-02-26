迷霧竹林中享用寧靜午餐！竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

南投竹山除了有各位耳熟能詳的紫南宮以外，還有超多的果農體驗與景點，這一次把竹山跟鹿谷串在一起，做成一篇二日遊行程懶人包。裡面有隱密的竹山景點與竹山美食，還有神秘的鹿谷景點，尤其是鹿谷的孟宗竹林古戰場的夢幻林中午餐更是大大的推薦。

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幸福田心創意冰品工坊

▲南投在地很知名的冰棒品牌，以新鮮的水果下去熬煮而成，所以這裡的冰棒每一口都可以品嚐到鮮甜的水果滋味。

園區內也有多項DIY體驗可以報名

空間很舒適，也有提供下午茶的選擇，每一樣甜點都是田媽媽自己手工製作的，尤其是鳳梨酥更是擊中我的味蕾。

▲這一次前往自己DIY製作花茶包，結束後還可以帶走，這裡真的蠻不錯的。

地址：南投縣竹山鎮東鄉路3－9號

電話：04－92658350

孟宗竹林古戰場

來到鹿谷，怎麼能錯過這個隱藏版秘境「孟宗竹林古戰場」呢！這裡遊客不多，靜謐而神秘，彷彿是一片與世隔絕的竹海仙境。踏上竹海步道，映入眼簾的是層層堆疊的綠意，每一根筆直高聳的孟宗竹向天伸展，隨風搖曳，發出沙沙作響的竹葉輕語，讓人瞬間沉浸在大自然的詩意之中。

走在這片綠意盎然的竹林裡

這一次剛好遇到雨後，所以竹林中充滿著繚繞的霧氣。蔓延在蜿蜒的小徑上，為整個空間增添了一絲靜謐與神秘。這裡不禁讓人聯想到武俠片中的經典場景，彷彿隨時會有俠士輕功飛躍，揮劍對決，在竹影間演繹一場驚心動魄的決戰。

我們報名了「小半天休閒農業區」的行程

除了有孟宗竹林古戰場的導覽以外，還有挖竹筍體驗，而我最喜歡的是在林中享用午餐。我們前往的時候已經開始生火了，當炊煙竄起時，瞬間氛圍感已經瀰漫整個地方。

▲就連桌椅的擺放都非常有儀式感，這是我第一次在竹林裡享用午餐，真的是一個很棒的體驗，很適合帶長輩跟小孩一起前往。



最特別的是還可以品嚐到竹酒

現場會有服務人員拿著道具到竹林中取。這些酒在竹子裡吸收日月精華，喝起來特別甘醇。

▲如果喜歡品嚐的話，也可以報名小半天休閒農業區的茶席體驗。

小半天南屏湖民宿

今晚我們入住鹿谷的「小半天南屏湖民宿」，這裡位在南屏山半山腰的路段，一年四季皆有不同的面貌。而這一次前往的時候剛好遇到雨季，所以古厝瀰漫著濃濃的霧氣，乍看之下給人一種神秘的感覺。

小半天南屏湖民宿的建築與裝潢皆由老闆親手打造

一磚一瓦、一樑一柱都蘊含著匠心獨具的工藝與用心。整體設計融入傳統風格，古色古香的韻味瀰漫每個角落，院落間錯落有致的石徑與綠意盎然的植栽，都散發出濃厚的文化底蘊與溫暖的人情味。漫步其中，彷彿走進時光流轉的靜謐天地，感受那份樸實而雅緻的恬淡氛圍。

▲在民宿的正後方就是南屏湖，聽說螢火蟲季節的時候，晚上來這邊會看到成群飛舞的火金姑。

這裡的民宿有分為四人房與六人房

加上這裡的生態環境也維持得非常好，古樸的慢步調，也適合帶長輩一起來放鬆。早餐的部分都是由老闆娘親自煮的，如果吃不夠的話，老闆娘也都會現炒。整體下來蠻好吃的，最喜歡早餐可以品嚐到清粥小菜。

南屏湖竹筒特色餐

如果各位有機會來到小半天南屏湖民宿的話，晚上也可以選擇他們的火烤竹筒餐，會把不同的在地醬菜放到竹筒裡用火烤的方式，每一種料理都融合了竹子的清香。

▲除了火烤竹筒餐以外，還有其他料理可以選擇，像是甕子雞就是其中必點的菜色。

▲這一道竹子爌肉也深得我心，不管是竹子還是爌肉都相當的入味。

▲其他的合菜也都選用自己種的時蔬來料理，還有湯品，這樣一桌的合菜真的很澎湃。

地址：南投縣鹿谷鄉中湖巷28之3號

電話：04－92677399

茶悅杉林

隔天我們來到了竹山體驗一日行程，一離開民宿，我們來到了「茶悅杉林」，這邊會有服務人員帶我們認識館內的環境以及相關的茶知識，如果喜歡品茶的，可以來試試這裡不同的茶種。

這一次同時也報名了迷你茶香包DIY的體驗行程

如果各位時間充裕的話，我會建議可以報名他們的兩天一夜的行程，除了有住宿以外，行程中包含了所有的餐點以及宵夜，蠻划算的。

地址：南投縣竹山鎮集山路三段778號

電話：04－92656668

營業時間：09：00－18：00

帝王芭樂開心果園

「竹山帝王芭樂採果」需要先到臉書私訊報名體驗。這裡的地點相當的隱密，在紫南宮附近的巷弄中，有名的八通關社寮古道的路口也在此處。各位如果有機會來到竹山，想要來一點不一樣的體驗，可以私訊報名採果行程。

這裡的芭樂真的很甜！

尤其是紅心芭樂更是好吃，加上香氣很足，如果沒有要體驗的話，也可以私訊跟老闆買芭樂，都有提供宅配的服務。

地址：南投縣竹山鎮中央里枋寮巷11號

粉絲專頁：帝王芭樂開心果園-竹山紫南宮附近

饗富餐廳

每一年都一定會到竹山紫南宮求發財金，祈求自己在未來的一年事業上能夠順利，而在紫南宮附近遍布著許多甕仔雞餐廳，沿途路上放眼望去就超過了十間，但竹山甕仔雞要怎麼選擇才不會踩雷？前三名一定會是饗富餐廳！不只可以享用到美味的甕仔雞，更可以品嚐到與南投在地食材所結合的料理，連國際巨星小S也有來朝聖過！

甕仔雞

一上桌的時候，甕仔雞已經不只用金黃的外皮來形容了，在色調上我第一次看到甕仔雞還可以烤到那麼金「紅」，在視覺的感受下直接大大提升了味蕾。

甕仔雞基本上會附雞油跟胡椒粉沾著吃

但對我來說真正好吃的甕仔雞不需要再額外加什麼附屬的東西。這次來品嚐饗富餐廳的甕仔雞，除了胡椒粉跟雞油我各吃一口來嘗試一下不同的風味以外，剩下的我都是直接吃原本烤出來的味道，因為香氣很夠了，而且還有該有的鹹度。

流沙杏鮑菇

魚香茄子

如果要說最下飯的美食，那魚香茄子一定榜上有名。魚香茄子是道地客家菜，也是川菜，饗富餐廳的魚香茄子則以川菜的口味去烹飪，淋在白米飯上一小匙就可以吃下一大碗飯。

麻油松阪豬

炒酸筍

南投最傳統的食材就是酸筍，傳統的家庭幾乎家家戶戶都會有一大桶放在家裡，而來到饗富餐廳最讚的就是可以品嚐到在地酸筍料理，清爽的酸筍滋味，不僅好吃，更是特別的傳統味道。

地址：南投縣竹山鎮集山路一段1855號

電話：04－92623678

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