越來越少見！台北「漫畫咖啡廳」藏書多達上萬本　不限時間慢慢看

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

位於捷運中山站、台北車站之間長安西路上的「漫漫喫」，是非常值得推薦的台北漫畫咖啡廳。內用低消只要一杯飲料，就能不限時坐在裡頭看漫畫，藏書多達上萬本，漫畫、小說、雜誌等種類豐富。也有提供餐食甜點，想要看一整天漫畫都沒問題，還有提供訂位服務，可以預約包廂看漫畫、DVD！

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位置

地址位在台北市中山區長安西路12號，中山市場對面、靠近中山北路那側。從捷運中山站、台北車站出口出來，均是步行10分鐘內可到達的路程距離，在台北市中心的地理位置非常方便！最初這個位置是「錦城」，相信愛看漫畫的人，都對這個品牌不陌生，後來轉型成漫畫咖啡廳漫漫喫，多了豐富的餐飲服務，大大提升了看漫畫時的享受。

店內規定

都是一些很基本的約定，內用低消每人一杯飲料，因為是不限時加上座位有限，如果離開了就不能再回來。有提供訂位服務，但每天開放預約的座位有限，如果約滿了可以直接到現場碰運氣。平日應該都有位子，周末假日就建議早點來，因為生意比想像中好，還是有很多人喜歡實體漫畫的！

環境

▲一樓、二樓書物平面圖，如果真的找不到也可以直接詢問店家。

▲座位區主要在一樓，環境乾淨舒適，客人也都有默契的降低音量，閱讀品質相當不錯。

▲如果沒有要看漫畫，這裡有提供無線網路、免費插座，要帶電腦來辦公也可以。

▲二樓有兩間包廂，消費方式有兩種可以擇一，包廂低消意外的便宜！

▲書況還算可以，畢竟是漫畫老店了，多少還是會帶點年代感。但可以感受到店家很認真維護著「實體漫畫」這個瀕臨絕種的珍貴產業。

▲DVD選擇非常豐富，要租回家看也可以。

菜單

飲料有各式茶飲、咖啡，搭配甜點、輕食、定食、炸物小食等，吃的喝的全都有，所以要在這裡待上一整天也沒問題。

黑系濃咖啡－130元

▲咖啡味道比預期好很多，不會太過厚重也沒有什麼燥感，是好喝的咖啡。

心得

從小就是偵探小說迷的我，最愛金田一、柯南等偵探漫畫，漫漫喫有不少特別版，或是後來推出的新作品，每次來就跟挖寶一樣充滿驚喜。台北漫畫咖啡廳所剩不多，交通方便、藏書豐富的漫漫喫，絕對是必須推薦的一家！

漫漫喫

地址：台北市中山區長安西路12號

電話：02－25626162

營業時間：11：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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