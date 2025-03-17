凌空飛越大嶼山！香港昂坪360透明纜車全攻略＋一日遊景點懶人包

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

香港有兩大纜車是來到這邊一定要體驗的香港景點，一處是香港太平山纜車，而另一個地方就是昂坪360纜車。特別是搭乘昂坪360纜車，這是一場絕對難忘的空中之旅！纜車穿越青蔥翠綠的山巒，俯瞰壯闊的海景與遼闊的天空，視野開闊，超過八成的車廂範圍都能欣賞到無與倫比的景色。特別是水晶車廂，透明的地板讓你彷彿懸浮於半空，腳下的景致一覽無遺，帶來前所未有的震撼體驗！

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昂坪360纜車 一日遊行程推薦

東涌昂坪360纜車➤昂坪市集➤大嶼山大佛➤大澳漁村（建議可以待到看夕陽）➤坐公車回到香港市區➤維多利亞港夜景

昂坪360纜車 交通方式

如果要前往昂坪纜車的話，有很多方式都可以抵達。可以搭乘港鐵到東涌站B步行約5分鐘，便到達昂坪360纜車站，或是到東涌達東路巴士總站，搭乘23號巴士前往昂坪，車程約50分鐘。（訂票資訊）

昂坪360纜車 Klook買最便宜

這邊要提醒各位，千萬不要在現場買票，因為價格上會貴很多。如果在現場買來回的話約395港幣（約1671台幣），如果在Klook直接買的話約1112台幣，直接省了快600塊的台幣。就算是單程的話，也省了快兩百塊的台幣，而且用Klook買，現場不太需要排隊，直接用QR code掃碼直接入場，便宜又快速。

昂坪360纜車 建議流程

如果各位有前往的話，會建議各位買單程就好了。因為好不容易都來一趟了，真心建議結束天壇大佛的行程後，直接在天壇大佛搭乘10分鐘的巴士到大澳漁村，在那邊欣賞完夕陽後再搭最後一班的巴士回到香港市區，這樣的行程就是一個超棒的香港一日遊。

昂坪360纜車 流程

買好票之後會給一個專屬的手環，接著就會有引導人員協助各位登上纜車。沿途可以欣賞到大嶼山的壯麗山景、港珠澳大橋的蜿蜒身影，甚至在天氣晴朗時，還能遠眺南中國海的無邊蔚藍。

昂坪360纜車 全景水晶車廂

昂坪360纜車的全景水晶車廂是遊客最喜愛的選擇，為旅程增添刺激與驚喜。與一般車廂不同，全景水晶車廂四面皆為透明玻璃，甚至連腳下的底部也是玻璃材質，讓你猶如懸浮在半空中，360 度無死角飽覽大嶼山的壯麗景色。無論是追求刺激的旅人，還是想要以全新視角欣賞大嶼山美景的遊客，全景水晶車廂都是絕佳選擇。

天壇大佛的壯麗迎接

當纜車緩緩抵達昂坪，將會被天壇大佛的宏偉身姿所震撼，而附近的昂坪市集更是融合了傳統與現代，提供各式特色美食與文化體驗，讓這場旅程更加豐富難忘。

昂坪360纜車



地址：香港新界離島區大嶼山東涌達東路

服務時間：10：00－18：00

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