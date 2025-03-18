ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

越來越少見！台北「漫畫咖啡廳」藏書多達上萬本　不限時間慢慢看

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

位於捷運中山站、台北車站之間長安西路上的「漫漫喫」，是非常值得推薦的台北漫畫咖啡廳。內用低消只要一杯飲料，就能不限時坐在裡頭看漫畫，藏書多達上萬本，漫畫、小說、雜誌等種類豐富。也有提供餐食甜點，想要看一整天漫畫都沒問題，還有提供訂位服務，可以預約包廂看漫畫、DVD！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
地址位在台北市中山區長安西路12號，中山市場對面、靠近中山北路那側。從捷運中山站、台北車站出口出來，均是步行10分鐘內可到達的路程距離，在台北市中心的地理位置非常方便！最初這個位置是「錦城」，相信愛看漫畫的人，都對這個品牌不陌生，後來轉型成漫畫咖啡廳漫漫喫，多了豐富的餐飲服務，大大提升了看漫畫時的享受。

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

店內規定
都是一些很基本的約定，內用低消每人一杯飲料，因為是不限時加上座位有限，如果離開了就不能再回來。有提供訂位服務，但每天開放預約的座位有限，如果約滿了可以直接到現場碰運氣。平日應該都有位子，周末假日就建議早點來，因為生意比想像中好，還是有很多人喜歡實體漫畫的！

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

環境

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲一樓、二樓書物平面圖，如果真的找不到也可以直接詢問店家。

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲座位區主要在一樓，環境乾淨舒適，客人也都有默契的降低音量，閱讀品質相當不錯。

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲如果沒有要看漫畫，這裡有提供無線網路、免費插座，要帶電腦來辦公也可以。

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲二樓有兩間包廂，消費方式有兩種可以擇一，包廂低消意外的便宜！

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲書況還算可以，畢竟是漫畫老店了，多少還是會帶點年代感。但可以感受到店家很認真維護著「實體漫畫」這個瀕臨絕種的珍貴產業。

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲DVD選擇非常豐富，要租回家看也可以。

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
飲料有各式茶飲、咖啡，搭配甜點、輕食、定食、炸物小食等，吃的喝的全都有，所以要在這裡待上一整天也沒問題。

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

黑系濃咖啡－130元

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

▲咖啡味道比預期好很多，不會太過厚重也沒有什麼燥感，是好喝的咖啡。

心得
從小就是偵探小說迷的我，最愛金田一、柯南等偵探漫畫，漫漫喫有不少特別版，或是後來推出的新作品，每次來就跟挖寶一樣充滿驚喜。台北漫畫咖啡廳所剩不多，交通方便、藏書豐富的漫漫喫，絕對是必須推薦的一家！

▲▼台北中山區不限時漫畫咖啡廳推薦！上萬本漫畫小說隨你看還可訂位包廂看DVD。（圖／部落客周花花授權提供）

漫漫喫

地址：台北市中山區長安西路12號
電話：02－25626162
營業時間：11：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►承載街坊鄰居回憶！基隆「50年老理髮廳」化身咖啡館　不限時空間
►坐擁整片稻田景色！新竹低調寵物友善咖啡　曾是經營一甲子中藥鋪
►常年霸榜Tabelog名古屋咖啡名店！果香紅豆泥＋輕柔鮮奶油超好吃

關鍵字： 漫漫喫 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花，甲飽沒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

推薦閱讀

鐵板紅豆吐司吸附焦香糖漿太欠吃！藏身傳統土藏屋的名古屋喫茶店

鐵板紅豆吐司吸附焦香糖漿太欠吃！藏身傳統土藏屋的名古屋喫茶店

岩手縣最Q「皮卡丘列車」只有周末營運！時刻表＆預約教學一次看

岩手縣最Q「皮卡丘列車」只有周末營運！時刻表＆預約教學一次看

日本唯一「頭髮神社」開箱！剪刀御守超多人收藏　嵐山一日遊推薦

日本唯一「頭髮神社」開箱！剪刀御守超多人收藏　嵐山一日遊推薦

淡水靜謐民宅藏台北最強布丁！一口咬下濃郁茶香撲鼻、綿密細滑

淡水靜謐民宅藏台北最強布丁！一口咬下濃郁茶香撲鼻、綿密細滑

台北不限時「漫畫咖啡」藏書多達上萬本

台北不限時「漫畫咖啡」藏書多達上萬本

馬祖南竿「南萌咖啡」結束營業

馬祖南竿「南萌咖啡」結束營業

大分機場更名「大分Hello Kitty空港」

大分機場更名「大分Hello Kitty空港」

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

通化夜市必吃Top 5指南！

通化夜市必吃Top 5指南！

A CUT牛排館首推副品牌「主打直火炭烤」

A CUT牛排館首推副品牌「主打直火炭烤」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時有「29」免費吃100隻蝦

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長至6/30

免費景點！全台2處最美玫瑰花園正美

新葡苑A13店午茶港點吃到飽3/19登場

三重「花漾水樂園」年底前完工！

身分證中3碼全桌9折

三芝櫻花正美！順遊觀景台、吃海鮮

台北「夢幻鮮豔花毯」美到3月底！

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

熱門行程

最新新聞更多

台北不限時「漫畫咖啡」藏書多達上萬本

馬祖南竿「南萌咖啡」結束營業

大分機場更名「大分Hello Kitty空港」

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

通化夜市必吃Top 5指南！

A CUT牛排館首推副品牌「主打直火炭烤」

寒流發威！拉拉山、武陵農場都下雪了

台東最新日式老屋雞蛋糕開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366