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只有星空和野溪相伴的療癒度假！南投森林系Villa接駁車幫載行李

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

每一年至少都會入住一次這間埔里民宿「葉子祕境森林系Villa」給自己一個置身森林的愜意旅行。很喜歡這裡給人偽露營的住宿體驗。而這一次來入住的是全新的房型「五葉松-Villa（八人客房）」。有獨立的庭院還有用餐區，給自己和家人一個難忘的南投旅行。

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▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

葉子秘境隱身於山林之中
宛如一片遠離塵囂的世外桃源。園區範圍十分廣闊，四周被鬱鬱蔥蔥的森林環抱，空氣清新，景色如詩如畫，是追求靜謐與放鬆的理想度假勝地。不論是想遠離城市喧囂、放慢腳步感受大自然的靜謐，還是與親朋好友共享美好時光，這裡都是一個很不錯的埔里住宿選擇。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲為了方便每位旅客，葉子秘境特別設有寬敞的停車場，無需為停車問題煩惱。

環境介紹

野溪戲水區
葉子祕境森林系Villa裡有著不同的樹種，有落羽松還有各品種的櫻花，每到花季便綻放出繽紛浪漫的色彩，將整個園區點綴得宛如童話般的世界。園區內還特別設有一片廣闊的野溪區，溪水源自當地純淨的自然湧泉，清澈見底，水流輕柔，帶來一種寧靜的自然氛圍。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

在這片溪流中，經常可以看到活潑可愛的小鴨自在游動、嬉戲，為整個環境增添了生氣和趣味。不僅能近距離觀察小鴨的活動，還能透過這片充滿生命力的溪水區，感受大自然的純粹與和諧。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

大廳空間
大廳裡提供了各種各樣的桌遊和大地遊樂設施，讓旅客可以盡情享受休閒娛樂。不僅有備有拍子的羽毛球場，還提供了羽球網供租借，讓住客可以與親朋好友互動。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲大廳門口也有擺放雨傘給住客使用。

小白屋公共區

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲目前還有規劃小白屋公共區，未來各位可以在這個地方休憩。

寵物區
這一個小小的寵物區也是全新規劃的區域，不同的時段都可以帶著小朋友前往觀賞，還有跟小白兔玩，但在跟寵物互動的同時也要多多注意，不要嚇到寵物。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

接駁服務
抵達葉子秘境後，管家就會開接駁車來幫各位載行李，不必為搬運重物而費心，可以輕鬆愉快地專注於旅程的美好，從踏入園區的那一刻起就倍感輕鬆自在。但凡入住期間，有需要的話，都可以跟管家聯繫，就會有接駁車到各位住的地方接送。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

房型介紹

五葉松－Villa（八人客房）
這次的五葉松－Villa（八人客房）以更寬敞的空間設計帶來舒適感，無論是家人聚會還是好友團聚，都能輕鬆享受自由活動的空間。建築外型融入自然元素，採用低調且高質感的設計，整體更隱秘、更私密，讓您可以徹底放鬆，沉浸在與大自然共存的氛圍中。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

特別是當陽光透過茂密的綠林縫隙灑在庭院時，整片空間被柔和的光影交織出如夢似幻的景象。這樣的場景不僅增添了庭院的詩意，也讓每一個細微的瞬間都成為值得珍藏的畫面。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這一次的房型空間，還會幫各位準備酒杯與鍋碗瓢盆，也有卡式爐可以讓住在這邊的旅人自己煮火鍋。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

這次的五葉松－Villa（八人客房）採用了全新的設計理念，以兩間四人房的配置呈現，讓居住空間更加靈活且實用。而且兩間房型還有超大的景觀窗，可以欣賞到戶外的綠林景色。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

相比以往，此次的房型在空間設計上更加寬敞
公共區域與私人空間的比例經過細緻規劃，讓每位入住者都能擁有足夠的活動空間。在旅遊的同時還是需要一處安靜的角落享受獨處時光。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲房間的吧檯上還有準備日月潭紅茶與熱水壺。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲衛浴空間採乾濕分離的設計。

而另一個房型充滿木質溫暖與高質感的細節
Villa內部的設計注重自然與現代感的結合，落地窗引入戶外的自然光線，讓整個空間更加明亮通透，而庭院與周圍景致無縫連接，營造出與自然共存的和諧氛圍。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲房間內還有放置小朋友的印地安小帳篷，很適合帶小朋友一起來入住。

偽露營房型
如果人數少的話，也可以選擇「葉子祕境森林系Villa」的偽露營房型，這是我前幾次來時所住的房型，如果想要跟好友一同前往，它們的六人房我也相當的推薦。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

迎賓茶點
最喜歡「葉子祕境森林系Villa」的原因就是從入住開始就可以享用迎賓茶點還有晚餐跟隔天的早餐，一泊三食的服務，完全不需要再另外下山覓食。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

精緻晚餐
到了晚餐，各位可以在這樣的專屬庭院享受晚餐，在這裡可以聆聽夜晚大自然的交響樂，民宿還有紅酒的加購選擇，一邊跟家人好友在這個夜晚邊享受晚餐邊聊著天。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

精緻的晚餐以特製日式餐盒呈現
內含多種風味的正宗日本定食，滿足不同口味需求。每一道料理均以新鮮的食材製作，經過細心烹調，確保呈現出最佳的風味與品質。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

早餐介紹
清晨的第一縷陽光灑進專屬庭院，管家已悄然將早餐準備妥當，細心地布置在庭院的戶外空間，為各位打造一場獨特的野餐式早餐體驗。

▲▼葉子祕境森林系Villa。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

葉子祕境森林系Villa

地址：南投縣埔里鎮種瓜路48之8號
電話：0901－368727

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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