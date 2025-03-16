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蓮池潭畔的玻璃屋咖啡！不限時享受療癒窗景＋低消100元平價不貴

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃鄒承恩

高雄左營咖啡推薦這家蓮池潭畔的「泮咖啡PAMMA COFFEE」，有著美麗透亮的窗邊景色，純白色建築外觀相當漂亮，室內座位多有窗景，是一間值得推薦的高雄景觀咖啡廳、高雄景觀餐廳。菜單菜色選擇多元，想吃正餐、喝下午茶都可以，低消只要100元平價不貴！

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泮咖啡 PAMMA COFFEE 在哪裡？
泮咖啡坐落在蓮池潭元帝廟旁，是不少人來蓮池潭旅遊時，會順路到訪的高雄景觀咖啡廳。開車前往的人，可以把車子停在附近的收費停車場；若跟我們一樣是外縣市前往旅遊的遊客，無論是搭高鐵、台鐵、捷運到附近，再租借YouBike也很方便。

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲是座美麗的純白色建築，擁有大片玻璃採光度極佳。

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲採自由入座方式，平日下午生意蠻好的，沒有提供訂位服務，如果客滿的話有兩個小時的用餐時間限制。

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲窗邊座位絕對是最受歡迎的位子，能夠看到蓮池潭的五里亭。

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲我們來的這天是多雲的陰天，如果是晴空萬里的晴天的話，讓陽光照耀進來景色肯定更好。

泮咖啡 PAMMA COFFEE 菜單
店內需加收一成服務費，每人低消100元。飲料有義式咖啡、特調飲品、茶飲、冰沙、花茶，餐食則有早午餐、義大利麵、燉飯、焗烤、排餐、炸物小點、甜點、鬆餅等。菜單品項非常多元，無論想吃正餐或是簡單喝個下午茶都可以，價格以景觀餐廳來說算是平價，網友評價說餐點份量都很大。

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲低消沒有限制一定要點飲料，所以一人點吃的、一人點喝的也是可以的。

餐點介紹

奶蓋茉香綠茶 120元
飲料很大一杯，坐著聊天慢慢喝可以喝很久。味道還算是不錯，喜歡喝奶蓋系列的人請安心點下去。

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

現炸墨西哥玉米碎片佐番茄莎莎醬 120元
下午茶時光想解解饞的我們，點了一份墨西哥玉米脆片，份量同樣很夠誠意，且不會有過重的油膩感，與番茄莎莎醬的經典組合非常合拍，還蠻好吃的唷！

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼蓮池潭畔的純白秘境！高雄這家窗邊美景配咖啡、義式料理超夢幻。（圖／周花花，甲飽沒授權提供）

心得
最初是因為在網路上看到泮咖啡PAMMA COFFEE的景觀，才把它收進高雄左營咖啡廳清單中。原本想說大概是比較偏網美性質的景觀咖啡店，沒想到飲品、小點都做得還不錯，價格也算平價不貴。有到蓮池潭旅遊散步的人，推薦可以順路來泮咖啡，邊欣賞美麗窗景邊喝杯咖啡。

泮咖啡PAMMA COFFEE

地址：高雄市左營區蓮潭路176號
電話：07－5856868
營業時間：11：00－20：00

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關鍵字： 泮咖啡PAMMA COFFEE 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花，甲飽沒

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