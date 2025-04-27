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近看實體波音787飛機太震撼！名古屋機場內的隱藏版免費景點開箱

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

名古屋景點推薦這個超酷飛機主題公園「FLIGHT OF DREAMS」，又稱為「波音博物館」，展示著實體波音787飛機，視覺效果超級震撼，不用門票就可以免費參觀。非常推薦從「中部國際機場（新特麗亞）」進出的旅人，一定要留半天在這裡玩，光是拍拍照都很值得！

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地點
FLIGHT OF DREAMS在Google Map上的名稱為「波音博物館」，地點位在名古屋中部國際機場內，較靠近第二航廈的位置，機場沿途都會有清楚指標。目前名古屋中部國際機場的規劃是，傳統航空都在第一航廈，所以要走比較長一段路，台灣虎航等廉價航空則是在第二航廈，要過來就比較近了。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
FLIGHT OF DREAMS總計有三層樓，入口處在3樓，沿著手扶梯會陸續抵達各樓層。3樓、2樓是「SEATTLE TERRACE（西雅圖露台）」，主要為餐廳、美食街、咖啡廳，1樓則是「FLIGHT PARK（飛行公園）」，展示著整架波音787飛機，和多樣化可以付費遊玩的遊樂設施。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

門票
不用購買門票，是一個可以免費參觀的名古屋景點。只有要玩遊樂設施、進行飛行體驗才需要額外付費，想要簡單拍照、四處參觀的話，直接走進來就行了。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

西雅圖露台
「SEATTLE TERRACE 西雅圖露台」是以波音創業的城市西雅圖做主題設計，整體設計融合許多西雅圖元素，有著濃厚美式氛圍，光是在餐廳、美食街的區域就非常好拍。星巴克便是最能代表西雅圖的咖啡店，畢竟全世界第一家星巴克就創立於西雅圖，這裡的內用區也是個能拍攝到波音787飛機的絕佳視角（僅客人可以至內用區拍照）。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲對於日本人來說，西雅圖還有一個很重要的指標，就是美國大聯盟的西雅圖水手隊。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲日本傳奇棒球明星鈴木一朗，當年到美國效力的就是西雅圖水手隊，今年入選棒球名人堂便是選擇代表水手隊，這件51號球衣絕對經典。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲美食區的開放用餐空間，能用居高臨下的角度拍到波音787，身為飛機迷兼棒球迷的我，來到這裡實在難掩興奮，一路拍到快打烊才依依不捨的離開。

飛行公園
是整座FLIGHT OF DREAMS的主打，展示著實體波音787飛機。用人體當作比例尺，就知道站在波音787飛機下有多震撼，這台是實際可以飛行的飛機，可不只是模型！

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲飛機內部只有報名模擬飛行的人才允許進入，其他人只能在外頭參觀，航空迷不妨報名體驗一下，費用是依照時間收費。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲波音飛機有著超巨大引擎，經典蛋殼造型一看就知道是勞斯萊斯製造的。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲遊樂設施部分是要收費的，但價格都不會太貴，很適合帶小朋友旅行的親子客群。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲一旁還有能長知識的展示區，和可以坐著拍照的波音座椅，讓遊客可以更加瞭解波音飛機和名古屋中部機場。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

LUXURY FLIGHT
是美國本土以外的首家波音店鋪，販售豐富且多元的航空周邊商品。如果要參加飛行模擬器體驗的話，同樣是到LUXURY FLIGHT報名，或者打電話預約也可以。

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

總結
FLIGHT OF DREAMS裡頭的波音787飛機，現場看到比照片所呈現的更加震撼許多！即使不是航空迷，只要有從名古屋中部國際機場進出，都很推薦可以在入境後、離境前來這裡參觀。不用門票免費入場超級佛心，光是能近距離欣賞到巨大的波音787飛機就非常值得！

▲▼【FLIGHT OF DREAMS】名古屋機場波音博物館！波音787飛機主題公園免門票免費參觀。（圖／部落客周花花授權提供）

波音博物館 FLIGHT OF DREAMS

地址：常滑市新特麗亞1－1
營業時間：
FLIGHT PARK：10：00－17：00
SEATTLE TERRACE：10：00－18：30（營業時間因店鋪而異）
LUXURY FLIGHT：飛行模擬器10：00－20：00（預約優先、18：00以後只接待預約客人）；航空周邊商品10：00－18：00

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