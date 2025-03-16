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台北「繡球花海」超過2000株盛放中！夢幻鮮豔花毯美到3月底

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

一直以來都很喜歡看櫻花，這還是我第一次來賞繡球花。因為在滑手機的時候看到直接被燒到。隔天二話不說，馬上衝去台北，儘管前一天還在下大雷雨，還是願意賭一把運氣，只為了要看這繁盛的繡球花海，更是春雷過後最夯的台北景點。

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▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

停車交通資訊
各位如果搭乘大眾運輸的話，可以搭乘捷運到大安森林公園2號出口步行三到五分鐘即可抵達。如果是自行開車前往的話，可以將車子停在「大安森林公園停車場」。

▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

繡球花況
目前台北大安森林公園繡球花季的花況已經全面盛開了，花季預計會持續到三月底，如果住在北部的人，可以趁著賞花的同時順便帶小孩一起來放風。

▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

建議在早上九點前就要抵達現場
各位如果來賞花，想拍出比較沒人的照片，建議在早上九點前就要抵達現場。不然的話，從十點過後人潮會非常的恐怖，這些照片都是精修之後才把人群一一移走，不然實際的原圖人比花多。附近也有超多的藝術裝置可以前往拍攝。

▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

今年的大安森林公園花況比往年都來得好看
植入超過2000株繡球花熱情綻放，宛如大地鋪上一層夢幻花毯。洋紅、紫紅、藍紫、青綠等繽紛色彩交織，層層疊疊，隨風輕輕搖曳，彷彿在向來訪的遊客熱情招手。即便是平日，遊客們紛紛駐足流連，就是為了要捕捉這全台首場繡球花盛會的美麗倩影，享受春日裡最浪漫的自然饗宴。

▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台北大安森林公園繡球花季。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

台北大安森林公園

地址：台北市大安區新生南路二段1號（靠近大安森林公園大生態池落羽松木棧道旁）
繡球花季：活動至3月31日

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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