常年霸榜Tabelog名古屋咖啡名店！果香紅豆泥＋輕柔鮮奶油超好吃

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

日本美食網站Tabelog上，常年霸榜第一名的名古屋咖啡店就是「KAKO」，之前去過花車本店非常喜歡，這次改來分店柳橋店試試，菜單推薦必點四種果醬紅豆吐司，更是很多日本網友心中第一名的名古屋早餐店！

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▲本店及分店距離蠻近的，從JR名古屋站、名鐵名古屋站、地鐵國際中心站走過來，均是步行時間10分鐘內可抵達，本店的座位數較少，建議到分店吃，空間寬敞許多，也不用等太久。

▲內用座位數有近50席，雖然門口在排隊，但店內仍有不少空位，推估是因為店內人手不足的關係，店家還是會讓大家在門口排隊，等到目前的餐點都製作完成後，才會再帶其他人進來。

▲為自家烘焙咖啡店，使用傳統大壺沖煮。

▲2009年開業的分店，在日本美食網站Tabelog上的分數為3.66，和本店的3.72其實沒有相差太多，常年佔據名古屋咖啡廳前幾名的位置，更是日本咖啡店百名店之一。

菜單

提供英文版可以向店家索取，早餐供應時段為07：00～11：00，先選擇一杯飲料，再翻到背面看要搭配哪種主餐，價格就是兩邊加起來的總和，低消是每人都須點一份套餐（或一杯飲料），不能只點吐司來吃。

▲早餐時段都會贈送一杯蔬果汁，這個多年前去本店的時候倒是沒有。

KAKO’s Original Coffee 600円（約台幣126元）

菜單上寫了Strong，風味比較偏日式厚實，如果平常喝比較輕的人，建議可以點Weak，但其實不會有太過厚重的焦苦感，而是很滑順的咖啡風味，擺在早晨喝不僅提神醒腦，又不會有太大負擔，配吐司一起吃尤其適合。

四種果醬紅豆吐司 400円（約台幣84元）

果醬為店家自製，每天供應的口味會隨機更換，這天來的時候是抹茶香蕉、鳳梨、橘子、蔓越莓，帶顆粒的小倉紅豆，有著滿滿豆香、完全不會甜膩，鮮奶油的風味也很輕柔，與店家自製果醬結合在一起，竟然能完美發揮加分效果，多了水果香甜感的紅豆吐司變得更好吃了，四種口味吃完心裡無比滿足，真要說缺點的話，就是份量較為精緻。

心得

時隔多年再訪「KAKO」，依舊維持初訪「Coffee House KAKO 花車本店」時的好表現，如果沒有本店迷思的人，我倒是比較推薦大家來「KAKO柳橋店」，座位數更多、等待時間不會太長，菜單最推薦經典咖啡、四種果醬紅豆吐司的組合，店內幾乎每個人都這樣點，招牌餐點絕對不能錯過。

KAKO 柳橋店 （かこ 柳橋店）

地址：愛知県名古屋市中村区名駅5－30－4

營業時間：07：00～16：30 （周四公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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